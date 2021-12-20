Главный документ века: Москва заговорила с Вашингтоном с позиции силы • 262 • Политика Россия потребовала от Соединённых Штатов убраться с территории бывшего СССР и прекратить использование отколовшихся от нашей страны окраин для военной деятельности. Это не гипербола, не кликбейтный заголовок и не измышления экспертов, от мнения которых ничего не зависит, а официальный документ, опубликованный 17 декабря Министерством иностранных дел России. И МИД выразил надежду, что Соединённые Штаты уже в ближайшее время вступят в переговоры по проекту обнародованного документа. Геополитические "красные линии" легли в основу нового документа, предложенного Москвой Вашингтону. Проект договора между Россией и США позиционирован как предложения, которые озвучены уважаемым партнёрам для рассмотрения. Но пилюля от этого горчить не перестала. В таком тоне Россия не разговаривала с США со времён Андропова. С дипломатического на русский Опубликованный на сайте МИД России документ – без преувеличения уникален. Таким языком отечественная дипломатия не разговаривала давно. Как минимум со времен примаковского разворота самолёта над Атлантикой, а может быть – и со времен Андрея Громыко, прозванного на Западе "Мистер Нет". Первые девять абзацев, конечно, заполнены ритуальными славословиями в адрес международного права, ООН, а также заверениями в приверженности всему хорошему и поругании всего плохого. Две вводные статьи декларируют приверженность сторон (России и США) принципу "неделимой и равной безопасности" друг друга, согласие не наносить ущерба этой безопасности и не участвовать в подобных проектах других стран. Скриншот: Министерство иностранных дел России, Mid.ru Правда, в первой статье вводится понятие "коренные интересы безопасности". Это очень важная дефиниция, позволяющая отделить военно-политические амбиции от базовых потребностей государства. То есть проект соглашения начинается с того, что стороны сажают на поводок американский экспансионизм и накладывают жёсткие ограничения на столь любимое Вашингтоном "глобальное проецирование силы". Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой Стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны, – говорится в статье №3. Прекрасная формулировка, позволяющая на первом этапе "попросить" американских инструкторов убраться из Украины, а в будущем – поставить вопрос о ликвидации американских военных баз в Европе, Турции, Японии и любых других странах, расстояние от границ которых до территории России меньше радиуса американских ударных систем. Или, что более реалистично, на основе этой статьи Москва будет требовать убрать ударные системы и ликвидировать инфраструктуру, необходимую для их эксплуатации, оставив на базах только оборонительное вооружение. С учётом дальности применения современной авиации и ракет, Вашингтону предложено очистить от своих наступательных вооружений почти всю Евразию. "Оставьте их в покое" В статье №4 договора о безопасности говорится следующее: Соединённые Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приёма в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик. Соединённые Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Эта статья должна стать бетонной стеной на пути принятия Украины, Грузии и любых других бывших республик СССР в состав НАТО. Также для США перекрывается возможность создавать базы на территории бывшего Союза, что они могут делать и без включения наших бывших окраин в НАТО. Исключение сделано только для стран Прибалтики – Латвии, Литвы и Эстонии, которые уже являются членами НАТО. Однако с учётом третьей статьи соглашения пользы от таких баз будет уже немного. Статья №5 расширяет диапазон: Стороны воздерживаются от размещения своих вооружённых сил и вооружений… в районах, где такое развёртывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развёртывания в пределах национальных территорий Сторон. Стороны воздерживаются от полётов тяжёлых бомбардировщиков, оснащённых для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов… вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой Стороны. Первый пункт накладывает дополнительные ограничения на возможности Штатов по развёртыванию сил на территориях союзников по НАТО. Москва сможет использовать его в случае, если Вашингтон решит передислоцировать в ту же Прибалтику пару дивизий "Абрамсов" или разместить там дальнобойные зенитные комплексы. И то и другое можно объявить оборонительными вооружениями. И вот в этом случае Москва сможет заявить, что воспринимает такое развёртывание как угрозу. В обратную сторону пункт тоже будет работать. Например, США могут потребовать от России не размещать танковые дивизии в Мексике и не ставить локатор в Канаде. Что ж, придётся подчиниться: договоры следует выполнять. Второй пункт этой статьи положит конец заходам американских кораблей в Балтийское, Чёрное, Охотское и Баренцево моря. Также должны быть прекращены облёты наших границ американскими "стратегами". При этом американцы не смогут апеллировать к тому, что находятся в международных водах и даже в водах союзников. Зоны их возможного нахождения увязываются договором не с юридическим статусом территорий и акваторий, а с радиусом действия ударных систем. Учитывая, что радиус действия находящихся на вооружении американского флота "Томагавков" – 1600 – 1800 км, в запретную для американских кораблей зону попадает не только Балтика, но и всё Северное море, территориальные воды Великобритании и Шотландии. Приняв это условие, Вашингтон должен будет ограничить районы патрулирования своих кораблей районами западнее Туманного Альбиона. Вот так будет выглядеть радиус запретной зоны, куда американские корабли с ракетным вооружением не смогут входить, если предложения будут приняты в нынешнем виде. Источник: Царьград Применение этой статьи на Востоке и вовсе означает, что американцам придётся деоккупировать Японию. По крайней мере Седьмой флот США должен будет покинуть свои базы в Сасэбо, Йокосуку и перебраться на остров Гуам. Нетрудно заметить, что безопасность России требует, чтобы американский флот убрался из Японии совсем. Источник: Царьград Вспоминаем старые договорённости Стороны обязуются не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны, Чиновников России могут посадить в тюрьму на 12 лет за пытки. Закон внесён в Госдуму – заявлено в Статье №6. Эта статья составлена с иезуитским коварством. Во-первых, это не что иное как реанимация "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД) – того самого, который похоронил экс-президент США Дональд Трамп. Во-вторых, договор этот слегка подправлен: вместо уничтожения целого класса ракет, в новой редакции оговаривается неразмещение ракет на "вненациональной" и национальной территориях. В результате выходит, что США не могут разместить возрождённые "Першинги" или переделанные "Томагавки" в Европе, так как те очевидным образом будут способны поразить территорию России. Россия же сможет оставить в Калининградской области "Искандеры", так как они столь же очевидным образом не могут поразить американскую территорию. На восточном фланге ситуация аналогичная. США потеряют возможность размещать ракеты средней дальности на Аляске и Алеутских островах, поскольку те будут угрожать нашему Приморью. России тоже придётся пойти на уступки: ради обеспечения безопасности Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре придётся отказаться от развёртывания "Искандеров" на Камчатке и, соответственно, поступиться возможностью нанести внезапный и сокрушающий удар по Анкориджу – 288 тысяч американцев и популяция гризли могут перевести дух. Если же отставить шутки, то в этом направлении у России тоже могут быть серьёзные обязательства. ДРСМД предполагал ликвидацию ракет средней дальности с предельной дальностью полета до 5500 км. Если предположить, что этот же параметр будет применён в новом договоре, и произвести замер американской зоны безопасности от острова Святого Лаврентия, получится, что Москва не может размещать ракеты соответствующего класса восточнее линии Уфа – Пермь – Варандей. То есть в "запретной зоне" оказывается вся Сибирь и даже Урал. Соответственно, у Москвы резко ограничивается арсенал средств, которые могут быть применены против Китая и Японии. Однако главная опасность нашей безопасности исходит не от этих стран – по крайней мере пока. Так может выглядеть зона, запрещённая для размещения наших ракет средней дальности, если в договоре будут использованы параметры из договора 1987 года. Источник: Царьград Немного уступок Ложкой мёда для американцев должно стать то, что Москва не предлагает запретить разработку и производство ракет этих классов. Это очень важный момент, так как, обосновывая выход из соглашения, администрация Трампа заявляла, что пока Россия и США связаны положениями ДРСМД, Китай продолжает создавать и строить ракеты малой и средней дальности. Иными словами, дядя Сэм получит возможность легально создавать "дубину" против КНР. Статья №7 конкретизирует задачу: Стороны исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию… Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия. Тут Вашингтону прямым текстом предлагается вывезти из Европы и Турции все ядерные боеприпасы, а также ликвидировать хранилища и инфраструктуру, которые они создавали последние 50 лет. И вишенка на торте: американцы должны отказаться от одного из любимых сценариев совместных учений с европейцами – ядерной войны против России "Стойкий полдень" (Steadfast Noon). Дать отпор России поможет особый украинский дух – глава СНБО Восьмая статья определяет порядок вступления договора в силу и потому особого и отдельного интереса для нас не представляет. Меры, которых давно ждали Впервые в истории современной России наш МИД не "выражает озабоченность" нарушениями абстрактного международного права, а прямо и чётко обозначает зону наших национальных интересов. Этой зоной объявляются бывшие союзные республики. То есть вместо унылой жвачки про признание суверенитета и многовекторность наших бывших губерний Москва прямо и чётко заявляет, что их территории – это зона наших исключительных интересов. И заявляет не Киеву, Тбилиси и прочим вашингтонским "шестёркам", а их хозяевам. Это именно тот язык и то мышление, которых русские люди ждут от своего государства. Во-вторых, проект соглашения целиком и полностью базируется на трезвом восприятии ситуации. В его основу положено понимание главной потребности страны, и все требования органично из неё вытекают. В документе нет раболепного признания Европы или Японии вотчиной США, где они имеют право творить что угодно. Документ прямо пренебрегает положениями международного морского права. В нём постулируется очень простая мысль: нам нужно, чтобы вы убрали свои ударные системы на безопасное расстояние. Всё остальное – не имеет значения. Это абсолютно правильный подход и единственно верное поведение для великой державы. Входить в положение и учитывать нюансы – жизненная необходимость для стран, выросших из бывшей Бессарабской губернии. Серьёзные государства таким путём могут только впасть в ничтожность. Ультиматум есть, а дальше? Проект договора о безопасности – ультиматум в химически чистом виде. Обычно все "работающие" соглашения вырабатываются за закрытыми дверями, когда каждая сторона поступается частью интересов. Сор из-избы выносится, только если переговоры зашли в тупик. Именно это произошло в ходе недавних переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. Американский президент отказался давать России какие-либо гарантии безопасности и непродвижения НАТО на восток. 4 декабря Байден прямо заявил, что "не уважает ничьи "красные линии". Он сам и его администрация продолжают угрожать России применением новых санкций. Публикация проекта соглашения – как раз и есть та "красная линия", переход которой развязывает Москве руки. И очень важно, что она прочерчена не перед американцами, а позади них. В качестве недопустимого обозначено военное присутствие США в регионах, куда они зашли по результатам Второй мировой (Европа и Япония), рутинные практики американских ВВС и ВМФ, активность США на постсоветском пространстве. Проект соглашения со Смоленской площади – не просто ультиматум: это ультиматум, который уже нарушен американцами. Пойти на мировую Вашингтон может, только начав отступать. Что с того? Каков шанс, что Штаты пойдут на выполнение этих условий? Положа руку на сердце – нулевые. На то, чтобы убрать ядерное оружие из Европы, вывести Седьмой флот из Японии и очистить от своего присутствия Северное море, Вашингтону нужны гораздо более мощные стимулы, чем окрик из Москвы. Но если Москва не собирается обострять ситуацию, она бы не опубликовала проект. Царьград уже писал о беспрецедентном информационно-психологическом наступлении, предпринятом нашим руководством против Вашингтона в последние месяцы. Сейчас мы видим все признаки военно-дипломатического кризиса, который может завершиться военным конфликтом. Прямая война между Россией и США всё ещё маловероятна, а вот крупный – не в пример Сирии – конфликт на "нейтральной" территории с участием обеих сторон становится всё ближе. 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