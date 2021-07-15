Главный коммунист Москвы Валерий Рашкин подставил себя и всю компартию

Видный представитель КПРФ Валерий Рашкин поделился результатами своей работы в качестве парламентария Госдумы за прошедшие пять лет. Все свершения народного избранника уместились в восьмиминутный доклад, но и этого времени оказалось слишком много, ведь о многих интересных деталях – запросах по статистике анальных трещин, связях с криминальным миром, обманутых однопартийцами дольщиках - Рашкин предпочел умолчать.

Предводитель московских коммунистов и глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин громко анонсировал свой видеоотчет о работе в Госдуме за последние 5 лет. Доклад коммунисту удалось уместить всего в 8 минут. Причем примерно половину этого времени Рашкин пространно разглагольствовал о непростой жизни оппозиции в стенах федерального парламента. Из сбивчивого рассказа коммуниста его избиратели так и не узнали, чем на самом деле полдесятилетия занимался парламентарий, получающий из госбюджета почти 470 тыс. рублей в месяц, не считая всевозможных льгот и материальных выгод, при том, что средняя зарплата в стране составляет около 50 тыс. рублей. Впрочем, даже то, что известно о деятельности Рашкина из открытых источников, должно сильно заинтересовать не только думский комитет по этике, но и правоохранителей.

Рашкин, в частности, заявил, что за время своей депутатской каденции написал огромное число депутатских запросов, потому что это очень эффективная форма защиты прав граждан. Парламентарий, действительно, прославился своими запросами. Например, не так давно Рашкин направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко официальный запрос с требованием подробно отчитаться о статистике распространенности анальных трещин и геморроя у детей и взрослых во всех регионах России в период с 2010 по 2019 годы. При этом, выдавая подобные депутатские запросы за «заботу о благе избирателей», Рашкин отчего-то скромно умолчал, что в ряде случаев он пользовался этой депутатской привилегией в личных корыстных целях. Достаточно вспомнить, что интерес к анальным трещинам россиян у парламентария возник на почве работы в интересах крупного фармакологического бизнеса.

Более того, как отмечают СМИ, вполне возможно, что глава московских коммунистов и сам прямо или через доверенных лиц является хозяином собственного «свечного заводика» по производству геморроидальных свечей и иных медикаментов. Кроме того, у Рашкина имелись также личные финансовые интересы в ПАО «Верофарм», проданной в 2014 году американской медицинской компании Abbott. Неслучайно в 2015 году он вместе с депутатом-коммунистом Сергеем Обуховым активно боролся за некие «отечественные интересы» в этой компании и требовал у правительства выкупить фармпроизводителя.

Иногда Рашкин даже пользовался депутатскими запросами не для защиты законопослушных граждан от беззакония, а, чтобы спасти откровенных преступников от правосудия. Например, в бытность депутатом саратовской облдумы Рашкин буквально завалил депутатскими запросами-жалобами Генпрокуратуру и Главное следственное управление Саратова во время судебного процесса над хорошо известным в криминальных кругах «авторитетным» бизнесменом и членом ОПГ «Чикуновские» Алексеем Еруслановым» по кличке «Профессор», которого обвиняли в участии в вооруженной «разборке» и даже в нападении на правоохранителей. Коммунист тогда пытался выдать откровенную уголовщину за «политическое преследование».

Понятно, что действовал в интересах откровенного бандита «зюгановец» вовсе не бескорыстно. Именно президент группы компаний с миллиардным оборотом «АСТЭК-С» Ерусланов был главным «кошельком» зюгановской компартии в 1990-ые годы и оплатил получение Рашкиным его первого мандата Госдумы. Аналогичным образом с помощью депутатских запросов «правдоруб» Рашкин безуспешно пытался выгораживать и осужденного на 15 лет за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Кроме того, в конце прошлого года депутат направил в Администрацию Президента, Госдуму, Совет федерации и мэрию Москвы обращение с требованием провести проверку ряда депутатов, сенаторов, членов правительства и губернаторов на предмет наличия иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. При этом в списке недостаточно благонадежных, по мнению Рашкина, лиц почему-то не оказалось видных представителей КПРФ, в том числе депутата Госдумы и владельца вида на жительства в Чехии Михаила Берулавы, хозяина зарубежной недвижимости и офшорных счетов, а также экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и владельца ВНЖ в Венгрии и предположительно в Англии, богатейшего депутата-«зюгановца» Владимира Блоцкого. Этих граждан Рашкин решил почему-то не проверять, полагая, вероятно, будто лояльность его однопартийцев Родине, как супруга цезаря, должна быть вне подозрений.

В псевдоотчете избирателям Рашкин упомянул и о своей якобы успешной «борьбе» за права обманутых дольщиков. Однако почему-то при этом ни словом не обмолвился о сотнях дольщиков, обманутых владельцами бывшей ГК «Лидер Групп» - депутатом ГД от КПРФ Романом Лябиховым и «красным» сенатором Совфеда Александром Некрасовым. В 2017 году Некрасов и Лябихов разделили группу на компании «Атлант» в Москве и «Лидер Групп» с штаб-квартирой в Санкт-Петербурге из-за почти миллиардных долгов. Управление «Лидер Групп» через подставных лиц принял Некрасов, а «Атлант» возглавил Лябихов. Но и после реорганизации структуры бывшей ГК «Лидер Групп» продолжают работать по принципу «финансовой пирамиды», оставляя тысячи людей без крыши над головой из-за постоянных срывов ввода новых домов в эксплуатацию. Например, ЖК «Капитан Немо» обещали сдать еще в 2013 году, но строительные работы до сих пор не завершены. И таких долгостроев у компании немало. Строительство ЖК «Зеленая Москва» велось с 2008 года, однако первые дома были сданы только в конце 2017 года, сроки переносились 8 раз. В ЖК «Лобня Сити» из 20 запланированных домов пока не введен в эксплуатацию ни один, а сроки передвинуты на 3 года. Строительство ЖК «Город счастья» идет с задержкой в 1,5 года. Сегодня более полутора тысяч дольщиков так и не получили от бывшей ГК «Лидер Групп» ключи от своих квартир. Но Рашкина это, очевидно, совершенно не волнует.

С не меньшей гордостью Рашкин отрапортовал и о том, что в рамках своей законотворческой деятельности разработал законопроект о запрете детям госслужащих обучаться за рубежом. Звучит патриотично, но при этом у детей высокопоставленных членов КПРФ заграничное образование все равно популярнее отечественного. Например, один из внуков Зюганова уехал учиться в китайский вуз и недавно даже принес студенческую клятву верности китайского студента возле памятника молодому Мао Цзедуну, установленному в китайском городе Чашань. А дочь Берулавы Мария училась в Межконтинентальном американском университете в Лондоне. Судя по тому, что Блоцкий получил ВНЖ в Венгрии не только для себя, но и для своих детей, учиться в России они тоже не горят желанием.

Еще одной законодательной инициативой Рашкина стал, по его словам, проект о дополнительном налогообложении роскошной жизни состоятельных людей. При этом депутат снова умолчал о том, что соответствующая правовая норма в законодательстве России уже существует. Кроме того, весной этого года в ходе декларационной кампании в Госдуме выяснилось, что и в рядах «пролетарской партии» вовсе не чуждаются Dolce Vita и буржуазных излишеств.

Например, на прошедшем в апреле XVIII партсъезде КПРФ в подмосковных «Снегирях» высокопоставленные «зюгановцы» упивались марочным французским шампанским Dom Perignon ценой около 20 тыс. рублей за бутылку и закусывали его элитной черной осетровой икрой стоимостью более 50 тыс. за килограмм. А в депутатских декларациях типичных представителей «трудового народа» Берулавы, Блоцкого и Грудинина можно без труда обнаружить многочисленные особняки в Болгарии, Великобритании и Испании, счета в банках на миллионы и миллиарды рублей, евро и долларов, люксовые автомобили, громадное количество просторных квартир и огромные земельные участки.

Впрочем, и это далеко не все. У некоторых коммунистов имеются также офшорные «тайники», где хранятся золото и инвалюта «красной» партии еще на сотни тысяч и миллионы. У одного только Грудинина выявили полтора десятка счетов в австрийских и швейцарских банках с несметными, с точки зрения рядового гражданина, богатствами. Так что «непримиримая борьба» Рашкина с «роскошью» и «буржуазией» выглядит со стороны не менее забавно, чем война любимых Зюгановым пчел против меда. Так же нелепо благодаря Рашкину в этом контексте выглядит и КПРФ, полностью утратив свою идеологическую основу и превратившись из партии трудового народа в партию буржуазной номенклатуры.