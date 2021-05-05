Главный пограничник Украины оспорил слова Лукашенко: "Не нужно обращать внимания"

На Украине ответили на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия в возглавляемую им республику.

Как передаёт портал "РБК-Украина", на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко ответил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

По словам последнего, на его памяти такое было минимум три раза за последние два года, когда лично Александр Лукашенко заявлял, что "в Беларусь с территории Украины попадает оружие незаконно".

"Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена", - отметил он, добавив, что на подобные заявления главы Белоруссии "не нужно обращать внимания".

Однако, по словам Сергея Дейнеко, граница между двумя странами усилена. Но угроз не наблюдается, заключил он.