Главный критик Евросоюза и Украины победил на выборах президента Чехии

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Подсчитано 95% голосов, и Милош Земан с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов.

Милош Земан на голову обошёл своего главного конкурента на выборах президента Чехии. Политик набрал свыше 52% голосов избирателей, оставив своего соперника Йиржи Драгоша далеко позади. Подсчёт бюллетеней всё ещё продолжается, однако 95% из них уже обработано.

Чешское статуправление сообщает, что свои голоса за Земана отдали 2,64 миллиона граждан страны. Его оппонент Драгош смог найти поддержку лишь в сердцах 2,42 миллиона человек. Таким образом, Милош Земан вновь становится президентом Чехии. Его инаугурация назначена на 8 марта и пройдёт в крепости Пражский Град.

Напомним, что Земан занимает активную пророссийскую позицию, и часто подвергает жёсткой критике Европейский союз и Украину. Из-за этого украинское движение Femen, а также украинские политики и активисты неоднократно предпринимали попытки сорвать предвыборную кампанию Земана.