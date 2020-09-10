|
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 05:50 • 154 • Политика
Большое интервью Александра Лукашенко российским журналистам наделало много шума. Это первая беседа такого формата президента Белоруссии с иностранными журналистами, состоявшаяся после выборов и известных событий, которые в значительной степени встряхнули эту, наверное, самую спокойную и до недавних пор даже самую флегматичную республику на постсоветском пространстве.
Автор:
Александр Гришин
Главных тематических блоков было несколько. Приводить весь текст беседы вряд ли имеет смысл – кто хочет, может с ним ознакомиться, благо ищется в интернете на счёт раз. Но некоторые моменты явно заслуживают отдельного внимания. Поехали?
Что сказал Лукашенко
О будущем Союзного государства и "углублённой интеграции"
Сначала Лукашенко, честно говоря, заинтриговал, обронив: "Нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю, тогда-то я серьёзно это воспринял, разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства – на будущее нам этот термин понадобится".
Но затем фактически закрепил нынешнее статус-кво в этом вопросе. По крайней мере, в его видении.
– Почему мы говорим: мы Союзное государство? Это были контуры будущего государства союзного! Там уже было всё. Но последняя статья гласила так. Что мы на референдуме Белоруссии и России должны принять конституцию нашего Союзного государства. Почему мы на это не пошли? ... Потому что все боялись вы, что Лукашенко прибежит и схватит шапку Мономаха... А сейчас… Два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре.
– Поэтому если говорить о глубине интеграции – никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное – равноправной основы. Нет, не всё объединить, напополам поделить. Это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа.
– Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое. И вот эти события показали, что это святое.
О ситуации в Белоруссии
– В воскресенье у нас одна ситуация, по выходным, а в остальные дни вот такая нормальная ситуация. Мы, конечно, стараемся поддерживать вот эти бренды наши, имидж нашей страны. Тут, как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому вот ответ на мой вопрос: никакой дестабилизации в стране нет, и знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было. Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне в данном случае. И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь.
– Есть причины и личные. Наверное, я всё-таки пересидел. Ну, утюг включишь – и я тут предвыборную программу. Утюг включил – Лукашенко, чайник электрический включил – Лукашенко, телевизор включил – Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это не главная причина, это не главное. Второе, наверное, – одна из главных. Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше.
О возможных переговорах с оппозицией
– Что касается координационного совета, о котором сказали, кто они такие – клянусь вам, я не знаю. Я их не знаю, и вряд ли вы знаете… Нет, люди были, но координационный совет так называемый – я о нём услышал недели две тому назад, когда… Они раньше опубликовали вот эту антироссийскую, антиодэкабэшную программу, антирусскую программу… Это не просто антироссийская или антирусская – это антибелорусская программа. Ну, потом они выдали пакет программ, как я их называю, внутри Беларуси: не платите налоги, коммуналку, забирайте из банков деньги побыстрее, не покупайте белорусское, не покупайте госпредприятий товары и так далее. Это была уже такая более конкретная программа, вторая. Вот я об этом очень хорошо осведомлён и сам часто критиковал их за это, что это неприемлемо для нашей страны.
– С "кем-либо" президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция – а это, скорее всего, та, которая эти две программы выдвинула, – мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать?
– Поэтому я что должен с ними обсуждать? Я просто беру вот такой яркий пример. Или, допустим, все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, порезать на куски, инвесторам отдать, но при этом мы же уже приближались к этой приватизации. Что мне говорят инвесторы: половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, грубо говоря, гайки будете крутить и всё. А основные компетенции будут там, в Германии допустим, у Volvo – по "Белавтомазу". То есть они там компетенции основные, конструкторское бюро, мозги – всё там будет, а вы тут сборкой какой-то будете заниматься. И половину людей мы выкидываем. Слушайте, сокращение производства, сокращение рабочей силы, выкинуть на улицу и основные мозги в Германию отдать? Кто на это пойдёт? Я на это не пойду. И что, я с ними буду разговаривать на тему вот таких инвестиций? Или, допустим, платное образование, платное здравоохранение. Да если б у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в COVID завалили всю страну.
В политической системе Белоруссии, по версии Лукашенко, центральной фигурой, осью и той черепахой, на которой держатся три кита, остаётся и будет оставаться Александр Григорьевич Лукашенко. Фото: exsilentroot/Shutterstock
– Или выход из ОДКБ: да господь с вами, у нас же всё российское оружие, возьмём простое, самое простое: выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолёты и вертолёты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия ещё тебе продаст. Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы ж знаете, там требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам – для начала. А потом можешь и купить, но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем оружие в России. Будет это армия? Не будет. Ну и потом, знаете, это же жуткая глупость: если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим? О чём я с ними буду говорить? Если это оппозиция – в старом понимании оппозиция, которая существовала и существует где-то, она просто уши свои спрятала, вот эти протестные настроения едут на старой больной, дохлой, вшивой лошади.
О будущем политической системы Белоруссии
– Мы об этом (конституционной реформе – ред.) говорили, уже два варианта конституции изобрели, но, с моей точки зрения, там мало что поменялось, надо более глубокие изменения, и поэтому группа существует, работает над третьим вариантом конституции. Специалистов группа – именно специалистов, а не политиков. Она в ближайшее время выдаст предложение с учётом сегодняшнего времени.
– Я всегда говорил о том, что народ, народ, народ и только народ должен избирать. И мы не занимались партийным строительством. Ну, наверное, настало время нам серьёзно, мне серьёзно этим заняться. И конечно, до того как мы примем новую конституцию, надо ещё раз пройтись серьёзно по закону о партиях и хотя бы определиться. Если партия – какая численность должна быть? А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если и есть, то численности не набирают. То есть надо это всё упорядочить, а потом переходить к выборам по партийной системе.
– Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Всё-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент, а потом провести по новой конституции – она будет раньше уже утверждена – парламентские выборы.
А вот что в интервью Лукашенко увидел учредитель Царьграда Константин Малофеев:
– Александр Григорьевич сказал нам, что собрался уходить. Как и когда – он дальше раскрывает подробно в этом интервью. И говорил он об этом и раньше. Что нужно принять новую конституцию. Потому что никому, кроме него самого, который искренне любит Белоруссию, построил это современное, на сегодняшний момент, государство, нельзя доверить такую суперпрезидентскую власть, как у него. Поэтому сейчас мы, наверное, будем свидетелями вот этого конституционного процесса. А мы наверняка увидим ослабление президентской власти в Белоруссии.
Мы в России, самое главное, надеемся, что увидим в этой конституции прямые отсылки к Союзному государству и фактические шаги по направлению к дальнейшему объединению. Потому что именно это нас больше всего интересует в том, что происходит в Белоруссии. Потому что экономика Белоруссии зависит от российской на 80%. Конечно, российская зависит меньше. Но все мы пользуемся белорусскими товарами, так или иначе. Я не говорю про тех, кто играет в танки – это тоже белорусская разработка. Но мы все знаем прекрасную молочную продукцию белорусов. А самое важное – что это очень работящий народ, который, конечно, влившись вот в это уменьшающееся население России, создав с нами большое Союзное государство, конечно, поможет нам, поправит нашу общую демографическую ситуацию и придаст дополнительный импульс нашей общей экономике. Потому что зачастую будет выгодно, например, создавать новые производства в Белоруссии для российского бизнеса, чем выносить это куда-нибудь ещё, в том случае если им, например, не хватает места в России.
Главный индикатор, конечно, – это Мишустин. Потому что Мишустин, безусловно, это технократический руководитель правительства. Мишустин приезжал говорить об экономике. А что можно о ней говорить? Знаменитый налоговый маневр, о котором постоянно сетовал Александр Григорьевич, – так это легко поправить. Дальнейшая интеграция сразу освобождает Белоруссию от бремени этого маневра. И таким образом у граждан Белоруссии появляются, конечно, более дешёвые энергоносители, что заметит каждый гражданин. Ещё раз говорю, что для России, для русских граждан это тоже хорошо. Потому что мы не присоединяем что-либо, что находится на другом уровне развития. И соответственно, теперь мы – не как Российская Империя, которая всегда начинала подтягивать до своего уровня Кавказ, Среднюю Азию и т.д. Здесь не так. Это точно такая же Россия, с трудолюбивым народом, говорящая на том же языке. Это та же культура, это наши родственники. Ничего особенного для нас не поменяется. Просто мы станем больше и сильнее. Это очень важно. Но и также я надеюсь, что тот госкапитализм, который сейчас строится в России, и мы видим, что программа Белоусова – она всё больше направлена на этот госкапитализм. Там нет ни одного слова ни про какую дальнейшую приватизацию, слава Тебе Господи.
Это означает, что тот госкапитализм, который существует в Белоруссии, легко вольётся в эту новую российскую экономику. Не будет грабительской приватизации, в духе 1990-х годов, что больше всего пугало, я так понимаю, Александра Григорьевича и его окружение. Вероятно, эти гарантии он получил, поэтому он так смело начинает говорить об этом. Лукашенко не позволял этого делать все 20 лет, наверное, и сейчас он договорился. И уж навстречу новому Союзному государству, мне кажется, что все нараспашку сердца направятся. Потому что у всех ностальгия по тому большому государству, в котором русский народ не был разделённым, как сейчас.
Что увидели в интервью Лукашенко эксперты Царьграда?
Политический эксперт Анатолий Александрович Вассерман:
– Скорее всего, он снова будет участвовать в выборах. Когда конкретно, точно он не сказал, но судя по обычному графику конституционных реформ, сам процесс займёт пару лет. Участвовать он, скорее всего, будет. И скорее всего, в седьмой раз победит. Потому что, как говорится, от добра добра не ищут, и большая часть жителей Белоруссии голосовала за него и раньше, это видно невооружённым глазом. Более того, даже резко оппозиционный сайт "Зубр", публикуя протоколы избирательных комиссий с тех участков, где за Лукашенко голосовали меньше всего, так и не смог найти ни один участок, где бы он набрал менее половины голосов. Поэтому, скорее всего, и в этот раз Александр Григорьевич поучаствует в выборах и выиграет их, к вящему недовольству оппозиции, но он в конце концов не давал в президентской присяге обещания нравиться всем без исключения. Но случится это через пару лет, причём он заранее предупредил, что надо будет провести сперва парламентские выборы, а уж потом президентские, просто потому, что в конституционной реформе будет так или иначе проводиться идея передачи заметной части полномочий от президента парламенту, так же, кстати, как и у нас. Это, в общем, естественный путь к спокойной обстановке. Чем больше потрясений в стране, тем необходимее система, допускающая единоличное решение, просто потому, что значительная часть решений должна приниматься быстро. А в более-менее спокойных обстоятельствах можно ориентироваться и на парламентскую власть.
Затронуто было столько очень важных вопросов, что я не берусь решать, какой из них самый важный. Тем более что в обстановке внутри республики я, естественно, разбираюсь несравненно меньше, чем Лукашенко, поэтому многое из того, что кажется важным мне, совершенно неважно для него, и наоборот.
Не помню, кто из великих полководцев, кажется, Михаил Илларионович Кутузов, сказал: "Если бы моя шляпа могла подслушать мои мысли, я бы её немедленно сжёг". Очень многие политики могут повторить эти слова. В частности, понятно, что какие-то дополнительные шаги в сторону союза необходимо будет сделать, но какие и когда – гадать тут бесполезно.
Политолог Олег Неменский:
Мне показалось, что в этом интервью мы не услышали ничего нового. Он разве что подтвердил, что произошедшее было для него большой неожиданностью. И судя по всему, причины происходящего он усматривает только в действиях внешних сил. Он повторил в этом плане всё то же, что было в его выступлении, в послании к народу перед выборами, к народу и парламенту, в которых он, во-первых, подчёркивал свои заслуги 1990-х годов, что он сохранил страну в 1990-е годы, и во-вторых, показал свою обиду на молодёжь, что особо отметили в СМИ. В общем, мы сейчас видим всё то же самое. Он говорил в этом интервью о том, что в 1990-е годы создал систему, которую будет защищать и защищать, очевидно, от внешнего фактора, о котором он особенно чётко сказал, как о причине этих протестов. И что, да, выросло новое поколение, которому задурили мозги. Между этими выступлениями, к народу перед выборами и сейчас в общении с российскими журналистами, содержательно принципиальной разницы я не вижу. На основные вопросы, которые возникают к нему, он ответа не дал, хотя ему напрямую их и не задавали.
К сожалению, мы не можем предполагать, какова будет судьба Союзного государства, потому что прежний проект Союзного государства, как он заключался, как формулировался в 1990-е годы, сейчас не может быть реализован, что подчеркнул президент Белоруссии в этом выступлении. В общем-то, это вполне адекватная оценка. Действительно, с тех пор много лет прошло, и очень многое изменилось и внутри Белоруссии, и внутри России, и вообще в международных отношениях. Но как он представляет себе реформирование этого государства, точнее сказать, проекта государства, потому как Союзного государства до сих пор не существует, это по-прежнему проект, – он не сказал. Ясно только, что он ориентирован исключительно на экономическую интеграцию. В общем-то, всё это было известно и раньше, и до выборов, с декабря 2018 года, что Белоруссия готова в тех или иных формах на экономическую интеграцию, но принципиально отказывается от политической. В этом интервью он подтвердил свою прежнюю позицию в этом вопросе. Но очевидно, что сейчас идут, опять же, напряжённые переговоры по этому поводу. В Минске ничего не произошло в том плане, что какова была позиция Минска по основным переговорным вопросам, таковой она и осталась, разве что, может, сейчас она стала несколько более мягкой в связи с ухудшением отношений с Западом.
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2020, 06:40
|
07 сентября 2020, 01:45
|
04 сентября 2020, 00:25
|
08 сентября 2020, 12:35
|
06 сентября 2020, 12:55
|
04 сентября 2020, 02:15
|
05 сентября 2020, 01:10