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Главным по водной блокаде Крыма назван один из приближённых Порошенко
27 августа 2021, 06:35 • 105 • Политика
Один из высокопоставленных чиновников администрации Петра Порошенко назван главным по водной блокаде Крыма. Его имя озвучил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее стало известно о возбуждении Следственным комитетом дела об экоциде Крыма. Понятие "экоцид" подразумевает уничтожение флоры и фауны, отравление водных ресурсов и атмосферы, которые могут обернуться экологической катастрофой. В частности, речь идёт о водной блокаде Крыма. Сообщалось, что имена причастных к этому установлены, об их деятельности собраны все необходимые материалы.
Ефим Фикс назвал имя "непосредственного исполнителя" водной блокады Крыма. "Самым главным действующим лицом" парламентарий назвал Андрея Сенченко. Этот человек в 2014 году временно исполнял обязанности заместителя главы администрации президента Украины. По словам Фикса, именно Сенченко надавил на украинских бизнесменов, заставив их вложить средства в перекрытие Северо-Крымского канала.
"Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет", - приводит РИА Новости слова представителя полуострова.
Ранее водоснабжение Крыма осуществлялось по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды этим способом. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей автономии.
На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести графики подачи питьевой воды.
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