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Главный прогноз Путина на 2021 год. Сбылся или нет?
17 декабря 2021, 04:10 • 102 • Политика
Ровно год назад, 17 декабря, состоялась традиционная пресс-конференция президента России. Теперь уже можно делать выводы, сбылся или нет главный прогноз Владимира Путина на 2021 год.
Один из журналистов задал главе государства вопрос, касающийся выборов. В частности, чем выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих. Кроме того, представителя СМИ интересовало, не пора ли старой системной оппозиции уступить время молодым партиям и вообще есть ли у них шансы пробиться.
Владимир Путин год назад отметил, что выборы-2021 будут иметь существенные отличия из-за того, что были приняты поправки к Конституции. Парламент теперь наделён гораздо большими полномочиями. От него зависит, в числе прочего, не только кто станет председателем правительства, но и кто займёт кресла министров и вице-премьеров. Значимость работы депутатского корпуса повысилась, ответственность народных избранников, соответственно, тоже.
Президент напомнил, что не политические тяжеловесы решают, кто войдёт в состав Госдумы, а избиратели. Именно они вправе поддержать или не поддержать ту или иную партию. Глава государства пожелал успехов молодым политикам.
По сути, главный прогноз Путина на 2021 год сбылся. В Госдуме появились новички. Например, партия "Новые люди". К тому же, состав депутатов сменился приблизительно наполовину.
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