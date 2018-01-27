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Главный критик Евросоюза и Украины победил на выборах президента Чехии
27 января 2018, 23:39 • 233 • Политика
Подсчитано 95% голосов, и Милош Земан с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов.
Милош Земан на голову обошёл своего главного конкурента на выборах президента Чехии. Политик набрал свыше 52% голосов избирателей, оставив своего соперника Йиржи Драгоша далеко позади. Подсчёт бюллетеней всё ещё продолжается, однако 95% из них уже обработано.
Чешское статуправление сообщает, что свои голоса за Земана отдали 2,64 миллиона граждан страны. Его оппонент Драгош смог найти поддержку лишь в сердцах 2,42 миллиона человек. Таким образом, Милош Земан вновь становится президентом Чехии. Его инаугурация назначена на 8 марта и пройдёт в крепости Пражский Град.
Напомним, что Земан занимает активную пророссийскую позицию, и часто подвергает жёсткой критике Европейский союз и Украину. Из-за этого украинское движение Femen, а также украинские политики и активисты неоднократно предпринимали попытки сорвать предвыборную кампанию Земана.
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