Главный итог Мюнхенской конференции: Единый западный фронт против России распался

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54-ая Мюнхенская конференция по безопасности войдет в историю как констатация того, что единый западный фронт против России распался. Политические противоречия между ЕС и США всплывали на этом западном оборонном форуме и раньше, например, в связи с агрессией США против Ирака, теперь же разлом прошел по всему комплексу трансатлантических отношений

Президент США Дональд Трамп своей агрессивной политикой "Америка превыше всего" смертельно ранил пресловутую "атлантическую солидарность". Итоги завершившейся в эти выходные 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют, что она уже мертва. Евросоюз перестал играть роль подголоска США и превращается в самостоятельного игрока на международной арене, на что давно надеялись в Москве. Единый западный фронт против России распался.

Что весьма знаменательно, произошло это на форуме, имеющем статус "военно-политического Давоса", который изначально создавался для согласования единой политики западных стран против России. О том, что дело шло именно к этому, стало понятно уже по появившемуся в ТАСС в преддверии саммита интервью руководителя Мюнхенской конференции видного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера.

Этот деятель, бывший посол в США и Британии, являлся виднейшим представителем, можно сказать, столпом "атлантической", проамериканской ориентации ФРГ. Поэтому то, что он сказал, - поистине бесценное свидетельство происшедшего и закрепленного в эти выходные в Мюнхене тектонического сдвига в мировой политике. Тем более что сама конференция оправдала его худшие опасения, а не "надежды и ожидания" на 2018 год.

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Знаковое интервью Ишингера

В ответ на вопрос, как изменились за прошедший год (то есть после прихода Трампа в Белый дом) трансатлантические отношения, Ишингер подтвердил, что "2017 год был годом глубокого кризиса трансатлантических отношений, вызванного новым способом ведения внешней политики новым президентом США". Причем, по его мнению, "год спустя этот кризис не преодолен", хотя европейцы и "научились с ним жить".

Бывший дипломат подчеркнул, что будущее ЕС как внешнеполитического игрока зависит от того, сможет ли Европа показать Москве, Вашингтону и Пекину, что говорит "одним голосом".

Обратим внимание: Ишингер противопоставляет ЕС не только России и Китаю, что совершенно естественно, но и США, что еще вчера вызвало бы скандал. Мало того, он пожаловался, что Вашингтон не воспринимает всерьез интересы ключевых стран ЕС, прежде всего ФРГ, что так хорошо видно на примере "Северного потока-2". Американцами "не воспринимаются всерьез" и европейские интересы на Ближнем Востоке и в Китае, добавил он.

"Одним из самых грустных событий последних лет" Ишингер назвал скатывание до "исторического минимума" отношений между Вашингтоном и Москвой, дав понять, что это сильно мешает европейцам развивать отношения с Россией. Немецкий дипломат выразил надежду, что после промежуточных выборов в США в ноябре этого года ситуация в Вашингтоне несколько успокоится и будет возобновлен нормальный диалог, и подчеркнул, что "сложившаяся ситуация - самая опасная с момента прекращения существования СССР".

Отвечая на вопрос об иранской ядерной проблеме, Ишингер прямо встал на сторону России, отметив, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – "лучшее, чего мы смогли добиться". Он считает, что выход США из договора "серьезно подорвет доверие по отношению к партнерам по соглашению". Если СВПД развалится, убежден Ишингер, "это было бы плохим знаком для переговоров с КНДР, очень плохим знаком", поскольку "если мы хотим, чтобы Северная Корея отказалась в дальнейшем от ядерной программы, то было бы очень полезно привести в пример Иран", в связи с чем "мы и заинтересованы в сохранении СВПД".



Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер: "2017 год был годом глубокого кризиса трансатлантических отношений", и "этот кризис не преодолен". Фото: www.globallookpress.com Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер: "2017 год был годом глубокого кризиса трансатлантических отношений", и "этот кризис не преодолен". Фото: www.globallookpress.com

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С самого первого дня: немцы и французы

Кризис в отношениях между ЕС и США и проблемы во взаимодействии ЕС и НАТО, в котором верховодят американцы, проявились уже в самый первый день работы Мюнхенской конференции.

Открывшая форум и. о. министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен значительную часть своего выступления посвятила именно этому. Суть сказанного ею заключается в том, что Европа не собирается рвать с США, но она должна наращивать своё влияние в НАТО.

И. о. министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен: "Мы хотим быть более самостоятельными и иметь собственное значение в рамках НАТО". Фото: www.globallookpress.com



"Мы хотим поддерживать трансатлантические связи, но при этом оставаться европейцами. Мы хотим быть более самостоятельными и иметь собственное значение в рамках НАТО", - заявила преданная сотрудница Меркель. Она признала, что Германия не сможет выполнить жесткое американское требование поднять военные расходы к 2024 году до 2% ВВП.

Мысль о самостоятельности Европы, высказанную фон дер Ляйен, живо поддержала выступавшая следом за ней министр обороны Франции Флоранс Парли, призвавшая европейцев "обратить пристальный взор на самих себя".

А также Юнкер

В том же духе выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подчеркнув, что ЕС нужны собственные дееспособные вооруженные силы:

"Многие по другую сторону Атлантики считают, что, развивая европейскую оборону, ЕС станет слишком независимым. Но мы не можем полагаться только на НАТО, мы должны иметь собственные оборонные возможности", - заявил он, недвусмысленно указывая на США.

Его присказка о том, что оборонные усилия ЕС направлены на дополнение возможностей НАТО, а не на конкуренцию с альянсом, - это и правда, и неправда одновременно. С одной стороны, пока у ЕС нет собственной армии и единого ВПК, конкурировать с НАТО не следует, нужно просто повысить там роль ЕС, а вот когда оборонные возможности окажутся на высоте, тогда посмотрим.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Мы не можем полагаться только на НАТО, мы должны иметь собственные оборонные возможности". Фото: www.globallookpress.com



Габриэль против США

Постоянно нападал на форуме на США и. о. министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Чтобы сгладить соответствующее впечатление, он критиковал не только Вашингтон, но эта критика была типичной дымовой завесой.

Выступая на конференции, Габриэль заявил, что "никто не должен пытаться расколоть ЕС - ни Россия, ни Китай, ни, в том числе, Соединенные Штаты".

Поскольку все прекрасно понимают, что Россия нуждается, напротив, в сильном ЕС, способном отстаивать свои интересы, не говорящем с чужого голоса и не находящемся на побегушках у США, а КНР, хотя и находится далеко, заинтересована точно в том же, обвинение в попытках расколоть ЕС адресовано исключительно США.

И. о. главы МИД ФРГ продемонстрировал реалистичность суждений: "Мы нуждаемся в партнерских отношениях с Америкой, но и она должна понимать, что тесное сотрудничество с Европой в том числе и в американских интересах".

Иными словами, он потребовал равноправных партнерских отношений, на которые нынешние США просто неспособны. Кроме того, Габриэль подверг критике Вашингтон за его политику на иранском направлении, призвав не выходить из СВПД, и дал откровенно понять, что Берлин не станет тратить на военные нужды 2% ВВП, то есть, фактически, отверг ключевое американское требование.



И.о.министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль: Партнерство США и ЕС должно быть равноправным и взаимовыгодным, чего сейчас нет. Фото: www.globallookpress.com



И.о.министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль: Партнерство США и ЕС должно быть равноправным и взаимовыгодным, чего сейчас нет. Фото: www.globallookpress.com

В отношении России в кулуарах форума Габриэль демонстрировал сердечность и готовность развивать отношения между обеими странами. Вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым он принял участие в организованном Восточным комитетом немецкой экономики традиционном завтраке для российских и немецких предпринимателей. Эта лоббистская структура отстаивает интересы немецкого бизнеса, заинтересованного в деловых контактах с Россией.

Габриэль назвал Россию "большим европейским соседом", подчеркнул, что между обеими странами существуют тесные, взаимовыгодные и вновь растущие экономические связи, и что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте". Он подверг критике новые американские санкции против России, в частности, за их экстерриториальное применение, отметив, что они "подрывают доверие к Европе". Габриэль высказался за поэтапную отмену антироссийских санкций по мере выполнения Минских соглашений.

Из его слов явствовало, что Берлин искренне хочет снять в отношениях с Россией проблему Донбасса на путях компромисса, в то время как США устами своих участвовавших в Мюнхенской конференции генералов и сенаторов подтвердили, что намерены и далее использовать украинский кризис, чтобы ссорить Европу с Россией. Габриэль выступил в защиту проекта строительства газопровода "Северный поток-2", указав, что Россия "соблюдает правила игры".

Немецкий министр считает, что "не дело политиков - говорить бизнесменам, где им покупать газ". Он фактически согласился со словами своего российского коллеги Лаврова, что сами американцы даже "не скрывают, что хотят продвигать свои интересы, прежде всего, под видом сдерживания России".

И даже Меркель с Курцем

Буквально перед началом Мюнхенской конференции на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель также высказалась в защиту "Северного потока-2", назвав его чисто коммерческим проектом, не представляющим угрозы диверсификации поставок углеводородов в Европу. Тогда как с подачи США, и исходя из собственных эгоистических и геополитических интересов, Польша считает этот проект "чисто политическим" и вредным для Европы.

Кстати, в "очень позитивном ключе", как заявил в Мюнхене австрийский премьер Себастьян Курц, рассматривает "Северный поток-2" и Вена. И Габриэль, и Меркель, и Курц, и многие другие принимают железную логику главы МИД России:

"Протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тысяч километров короче, чем нынешняя труба, которая идет до Германии через Украину, а стоимость транзита тоже будет почти в два раза меньше, чем нынешняя".

А, значит, и газ на выходе будет значительно дешевле, и его поставкам в виде украинского Соловья-Разбойника и стоящих за ним США ничего не будет угрожать.

С точки же зрения Вашингтона и Варшавы труба должна обогащать враждебные России транзитные страны. Это также сделает газ дороже для европейского потребителя и улучшит позиции на европейском рынке американского сжиженного газа, которого толком там пока что и нет. Тем более что для США азиатский газовый рынок в ценовом отношении более выгоден, чем европейский. Когда у Европы и США табачок оказался врозь, вменяемые европейцы не намерены закрывать на это глаза, наплевав на трансатлантическую солидарность точно так же, как на неё плюют Трамп и Ко.

Таким образом, как видим, происходит то, на что давно надеялась Россия – осознание европейцами бесперспективности западного силового давления на Москву и необходимости выстаивать отношения на основе взаимной выгоды и компромиссов. Лавров повторил это и в Мюнхене: российско-германские отношения и не только должны опираться на реальные, "коренные" национальные интересы, "чтобы никогда политика не довлела над экономикой, а, наоборот, расширение экономических связей создавало прочный фундамент, на котором проще решать различные расхождения по тем или иным международным ситуациям".

Американцы не поняли, что на дворе новая эпоха

Значительно выбивалось из общего контекста поведение посланцев США, прежде всего глава Пентагона "Бешеного пса" Джеймса Мэттиса и советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Герберта Макмастера. Они ничего не поняли, всем своим видом показывая, что приехали к вассалам, которые обязаны взять под козырек и просто выполнять то, что им говорят. Их выступления были пропитаны духом острой конфронтации с "ревизионистской" Россией и стремлением заставить европейцев таскать американцам каштаны из огня, убедить, что ближайший сосед ЕС "подвергает опасности стабильность международного порядка", как утверждал Макмастер.

Намерение США раскрутить гонку вооружений, в том числе ядерных, он объяснил необходимостью реагировать на соответствующие действия России, якобы нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Китая. Вспомнил Макмастер и о вымышленной кибервойне, которую Россия-де ведет против западных демократий.



Глава Пентагона Джеймс Мэттис: "Оборонные инициативы ЕС должны дополнять, а не конкурировать с НАТО". Фото: www.globallookpress.com



Глава Пентагона Джеймс Мэттис: "Оборонные инициативы ЕС должны дополнять, а не конкурировать с НАТО". Фото: www.globallookpress.com

"Бешеный пес" Мэттис высказывался в том же духе, строго предупредив, что "оборонные инициативы ЕС должны дополнять, а не конкурировать с НАТО".

Выводы

Итак, пора ставить точку. Всё вышеизложенное говорит само за себя: США и ЕС пока "партнеры", но уже не доверяют друг другу и дрейфуют в разные стороны, и этот разлом, как засвидетельствовал Мюнхен, принял такие формы, что "починить" его уже не удастся. Теперь камень преткновения - это не только политика, но и экономика, оборона, инфраструктура.

У различных частей коллективного Запада взяли верх свои интересы, причем "бунт" ЕС против диктата США будет тем успешнее, чем лучше будут отношения сообщества с Россией и Китаем - другими глобальными центрами силы. И себя ЕС уже воспринимает как один из глобальных центров силы, равноудаленный от всех остальных. Чтобы окончательно встать на ноги, Брюсселю не хватает только евроармии, появления которой как конкурента НАТО так испугались в Вашингтоне.

Вот это и есть главный итог Мюнхена-2018: Запад распался на США и ЕС. Соответственно, распался и единый западный фронт против России. Конечно, его демонтаж займет еще некоторое время. Но он теперь точно состоится и будет лишь ускорен новыми готовящимися Вашингтоном антироссийскими санкциями. США Трампа, ставшего заложником неоконов и военщины, оказываются в изоляции.

Их будут поддерживать в Европе только выступающие против Берлина американские вассалы вроде стран Балтии и находящейся себе на уме Польши, пока немцы не возьмут их к ногтю. А также Украины, которую угомонят коллективно. И даже если США в будущем попробуют вернуться на путь "атлантической солидарности", которую Трамп принес в жертву своему курсу "Америка превыше всего", будет уже поздно. В одну реку нельзя войти дважды.

Латышев Сергей