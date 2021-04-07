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Главный бронетанковый завод Украины на грани коллапса

07 апреля 2021, 21:30  •  246 • Украина

Харьковский «Завод им. Малышева» находится в плачевном положении из-за отсутствия заказов на продукцию, убытки и долги перед кредиторами и работниками, говорится в заявлении «Укроборонпрома», размещенном на сайте завода

«Завод им. Малышева» — ведущее украинское предприятие по производству тяжелой и легкой бронетехники.

«Предприятие находится в сложном финансовом положении из-за значительной долговой нагрузки, наличия избыточных активов, отсутствия заказов, ограничения на получение предоплаты по договорам с Министерством обороны Украины (МОУ), влияние пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и т.д.», — признали в «Укроборонпроме».

Как отмечается, кредиторская задолженность завода образовалась в течение последних девяти лет.
Кроме того, в 2020 году из-за COVID-19 работа с иностранными партнерами значительно усложнилась, пандемия «привела к значительным ограничениям во внешнеэкономической деятельности предприятия».

Из-за перебоев с заказами возникли задержки с выплатой зарплаты, рассказали в госкомпании.

Отметим, на заводе производится основной боевой украинский танк «Оплот», который экспортировался в Таиланд, но не закупался в украинскую армию с 2015 года.

В качестве причины отказа Минобороны Украины назвало неспособность завода заместить российские комплектующие, используемые при производстве боевой машины.

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