Главный изъян даже повышенной страховой пенсии: В РАНХиГС рассказали, что не прописано в законе

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 16,4 до 18,3 тысячи рублей к 2022 году. Его заявление прокомментировал научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, никакой новости в этом нет, так как всё это уже подсчитано аж до 2024 года и закреплено в законодательстве. Предполагается, что к этому году средняя пенсия достигнет размера в 20 тысяч рублей. Однако кое-что в законе не прописано.

"Вопрос единственный в том, как поведет себя инфляция. Этого никто в законодательстве прописать не может", - сказал Виктор Ляшок в эфире НСН.

По его словам, инфляция оказалась ниже ожидаемой, а потому реальный рост пенсий оказался выше, чем рассчитывал Пенсионный фонд. Поскольку он формируется из пенсионных взносов и перечислений из федерального бюджета, бюджет России придется верстать из расчета, чтобы всем хватило, подчеркнул эксперт.