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Главный по «восстановлению демократии»: Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
26 января 2019, 12:24 • 96 • В мире
Вашингтон объявил о создании должности специального представителя США по Венесуэле. На новый пост назначен 71-летний Эллиот Абрамс, входивший в состав администраций Рональда Рейгана и Джорджа Буша — младшего. По словам главы Госдепа Майка Помпео, дипломат «поможет восстановлению демократии» в боливарианской республике. Между тем сообщается, что Абрамс причастен к неудавшемуся госперевороту в Венесуэле в 2002 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение попыткой ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле. «В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли. Теперь Венесуэла», — подчеркнула она.
Twitter © StateDept / AFP
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании должности специального представителя по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы. На новый пост назначен 71-летний Эллиот Абрамс.
По словам Помпео, американский дипломат — «достойный член команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию».
Глава Госдепа заявил, что Абрамс примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, созванного Вашингтоном для обсуждения ситуации в Венесуэле, после чего посетит региональные государства.
В свою очередь, Абрамс заявил, что ему «очень приятно вернуться» в состав дипломатического корпуса страны спустя 30 лет.
«Этот кризис в Венесуэле глубокий, сложный и опасный. Мне не терпится приступить к работе над ним», — констатировал Абрамс.
Отметим, что он входил в состав администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. В 1980-х годах Абрамс был помощником госсекретаря по правам человека и гуманитарным вопросам, а затем по делам Западного полушария, то есть Северной и Южной Америки.
На характер прежних дел дипломата указала представитель американской Партии зелёных и экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн.
Кроме того, по словам Стайн, Абрамс солгал в конгрессе, чтобы скрыть дело «Иран-контрас» — политического скандала в 1980-х, в рамках которого в обход международных санкций американцы поставляли оружие Тегерану.
«По-прежнему считаете, что это имеет отношение к демократии и правам человека?» — написала политик в Twitter.
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