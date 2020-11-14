Главный недостаток преемника Путина? Его используют втёмную

Автор:

Маргарита Меньшикова

Буйные фантазии зарубежного автора

Под огромной плашкой "Эксклюзив" The Sun и Daily Mail взялись рассуждать о политическом будущем России. Материал вышел под броским заголовком, авторы в тексте настаивают: "Путин на выход - до отставки год". Однако вместо обещанной сенсации получился скорее анекдот, поскольку главным (и единственным) экспертом в статьях оказался Валерий Соловей, называющий себя политологом и профессором. Кстати, в качестве лирического отступления добавим: уже спустя пару дней ещё одно британское издание - The Telegraph – разоблачило сенсации коллег, но не удержалось от колкостей в адрес России. Нам же интересен сам феномен подобных анекдотичных фейков.

Материалы оказались приурочены к знаменательному событию: недавно в нашей стране были внесены на обсуждение в Госдуму законопроекты о неприкосновенности президента и пожизненном сенаторстве. Вероятно, это и натолкнуло авторов статьи на невероятный полёт мысли... Среди прочих "доказательств" того, что Путин якобы планирует в скором времени уйти с поста президента, приводятся серьёзнейшие доводы. К примеру, якобы дрожащие руки. Ну и, естественно, не обошлось без повышенного внимания к ручке Путина – это уже символ конспирологов наравне с чашкой.

Для создания нужного настроения автор материала Ник Паркер пишет, что некие наблюдатели изучали недавние кадры с Владимиром Путиным и пришли к выводу, что "его ноги были в постоянном движении" и "выглядел он так, будто от боли сжимает подлокотник стула". Ещё рассказали о "подёргивающихся пальцах в моменте, когда он держал ручку и сжимал чашку". Ну а в чашке, естественно, был "коктейль с обезболивающими". Материал иллюстрировали фотографиями Путина с одной из видеовстреч, сами кадры, где ноги дрожат, а руки сжимают, естественно, не опубликованы. Вместо этого авторы соревнуются сами с собой в умении сочинять сплетни и настаивают:

"Информированные аналитики утверждали, что 37-летняя очаровательная бывшая гимнастка, любимая подруга президента России Алина Кабаева, умоляет его ослабить хватку..."

Залился Соловьём

Единственным реальным спикером в публикации оказался профессор Валерий Соловей. Имидж предсказателя отставки Путина и бунта элит ему создавали и "Эхо Москвы", и даже украинский журналист Дмитрий Гордон. Да и сам он не стеснялся красочно расписывать свою суперосведомлённость: дескать, в его информаторах ходят и сотрудники спецслужб, и представители политической элиты страны. Правда, зачем таким персонам "сливать" ценную информацию столь одиозному герою, вопрос риторический.

Что касается вышеупомянутой публикации, в ней Соловей говорит загадочно: "Есть семья, она имеет на него (Путина. - Ред.) большое влияние. Он намерен обнародовать свои планы передачи в январе".

Политический аналитик, политтехнолог Пётр Быстров в разговоре с корреспондентом Царьграда отметил, что к подобным публикациям нельзя относиться иначе как с юмором.

Так же, как к другим публикациям этого бывшего профессора о том, что он входит в тайное мировое правительство, в некую законспирированную могущественную организацию. Мне кажется, это способ привлечь к себе внимание путём определённых эпатажных заявлений, и, собственно, заявление о болезни Путина, о грядущем его уходе в отставку по состоянию здоровья, очередной такой пиар-ход профессора в погоне за хайпом. Он уже давно не профессор, и, вероятно, человеку просто скучно и хочется разнообразить свою жизнь и внести в неё интересные моменты,

– полагает эксперт.

В то же время зарубежные издания, подчёркивает Быстров, вполне могли принять рассказы Соловья о себе за чистую монету. Авторы скандальной публикации не удосужились учесть, что их "эксперт" рассуждает о процессах, в которых заведомо не является специалистом.

"Мне кажется, что оценку состояния здоровья как самого президента, так и профессора (Соловья. – Прим. Царьграда) должны давать врачи. Он всё-таки не доктор, профессор не медицинских наук, поэтому я бы его оценкам в области состояния здоровья президента не очень доверял", - говорит Быстров.

Политолог Дмитрий Гусев и вовсе резко негативно оценил издания, которые решили сделать сенсацию на пустом месте.

The Sun - это жёлтое издание. Задача жёлтого издания – раздувать из мухи слона. Или публиковать новости, которые прочитает максимальное количество людей. Их не интересует правда, их не интересуют серьёзные вещи. Я думаю, что они сделали это как раз для хайпа, для привлечения к себе внимания. И поводом послужило внесение в Государственную Думу конституционных законов о гарантиях экс-президентам после ухода в отставку. Дальше можно было придумать всё что угодно. И ходит-то он не так, и смотрит он не так. Так именно к этому стоит относиться,

– считает Гусев.

Про здоровье Владимира Владимировича Путина и о его планах знает только Владимир Владимирович Путин. Поэтому уйдёт он завтра, через год или через десять лет – я думаю, сейчас узнать никто не сможет. Поэтому Daily Mail, конечно, может проводить политику, за которую платят её собственники, но это всё будет гаданием на кофейной гуще,

– отметила в беседе с Царьградом электоральный юрист, политтехнолог и вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Татьяна Лушникова.

Добавит волос – и будет президентом

В публикациях сомнительного характера Валерию Соловью, отметим, участвовать не впервой. К примеру, не так давно он в качестве политолога раскрывал тайны закулисных интриг политических элит страны. Якобы последние делают серьёзную ставку на нынешнего премьера Михаила Мишустина как на самого вероятного преемника Путина.

"Они хотят Мишустина! Я сейчас скажу сенсацию: у Мишустина в Кремле прозвище – Хрущ, по аналогии с Никитой Сергеевичем Хрущёвым. И внешне он даже очень похож", – потрясал воображение публики Соловей.

Позже в разговоре с Царьградом политолог Сергей Марков напомнил, что Валерий Соловей является ярым противником Владимира Путина.

"Среди российских чиновников и политиков есть много тайных врагов Владимира Путина, которые готовятся к моменту, когда они смогут его предать и выступить на стороне западных спецслужб, когда они начнут проект по свержению Путина. Естественно, они поэтому и общаются с такими яркими антипутинскими экспертами, как Валерий Соловей. У него, я точно знаю, есть довольно много сторонников в структурах власти среди тех, кто мечтает о том моменте, когда он предаст Владимира Путина", – предположил Марков.

В свою очередь политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева напоминала, что несколько некорректно обсуждать прозвища высокопоставленных лиц в СМИ, выказывая такое неуважение. "Я могу только посоветовать Валерию Соловью поменьше читать Telegram-каналы и перестать подавать информацию из этих источников как инсайдерскую", – коротко отмечала Елисеева.

А чуть позже сразу несколько экспертов назвали Валерия Соловья ни много ни мало будущим лидером внесистемной оппозиции в России. Правда, все назвавшие могут конкурировать с Соловьём в одиозности. Версию о том, что профессор может стать "новым лидером внесистемной оппозиции на фоне болезни Алексея Навального", выдвинул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. А политолог Станислав Белковский в эфире "Эха Москвы" иронично прокомментировал участие Валерия Соловья в "гонке" на лидерство той же оппозиции. Проблема в том, что при всей ироничности комментария очень трудно распознать, где шутка в понимании Белковского, а где его вывод.

Так, Белковский замечает, что одной из главных проблем Соловья является… недостаточность волосяного покрова на его голове. А ведь общеизвестно, говорит политолог, что российские лидеры именно по этому признаку строго чередуются и следующим президентом будет некто с обильной шевелюрой.

Поскольку Соловей таковой похвалиться не может, то Белковский советует прибегнуть к пересадке волос. "Причём не просто пересадить волосы, а со смыслом. Например, волосы Дмитрия Анатольевича Медведева, который тоже хочет быть преемником Владимира Владимировича Путина. Если эти волосы достанутся профессору Соловью, возможно, это будет некий комбинированный (гибридный, как говорит Екатерина Михайловна Шульман) преемник. Посмотрим", - рассуждает политолог.

В общем, комедийности в общественно-политической жизни господина Соловья хватает с лихвой. Неплохо было бы знать об этом и изданиям, которые берутся на основании его высказываний делать серьёзные политические материалы с замахом на сенсационность, ведь в итоге получается не очень красивое физиологическое отправление прямиком в лужу. Пока же использование мнимой темы преемника ни к чему не приводит. Разве что в глазах российского читателя и Соловьей, и британские журналисты продолжают терять авторитет...