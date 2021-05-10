Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия

Журналист немецкого издания Welt назвал главный козырь Владимира Путина, побывав на параде Победы в Москве.

Корреспондент Welt Кристоф Ваннер прибыл в Москву и посетил парад Победы. А после высказался о главном козыре президента России Владимира Путина. Ваннер полагает, что преимущество русских и лично президента России в укреплённой армии.

Это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина, - сказал журналист.

В целом же в Welt парад Победы в Москве называют "внешнеполитическим посланием". А материал о праздновании главного праздника в России был в большей степени посвящён отношениям Москвы с коллективным Западом.

Сам парад Победы Ваннер назвал грандиозным событием. И отдал должное военной силе русских, ещё раз подчеркнув, что армия - самый сильный аргумент Путина.

Досье

Главный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл в столице накануне. По брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчётов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники - как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолёта и 53 самолёта ВКС.