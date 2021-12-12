|
Главный летописец президента заявил о должности Путина после 2024 года
12 декабря 2021, 16:10 • 117 • Политика
Журналист Андрей Колесников, входящий в президентский пул, которого также называют "летописец Путина", ответил на вопрос о должности нынешнего президента России после 2024 года.
Своим мнением Колесников поделился со зрителями на YouTube‑канале "ЖЗЛ" (что расшифровывается как "Жалкая замена литературы с Дмитрием Быковым").
Владимир Путин был бы "прекрасным, безукоризненным" губернатором Санкт-Петербурга, сказал журналист, отвечая на вопрос Быкова о том, чем может закончиться "сюжет Путина".
"Во-первых, он там всё знает, он этот город не испортит точно. Во-вторых, у него будет на этой работе административный ресурс, как говорится. У него чешутся руки за столько лет, наверное, - есть много соображений, как помочь родному городу", - отметил Колесников, добавив, что "петербуржцы - прагматичные люди", они "его примут".
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 декабря 2021, 10:15
|
11 декабря 2021, 04:00
|
08 декабря 2021, 03:40
|
05 декабря 2021, 22:35
|
08 декабря 2021, 13:00
|
06 декабря 2021, 07:55
|
11 декабря 2021, 09:15