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Главный антиамериканский союзник

10 января 2018, 17:54  •  365 • Аналитика

Союз разрушимый

Дональд Трамп начал 2018-й год с очередной ссоры с очередным союзником. На этот раз гнев американского лидера, привычно выплеснутый в твите, вызвал Пакистан, много лет бывший одним из главных союзников Вашингтона в Южной Азии. Отношения между Вашингтоном и Исламабадом, особенно, в последние годы видели немало спадов, но такими плохими, как в первых числах января, они, кажется, еще не были.

Трамп не изменил себе. Все началось с обидного для пакистанцев твита президента США, в котором он очередной раз обвинил пакистанцев в поддержке международного терроризма, а закончилось отказом в военной помощи Америки Пакистану на четверть миллиарда долларов (255 млн долларов) и 900 млн долларов из Фонда поддержки коалиции (CSF).

Ссора по пунктам

Трамп обвинил Исламабад во «лжи и обмане». Ему не нравится, что пакистанское руководство относилось и продолжает относиться к американским лидерам как к «глупцам». Новогодний твит он закончил в своем привычном энергичном стиле: «Довольно!». Сначала все подумали, что ему надоело, что его водят за нос, но позднее выяснилось, что, скорее всего, американский президент говорил о прекращении оказания Пакистану помощи, которой пакистанцы за последние полтора десятилетия, по его же словам, получили из Америки на 33 млрд долларов.

Но вряд ли дело в деньгах, особенно тех, что уже давно истрачены. Возможно, непосредственная причина ссоры находится далеко и от Исламабада, и даже от Вашингтона, а именно в Иерусалиме и официальном признании его, в декабре, столицей Израиля со стороны Соединенных Штатов, что стало личным решением Трампа. А перед самым Новым годом тысячи мусульман в Пакистане вышли на улицы в знак протеста против этого акта, зримым выполнением которого станет переезд из Тель-Авива посольства США.

Официальный Исламабад выступил с тех же позиций, что и демонстранты, назвав действия американского президента «серьезным ударом по международному праву» и подчеркнув, что этот шаг подорвет мирный процесс на Ближнем Востоке. Дональд Трамп на такие афронты реагирует обычно весьма  нервно. То есть, именно в таком духе, как в упомянутом выше твите.

Теперь Белый дом, скорее всего, лишит Пакистан статуса основного союзника, не входящего в НАТО; введет санкции против пакистанских военных и сотрудников спецслужб, которые связаны с террористическими организациями; а также накажет пакистанские банки и финансовые организации, в которых отмываются деньги. Пожалуй, следует ждать активизации полетов американских дронов, которые наносят удары на заселенных различными племенами территориях Пакистана — как по террористам, так и по мирному населению. Говорить о разрыве дипломатических отношений, конечно, рано, но они опустились до рекордно низкого уровня. И опустятся еще ниже, если США начнут относиться к пакистанской разведслужбе ISI так же, как они относятся к иранским Стражам революции.

Ощутимый ответ

В ответ в Исламабаде открыто говорят, что высказывания президента США и действия Белого дома нанесут существенный вред отношениям между двумя странами, а министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф и вовсе назвал США «другом, который всегда предает».

Как будут развиваться события дальше, сейчас можно только догадываться. У Пакистана есть, чем ответить Америке. В первую очередь, Исламабад может перекрыть американцам доступ к своим наземным дорогам, морским портам и воздушному пространству. Эта ответная мера будет вполне ощутимой, потому что последние 17 лет США поставляют именно через Пакистан оружие, технику, припасы и многое другое в Афганистан, где они увязли в многолетней войне с талибами. В свое время Пентагон поставлял припасы в Афганистан через Россию, но при нынешнем уровне американо-российских отношений говорить о северном маршруте не приходится.

В свое оправдание Дональд Трамп может сказать, что он не первый американский лидер, который пытается наказать союзников за то, что они не только не хотят по-настоящему бороться с террористами на своей территории, но и помогают бандитам. Несмотря на многолетнюю помощь США Пакистану, которая продолжается с некоторыми перерывами уже почти две трети века, превратить в надежного союзника Исламабад американцам так и не удалось – уж очень сильны антиамериканские настроения в этой южно-азиатской стране.

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