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Главным разведчиком Украины стал выпускник Академии ФСБ

23 июля 2021, 15:55  •  214 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы СВР Валерия Кондратюка. Место главного разведчика Украины занял выпускник Академии ФСБ, генерал-майор запаса Александр Литвиненко.
В верхах Службы внешней разведки Украины кардинальные перемены. Президент Владимир Зеленский внезапно уволил Валерия Кондратюка, занимавшего пост главы этого ведомства, а на место главного разведчика страны назначил бывшего директора Национального института стратегических исследований, генерал-майора запаса Александра Литвиненко.
Что послужило причиной увольнения Кондратюка, неясно. Указ же о новых назначениях в СВР появился на сайте Офиса президента Незалежной.
Любопытный момент, который раскопали о новом назначенце украинские СМИ: главным разведчиком Украины стал выпускник Академии ФСБ. Литвиненко родился в Киеве, однако в своё время окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в Москве. По специальности он инженер-математик.
Через несколько лет он получил научную степень кандидата политических наук по специальности "Политические проблемы международных систем и глобального развития". А после ещё и высшую научную степень доктора политических наук по специальности "Основы национальной безопасности государства".
Кроме того, в образовательном активе Литвиненко есть и Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании. Его он окончил в 2013 году.

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