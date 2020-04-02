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«Главный критерий — защищенность, здоровье и безопасность граждан»

02 апреля 2020, 19:35  •  24 • Политика
В среду, 2 апреля, Владимир Путин выступил со вторым обращением к народу, связанным с распространением коронавируса. Предыдущее состоялось в конце марта — тогда президент анонсировал ряд социальных и экономических мер. О том, что президент работает над текстом новой речи, стало известно также 2 апреля, в первой половине дня. Ключевые моменты обращения — в материале «Известий».

О благодарности врачам и волонтерам

«…В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам».
«<Хотел бы> сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих».

О сохраняющейся угрозе

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«Нам в целом пока удается оградить от угрозы людей старших поколений. Не допустить вспышки в детских садах, школах, вузах и других учебных заведениях».
«Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране».

О дальнейших мерах

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы».
«Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения».
«Если обстановка позволит — скорректируем режим рабочих дней в сторону его сокращения».

О ситуации в регионах

«В разных регионах или даже их отдельных муниципалитетах ситуация также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава Богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений».
«Эти особенности надо учитывать. В этой связи субъектам и главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте или муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

О координации

«Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти — федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов».
«Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами».

О приоритетах

«Главный безусловный критерий — защищенность, здоровье и безопасность граждан России».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Об экономике

«Что еще хочу сказать и что еще хочу особо подчеркнуть. Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения».

О личной ответственности

«Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и медицинских специалистов. Крайне важными остаются наша ответственность и взаимоподдержка».

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