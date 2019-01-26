Главный по «восстановлению демократии»: Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле

Вашингтон объявил о создании должности специального представителя США по Венесуэле. На новый пост назначен 71-летний Эллиот Абрамс, входивший в состав администраций Рональда Рейгана и Джорджа Буша — младшего. По словам главы Госдепа Майка Помпео, дипломат «поможет восстановлению демократии» в боливарианской республике. Между тем сообщается, что Абрамс причастен к неудавшемуся госперевороту в Венесуэле в 2002 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение попыткой ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле. «В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли. Теперь Венесуэла», — подчеркнула она.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании должности специального представителя по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы. На новый пост назначен 71-летний Эллиот Абрамс.

По словам Помпео, американский дипломат — «достойный член команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию».

.@SecPompeo announced today that Elliott Abrams will lead @StateDept efforts on #Venezuela to help the Venezuelan people fully restore democracy and prosperity to their country. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/iUFHnRhi8x — Department of State (@StateDept) January 25, 2019

Глава Госдепа заявил, что Абрамс примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, созванного Вашингтоном для обсуждения ситуации в Венесуэле, после чего посетит региональные государства.

В свою очередь, Абрамс заявил, что ему «очень приятно вернуться» в состав дипломатического корпуса страны спустя 30 лет.

«Этот кризис в Венесуэле глубокий, сложный и опасный. Мне не терпится приступить к работе над ним», — констатировал Абрамс.

Отметим, что он входил в состав администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. В 1980-х годах Абрамс был помощником госсекретаря по правам человека и гуманитарным вопросам, а затем по делам Западного полушария, то есть Северной и Южной Америки.

На характер прежних дел дипломата указала представитель американской Партии зелёных и экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн.

По её словам, Абрамс «поддерживал эскадроны смерти в Латинской Америке», которые ответственны за смерти тысяч людей, а также был причастен к попытке осуществления государственного переворота в Венесуэле в 2002 году (тогда президенту Уго Чавесу удалось в течение двух суток восстановить ситуацию в стране. — RT).

Кроме того, по словам Стайн, Абрамс солгал в конгрессе, чтобы скрыть дело «Иран-контрас» — политического скандала в 1980-х, в рамках которого в обход международных санкций американцы поставляли оружие Тегерану.

«По-прежнему считаете, что это имеет отношение к демократии и правам человека?» — написала политик в Twitter.

Trump's Venezuela point man Elliott Abrams:



-Backed death squads in Latin America that murdered 1000s for right-wing dictators

-Lied to Congress to cover up treasonous Iran-Contra affair

-Led 2002 US coup attempt in Venezuela



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