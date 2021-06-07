Главный инфекционист США отверг версию Белого дома о том, что коронавирус выведен в лаборатории Китая.

Главный инфекционист США пошёл против Белого дома, заявив, что коронавирус передался человеку от животных, а не из лаборатории. Об этом сообщает американское издание Financial Times.

Недавно в США снова вернулись к обвинениям в адрес Китая по поводу того, что коронавирус, спровоцировавший глобальную пандемию, выведен в лаборатории, расположенной рядом с городом Ухань. Первым данную версию озвучил Дональд Трамп, бывший тогда президентом США, однако последующее расследование ВОЗ опровергло предположение американского лидера. Теперь же данную тему пытается эксплуатировать администрация президента США Джо Байдена.

Главный инфекционист США Фаучи по-прежнему считает, что вирус Sars-Cov-2 передался человеку от животных, а не из лаборатории,

- написало Financial Times.

Напомним, что официальной версией возникновения глобальной пандемии коронавируса является передача вируса от животного к человеку. При этом все обстоятельства передачи вируса неизвестны.