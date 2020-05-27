Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки • 162 • Аналитика © Pool/Olivier Hoslet Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепп Боррель максимально наглядным образом проиллюстрировал известную политическую поговорку о том, что вовремя предать означает предвидеть. Маститый европейский дипломат, вероятно, пригляделся к ситуации на геополитической арене и решил, что пришло самое время обозначить новый стратегический курс Евросоюза, который, очевидно, будет проходить под девизом "Век Азии начался!" Собственно, о начавшемся "азиатском веке" и заявил господин Боррель на недавней встрече с немецкими дипломатами. Более того, по версии главы европейской дипломатии, американоцентричный (или находящийся под управлением США) мировой порядок — закончился, как раз в контексте наступления нового этапа исторического развития, в котором Евросоюз уже не готов довольствоваться ролью любимой американской колонии или в лучшем случае младшего партнера Вашингтона, который периодически милостиво разрешал коллективному Старому Свету заниматься неоколониализмом на своих традиционных "охотничьих угодьях" в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Брюссель хочет большего, и эта смелость объясняется очень просто: Вашингтон ослабел, Евросоюз чувствует, что баланс сил поменялся и что жесточайший конфликт по линии Вашингтон — Пекин открывает для Евросоюза большое окно возможностей, в которое нужно успеть запрыгнуть, несмотря на недовольство всех американских сателлитов, находящихся внутри объединенной Европы. Британская The Guardian приводит довольно смелые тезисы из выступления господина Борреля. "Аналитики долго говорили о конце американской системы (международных отношений. — Прим. ред.) и наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах", — заявил главный европейский дипломат. И дал понять, что на Евросоюз в целом сейчас оказывается колоссальное дипломатическое давление как со стороны Вашингтона, так и со стороны Пекина. Стоит отметить, что сам факт жалобы ведущего европейского чиновника на то, что на Евросоюз "давят в вопросе выбора стороны (конфликта. — Прим. ред.)", уже является, по сути, скандалом, так как предполагает, во-первых, наличие некой свободной воли у политиков, управляющих европейскими странами, а во-вторых, допускает саму возможность того, что Евросоюз станет в фундаментальном геополитическом конфликте на сторону Китая, оказавшись с Америкой по разную сторону баррикад, несмотря за все заверения о наличии общих ценностей, трансатлантической солидарности и принадлежности к общей системе безопасности в виде НАТО. Но самое интересное — это то, каким образом главный дипломат Евросоюза предлагает решить проблему выбора. Он предлагает отойти в сторону и дать двум претендентам на статус главной державы планеты выяснить отношения без прямого участия Брюсселя в конфликте на стороне Пекина или Вашингтона. По большому счету Евросоюз через своего ведущего дипломата сделал декларацию о суверенитете. По версии Борелля, европейцы "должны следовать нашим собственным интересам и ценностям и избегать превращения в инструмент той или иной стороны", очевидно, подразумевая нежелание превращаться в пешку в руках Пекина или оставаться пешкой в руках Вашингтона. Вряд ли Дональд Трамп будет в восторге от такого дезертирства с поля геополитических баталий в исполнении блока, который (по крайней мере, в теории) должен быть самым преданным вассалом США и поддерживать все американские геополитические авантюры. Как уже неоднократно говорили представители ближнего круга американского президента, защита Pax Americana — "американоцентричного мира" и американской гегемонии — это главный приоритет, по отношению к которому не может быть компромиссов. В этом контексте заявление Борреля о том, что вообще-то американский век закончился, а прямо сейчас наступает век азиатский, не может быть воспринято иначе как предательство, за которое нужно наказать даже не столько конкретного дипломата (который вряд ли выступал в жанре политической самодеятельности), а вообще весь сегмент европейской политической элиты, который внезапно посчитал, что пришло самое время то ли поискать себе другого хозяина (и заигрывает с Пекином), то ли восстановить былое величие и заявить о Евросоюзе как о независимом "полюсе силы" в новом многополярном мире. Стоит отметить, что и в отношении Китая Боррель не нашел особо теплых слов, заявив скорее о необходимости конфронтации, чем кооперации. "Нам нужна более твердая стратегия в отношении Китая, которая также требует улучшения отношений с демократической частью Азии", — отметил он. Вряд ли Пекину понравится ситуация, в которой все соседи Китая, с которыми у него есть определенные трения (или настоящие пограничные горячие точки), вдруг начнут получать дипломатическую, экономическую, а также, возможно, технологическую и военную поддержку со стороны стран Евросоюза. С учетом того, что главным автором амбициозной стратегии "возвращения Евросоюза в Азию" вообще-то является президент Франции Макрон, может возникнуть обоснованное подозрение в том, что Евросоюз хочет вернуться даже не к "славным денькам" холодной войны XX века, когда Европа пользовалась на международной арене несравненно большим авторитетом и влиянием, чем сейчас, а сразу — в век XIX, когда европейские державы делили азиатские колонии между собой и зарабатывали астрономические прибыли на своих колониальных проектах. Предложить соседям Китая, у многих из которых могут быть свои сложности в отношениях с Вашингтоном, некую альтернативную "геополитическую крышу" — это ход, который может показаться некоторым европейским политикам буквально гениальным, ведь новый "азиатский век" не обязательно должен быть "китайским". По крайней мере, с точки зрения Евросоюза "азиатский век" вполне может быть периодом, в котором Старый Свет снова как следует заработает в этом регионе, тем более что в современных условиях можно обойтись без применения военной силы. С одной стороны, такое внезапное пробуждение европейских геополитических амбиций не может не радовать: "коллективный Запад" окончательно распадается, а Евросоюз так и ищет себе приключений сразу на двух геополитических фронтах — в дипломатической борьбе с Китаем и в торговой войне с США. Но, с другой стороны, становится слегка тревожно за те остатки более-менее стабильной системы международных связей и отношений, которая досталась нам от XX века (и в строительстве которой участвовал наши великие предки) — с учетом желания многих крупных геополитических игроков радикально решить накопившиеся между ними противоречия, есть риск того, что жить ей осталось не очень долго. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





162 Источник Похожие новости Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой Не за такое деды воевали: найдены осквернители памятников ВОВ Биотерроризм на фоне пандемии Маршрут перестроен: "Газпром" остановил транзит через Польшу Польша своей несговорчивостью играет в пользу обоих «Северных потоков» Болгария не может простить России своих ошибок Новости партнеров