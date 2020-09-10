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Главный кинохит настоящего и будущего: "Оруэлл пожирает Оскара"
10 сентября 2020, 09:30 • 23 • В мире
Как-то раз подруга пожаловалась, что уже почти не может смотреть столь любимые ею голливудские фильмы, американские, скандинавские и даже французские сериалы. "Тошнит", – призналась она. "С чего бы вдруг, ты же так возносила и актёров, и режиссёров, и сценаристов со словами "не то что наши"? Что изменилось?" – поинтересовалась я. "Невозможно смотреть, даже французы перестали снимать фильмы без участия темнокожих или, в крайнем случае, азиатских персонажей, а уж тема гомосексуальных отношений вообще возведена в ранг обязательного приложения, и это ужасно", – всхлипнула любительница западного кинематографа. А вчера, прочитав о новых правилах, озвученных Академией кинематографии, которая курирует присуждение знаменитого "Оскара", я подумала: то ли ещё будет, дно пока не достигнуто.
Автор:
Аля Самитова
О новых правилах, которым должны соответствовать фильмы, номинирующиеся на "Оскар" в категории "Лучший фильм", сообщается на сайте американской Академии кинематографических искусств и наук. О том, что грядут изменения, стало известно ещё в июле, и вот сейчас появилась информация, как будет работать этот, как модно теперь говорить, "принцип разнообразия и инклюзивности".
Покажите чернокожих, женщин, инвалидов и представителей ЛГБТ
Новые правила представляют четыре важных пункта, которые станут стандартом, "действующим не только на экране, но и за кулисами". Для того чтобы фильм получил возможность номинироваться на "Оскар", он должен соответствовать как минимум двум из описанных критериев:
Главный герой, или на худой конец важный второстепенный персонаж, обязательно должен представлять определённую расовую или этническую группу. Это может быть чернокожий актёр или азиат, а также латиноамериканец, индеец, выходец с Ближнего Востока или Северной Африки, уроженец Гавайев или других тихоокеанских островов.
Второй пункт предлагает некую альтернативу, если первый пункт невозможно выполнить: не менее 30% актёров второго плана в фильме должны представлять женщин, ЛГБТ, какие-либо расовые или этнические группы или лиц с выраженными когнитивными или физическими недостатками. Как вариант – сюжетная линия должна крутиться вокруг "недопредставленной" группы лиц.
Аналогичные требования будут предъявляться и к команде, и руководству проектом – режиссёрам, редакторам, сценаристам, операторам, композиторам, декораторам и другим сотрудникам группы, вплоть до маркетологов и специалистов по рекламе.
Действовать новые правила начнут с 2024 года, а это значит, что авторы картин, рассчитывающие получить заветную статуэтку в указанной номинации, должны будут в обязательном порядке соответствовать двум из перечисленных критериев и привлекать к съёмкам больше чернокожих, женщин, ЛГБТ или инвалидов или обратиться к темам, которые затрагивают эти сообщества. В заявлении, опубликованном на сайте Академии, говорится:
Целевую группу по разработке новых стандартов возглавили продюсер Девон Франклин и главный исполнительный директор Paramount Pictures Джим Гианопулос. А "вдохновляющим примером" для академиков стал Британский институт кино, который подобные критерии разнообразия включил в свои требования уже в 2019 году.
"Рассказать Пикассо, что он должен был рисовать"
Конечно, некоторая часть киноманов и создателей фильмов восприняли эти новшества с восторгом. Однако основная реакция была резко критическая: "С 2024 года все фильмы – номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм" можно будет сразу игнорировать и отправлять в мусорную корзину", – констатировали многие будущие зрители "шедевров", по мнению которых, "Оскар заигрался в политику". Кроме того, многие не могли понять, будет ли фильм не допущен к номинации, если, скажем, все актёры в нём чернокожие?
Актриса Кристи Элли по поводу этих "диктаторских" правил академии высказалась более жёстко:
К слову, это был не единственный твит, опубликованный актрисой в микроблоге в Twitter. Другие высказывания Кристи были не менее жёсткими, так что сейчас её страница заблокирована. Свобода слова – как она есть.
Американскую актрису Кристи Элли, сравнившую "Оскар" с Оруэллом, за критические посты в адрес американской киноакадемии и премии просто заблокировали в Twitter. Фото: John Barrett/Globallookpress.
Коллега Кристи актёр Ник Сирси тоже не сдержал своих эмоций, ознакомившись с новыми требованиями академии:
По почти общему критическому мнению, "получение мандата от академии", даёт возможность маргиналам почувствовать, что у них теперь больше шансов получить работу в кино. При этом картины, которые по своем уровню и качеству вполне могли быть номинированы на "Оскар", теперь подвергнутся дисквалификации, если не станут соответствовать этим "прогрессивным" требованиям.
Где вы, "Шербурские зонтики"?
Нельзя сказать, что новые критерии, объявленные академией, стали чем-то новым. В действительности, все эти "толерантные изменения" можно было наблюдать в западном кинематографе как минимум последние несколько лет. И если в американских фильмах цветные герои не являются такой уж редкостью, то увидеть темнокожего актёра в скандинавском кино несколько странно. Как и согласиться с тем, что "крутого и дерзкого детектива" неожиданно сыграет актёр-колясочник. И только потому, что "все цветы должны цвести", и не важно, насколько это соответствует здравому смыслу.
Да и французское кино, так удивлявшее нас ещё недавно своей индивидуальностью и особой парадигмой, тоже начинает прогибаться под общие требования толерантности и инклюзивности.
Могли ли мы ещё недавно представить, что у главной героини какой-нибудь французской ленты, откровенно озабоченной вопросом "где бы найти какого-нибудь мужчину", окажется темнокожий любовник, приехавший из Конго. При этом её 14-летний сын убедит себя в том, что он родился геем, а 16-летняя дочь будет метаться между тягой к парням и страстью к девушкам. После чего половину фильма все герои картины будут рассуждать, как же это здорово и "многообразно", попутно советуясь со священником, который, конечно, будет азиатом. Где вы, "Шербурские зонтики"?
"Чёрных ущемляют"?
Однако вернёмся к американскому кино. "Расовые и гендерные скандалы" случаются в кинематографическом сообществе Америки с пугающей регулярностью, что явно намекает: об искусстве здесь скоро можно будет и не вспоминать. "Толерантность", как говорится, рулит везде. Именно поэтому, если в России "критерии" для "Оскара" вызвали сначала оторопь, а потом возмущение, то в США к этому в целом отнеслись более спокойно, можно сказать, к этому привыкли. Да и тенденции в обществе, в котором белые встают на колени перед чёрными, этому помогают.
Однако темнокожие актёры всё равно кричат о том, что их "ущемляют". Буквально несколько дней назад в расовой дискриминации студию Disney обвинил исполнитель роли Финна в трилогии "Звёздные войны" британский актёр Джон Бойега. По его мнению, его героя намеренно отодвинули на второй план, потому что студия "дискриминирует темнокожих актёров".
Да и "Оскар-2019" сопровождал громкий скандал из-за обвинений, что он оказался "слишком белым, в сетях распространили даже хештег #OscarsSoWhite, а Стивена Кинга, входившего тогда в жюри конкурса, и вовсе обвинили в расизме из-за вот этого твита:
Критики с яростью набросились на знаменитого писателя, упрекая в том, что ему, как белому и к тому же мужчине, "всё всегда легко доставалось".
Падение "Оскара"
Самый главный кинематографический приз свою популярность и привлекательность теряет довольно давно. Если раньше в день вручения заветной статуэтки к экранам телевизоров, чтобы увидеть прямую трансляцию, приникало действительно огромное число зрителей, то, скажем, церемонию "Оскар-2020" посмотрели всего 23,6 миллиона человек во всём мире. А в России её и вовсе решили не показывать из-за низкого рейтинга.
Второй год подряд церемония вручения "Оскара" проходит без ведущего, зато темнокожий актёр-гей Билли Портер позирует на красной дорожке в нарядном платье. Сама же церемония больше напоминает технические съёмки с этим звучащим из-за кулис голосом ведущего. Причина проста – требование быть "толерантными": то меньшинствам не нравилось, что среди ведущих нет трансгендеров или геев, то афроамериканцы "недостаточно черны", а то вдруг какой-то активной группе не нравится, что ведущий посмел поддерживать президента Трампа.
Из серьёзного кинематографического мероприятия церемония вручения премии "Оскар" превратилась в обычную "ярмарку тщеславия". Ведущих на церемонии теперь нет, зато на красной дорожке позирует эксцентричный актёр-гей Билли Потер в нарядном платье. Фото: FS/AdMedia/Globallookpress.
Были и другие громкие скандалы из-за того, что премия не досталась афроамериканцу или представителю ЛГБТ, и всё в таком духе. А американская академия не сопротивляется, а оправдывается и продолжает идти на поводу у тех или иных "ущемлённых групп", теряя и авторитет, и популярность. В результате премия стала присуждаться фильмам, которые ещё несколько лет назад академики даже не удостоили бы своим вниманием.
Вернуть интерес и доверие к премии, некогда бывшей пиком мечтаний и актёров, и режиссёров, и сценаристов, и зрителей, едва ли получится. Вот как об этом пишут авторы Telegram-канала "Бойлерная":
А как же кинематографисты России?
Советские и российские фильмы на "Оскар" номинировались неоднократно. Конечно, для наших режиссёров и актёров статуэтка всегда была "знаком качества", полученным от американских коллег. Среди победителей были "Война и мир", "Дерсу Узала", "Москва слезам не верит", "Утомлённые солнцем". Все эти фильмы уже давно стали классикой. Только вот как-то сомнительно, что номинируйся они на премию в наши дни, вообще смогли бы попасть в шорт-лист претендентов.
Те же картины, с которыми пытаются пробиться на американский кинематографический олимп современные российские "творцы", стараясь всеми силами "дотянуться до американских стандартов" и одобрения, просто удручают. Взять хотя бы абсолютно русофобского "Левиафана" или скандальную "Дылду". Последняя даже отчасти соответствовала требованиям – в картине раскрывается тема лейсбийской любви на фоне рассказа о блокаде и послевоенном Ленинграде.
Зато в либерально-просвещённом российском богемном сообществе "Дылду" приняли с восторгом, да и европейцы её похвалили: на Каннском кинофестивале лента получила сразу две статуэтки – приз Международной федерации кинопрессы и награду за лучшую режиссуру. Правда, на "Оскаре" дальше шорт-листа фильм Кантемира Балагова не пролез. Может, не хватило к лесбиянкам парочки негров? Ну, тогда у наших "творцов" ещё всё впереди. Если, конечно, российский Минкульт их "творческие порывы" не остановит, хотя бы перестав финансировать.
"Об этом – к психиатрам"
Царьград решил поинтересоваться мнением о новых правилах "Оскара" у нескольких российских кинематографистов. К примеру, режиссёр Никита Михалков, узнав о новых "гомосексуальных" квотах американской киноакадемии, высказался коротко и достаточно жёстко: "Это к психиатрам".
Никита Михалков считает, что о новых "квотах" американской киноакадемии вопросы лучше задавать психиатрам. Фото: АГН "Москва".
Оскароносный российский режиссёр заявил, что старается "не комментировать клинические явления", и в конце беседы резюмировал: "Вот это и есть мой комментарий".
"Хотят убить кинематограф – убьют"
Актёр Олег Тактаров когда-то мечтал сниматься в Голливуде и даже успел свою мечту исполнить, успешно сыграв в конце 1990-х – начале 2000-х годов в нескольких американских фильмах. Но потом вернулся на Родину, отказавшись от дальнейших предложений Голливуда.
В беседе с Царьградом актёр отметил, что "законы политологов", которые проникают во все сферы, в том числе и в кино, стали главной причиной его возвращения в Россию:
У меня там много друзей, чёрных, азиатов, арабов, кого угодно. И все адекватные ребята, им всем неприятно смотреть Шекспира, где папа чёрный, мама азиатка, а он белый. Все смеются над этим. Никто это не воспринимает как политкорректность, все это воспринимают как глупость. Поэтому я не думаю, что это будет долго продолжаться. Хотят убить кинематограф – убьют, никто вообще ничего смотреть не будет, будут в интернете смотреть какое-то более интересное. В кино же главное что? Честность, правдивость, "верю-не верю", а ещё – интересная история.
Виктор Сухоруков, одной из самых запомнившихся работ которого стала ключевая роль в культовых фильмах "Брат" и Брат-2", предположил, что "гомосексуальные" квоты "Оскара" возникли на фоне сытой жизни американцев.
– предложил Сухоруков, добавив, что не понимает новых требований, и предположил, что возникли они на фоне "сытой неграмотной истории жизни".
Действительно, "Оскар" и американское кино – это для нас становится какой-то чужой, непонятной и враждебной историей, хотя многие деятели кинематографа, особенно из молодого поколения, всё ещё пытаются пробиться туда и едва ли не считают, что обязательно надо принять участие в борьбе за статуэтку каким-нибудь своим фильмом.
Однако сейчас этот конкурс, ещё не так давно действительно определявший "лучших из лучших", постепенно становится "выставкой дешёвой толерантности". А ещё – просто шумной тусовкой, на которой американские актёры, актрисы и режиссёры могут "выгулять" свои наряды, украшения, дорогие смокинги и часы.
Тем не менее "Оскар" почти сдал свои позиции. Главная же проблема организаторов – истошное желание "угодить сразу и всем" – и мейнстриму, и зрителям, и белым, и чёрным, и всем остальным. А без потерь это сделать невозможно. Сначала эти тенденции вместе с политической составляющей убили собственно американское кино, а теперь дело дошло до "внедрения новых мировых стандартов". Главный вопрос, который возникает, когда всматриваешься во всю эту суету, – а где же здесь место для самого человека? Нет его, как и талантов, и потрясающих идей. Всё сожрала "толерантность".
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