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Главный летописец президента заявил о должности Путина после 2024 года

12 декабря 2021, 16:10  •  117 • Политика
Журналист Андрей Колесников, входящий в президентский пул, которого также называют "летописец Путина", ответил на вопрос о должности нынешнего президента России после 2024 года.
Своим мнением Колесников поделился со зрителями на YouTube‑канале "ЖЗЛ" (что расшифровывается как "Жалкая замена литературы с Дмитрием Быковым").
Владимир Путин был бы "прекрасным, безукоризненным" губернатором Санкт-Петербурга, сказал журналист, отвечая на вопрос Быкова о том, чем может закончиться "сюжет Путина".
"Во-первых, он там всё знает, он этот город не испортит точно. Во-вторых, у него будет на этой работе административный ресурс, как говорится. У него чешутся руки за столько лет, наверное, - есть много соображений, как помочь родному городу", - отметил Колесников, добавив, что "петербуржцы - прагматичные люди", они "его примут".

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