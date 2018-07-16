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«Главным будет факт самой встречи»: Песков о переговорах Путина и Трампа, ядерном паритете и «Северном потоке — 2»

16 июля 2018, 09:54  •  66 • В России
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки позволят сделать «маленький шажок» в сторону выстраивания конструктивного диалога между Россией и США. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что, несмотря на сложную политическую обстановку, главы государств относятся друг к другу с уважением и готовы «не просто к обмену мнениями». Повестки саммита не существует, но можно ожидать, что лидеры двух стран затронут темы международной безопасности, Сирии, Ирана, а также, возможно, «Северного потока —2», против строительства которого выступают Соединённые Штаты, добавил Песков. Вопросы пересмотра статуса Крыма или выдачи Вашингтону Эдварда Сноудена Россия обсуждать не намерена, подчеркнул он.
 
© RT
 

Как вы считаете, имеет ли, в принципе, смысл договариваться с человеком, который может нарушать свои обещания, если речь идёт о международной политике? Это, например, принцип America First или обещание прекратить вести войны по всему миру и не начинать новые.

— Понимаете, этот принцип актуален для любого главы государства. Потому что любой глава государства в ходе контактов со своими зарубежными визави в первую очередь отстаивает интересы своей страны. И в этом плане наш президент весьма прагматичен, весьма открыт и последователен. Он всегда говорит, что интересы России и русского народа для него — самое главное. И поэтому он с уважением относится к тому, что его мировоззрение, только зеркально — в отношении своей страны, разделяет Дональд Трамп. Другое дело, что такой подход, скажем так, жизнеспособен только в сочетании с другим постулатом. Это когда такой подход основывается на приверженности развитию взаимовыгодного сотрудничества, с учётом интересов друг друга. Вот это всё вкупе может дать, скажем так, определённые предпосылки для развития сотрудничества. Именно на это, собственно, мы и надеемся: на то, что эта встреча в верхах позволит нам сделать хотя бы маленький шажок в сторону от того кризисного состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения.

Я как раз имел в виду, что Дональд Трамп обещал придерживаться этого принципа. Но многие считают, что он от этого обещания отходит.

— Смотрите, давайте не забывать, что всё-таки Дональд Трамп — весьма популярный президент в Соединённых Штатах Америки. И многие в США весьма позитивно оценивают результаты его работы на посту президента. Всё, что происходит, все расследования и так далее — это, скорее, внутреннее дело США. Мы ко многим аспектам этих расследований — в той части, в которой это касается нас и нашей страны, — с недоумением относимся. Но давайте это оставим за скобками. Всё-таки Трамп — это президент Соединённых Штатов Америки. У них и ранее были контакты с президентом Путиным. Они относятся друг ко другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор.

— Дмитрий Сергеевич, давайте немного остановимся на этом. Несколько дней назад у Дональда Трампа спросили, считает ли он Владимира Владимировича своим врагом или другом. И он не ответил на этот вопрос, а использовал слово «конкурент». Как вам такая формулировка? И назвали бы в вашей администрации Дональда Трампа именно конкурентом?

— Конкуренция — это, скорее, позитивное явление. За счёт конкуренции мир развивается. Но при одном условии — что это честная конкуренция. Это честная конкуренция в политике, это честная конкуренция в экономике. Это ведёт к ускорению развития всех мировых процессов. Мы с сожалением констатируем, что не всегда эта конкуренция носит честный характер. Здесь, я думаю, можно открыто сказать, что недавняя история с заявлениями американской стороны по поводу «Северного потока — 2», по чисто коммерческому проекту, является, наверное, вопиющим примером недобросовестной и нечестной конкуренции.

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— Будет ли обсуждаться конкретно этот вопрос? И вы готовы как-то противостоять тому давлению, которое потенциально американская администрация, Белый дом, может оказывать на Германию в этом вопросе?

— Безусловно, мы обеспокоены в связи с такими проявлениями. Но не будем забывать, что «Северный поток — 2» является международным проектом. Это даже не российское или российско-германское — это международное совместное предприятие, где очень много акционеров, это очень крупные компании из разных стран. И конечно, когда угрожают этим акционерам или угрожают России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта, — это вызывает серьёзную обеспокоенность. Я не сказал бы, что это обязательно будет на повестке дня. Не думаю, что это будет обсуждаться в первую очередь. Тем более что чёткой повестки, прописанной от а до я, не существует, её будут по ходу определять сами главы государств.

— Если говорить о визите Трампа в Брюссель, например (вообще, в принципе, интенсивность контактов американского президента с другими руководителями государств в последнее время очень высокая), есть ли смысл их сравнивать с Владимиром Владимировичем именно в этой области, скажем так? И следите ли вы пристально за тем, с кем и как общается Дональд Трамп, особенно перед этой встречей?

— Ну, разумеется, встрече, собственно, предшествовал саммит НАТО — достаточно важное мероприятие. Вы знаете прекрасно наше отношение к НАТО. Конечно, в этом плане все контакты тщательно отслеживаются и анализируется информация, которая поступает об этих контактах. А что сравнивать? У Путина — своя международная активность, у Трампа — своя международная активность. Две ведущие страны мира, конечно же, не могут жить только в своих границах. Их интересы простираются по всему земному шару — это вполне естественная вещь.

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— Но есть ли в этом какое-то, может быть, даже соревнование? И почему сейчас именно союзники США из НАТО в первую очередь настолько обеспокоены тем, что господин Трамп будет встречаться с Владимиром Владимировичем?

— Это, наверное, их головная боль, что называется, не наша, почему они обеспокоены. Россия никогда не стремилась обращать своё взаимодействие или свои отношения с одними странами против других стран, против третьих стран — об этом не может идти и речи. Поэтому подобные опасения, конечно, весьма странные. В том числе и потому, что, наверное, именно Россия и Соединённые Штаты Америки несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и безопасности в мире. Именно наши две страны. И поэтому здравый смысл диктует, чтобы страны мира, и европейцы особенно, были заинтересованы в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

— Дмитрий Сергеевич, вы сказали, что повестка ещё не прописана. Однако в СМИ…

— Нет, она не ещё не прописана — она не прописана в целом, и её будут формировать прямо по ходу переговоров президенты.

— Однако в СМИ уже просочились неподтверждённые детали о согласовании общего заявления. И действительно, от российской стороны уже какое-то предложение последовало. Правда ли, что там уже появились какие-то подводные камни?

— Нет, это не соответствует действительности, какое-либо заявление не планируется. Это, собственно, и не является обязательным атрибутом подобных встреч. Главы государств планируют вместе провести пресс-конференцию. Там они и выступят с заявлениями, только устными.

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Мы, конечно же, понимаем, что пока такой двусторонней пресс-конференции ещё не было и это из ряда вон выходящее событие. Подготовка к такой пресс-конференции для вас тоже нечто особенное?

— Это обычный процесс, Путин даёт пресс-конференции достаточно часто, и со своими зарубежными коллегами. Но, конечно, это будет очень важная пресс-конференция. Всегда технологически согласовывается, кто выступает первый, кто — второй, по сколько вопросов задают журналисты от двух стран. Поэтому сейчас уже есть понимание по поводу технического алгоритма этой пресс-конференции. И надеемся, что она будет весьма информативной для армии журналистов, которая будет ждать окончания встречи.

— Дмитрий Сергеевич, о встрече двух лидеров было объявлено сразу после визита господина Болтона в Москву. В итоге он приезжал, чтобы окончательно дать зелёный свет и утрясти все формальности? Или всё-таки какие-то договоренности, о которых мы, может быть, услышим в Хельсинки, уже начали прорабатывать?

— Это был очень важный визит в ходе подготовки саммита. Он позволил «сверить часы» по всему перечню вопросов, которые стоят на повестке дня наших двусторонних отношений. Ещё раз определиться, где возможны совпадения в подходах, где они невозможны вообще и где они невозможны сейчас, но стоит их поискать. Поэтому это был очень важный контакт. Да, надо отметить, что в Хельсинки, пока будут разговаривать президенты, мы ожидаем, что Лавров и Помпео тоже проведут свои переговоры. Это будет ещё один достаточно важный элемент саммита.

— Западные СМИ всё время говорят о некотором большом торге, который, по их мнению, предстоит в Финляндии. Насколько здесь уместно слово «торг»? И, в принципе, Москве есть чем торговаться с американцами?

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— Да нет, слово «торг» здесь абсолютно неуместно. Здесь, скорее, речь пойдёт о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу, с тем чтобы или подтвердить, или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов. Вы знаете, что отношения находятся в весьма плачевном состоянии и что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что всё-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены.

 То есть, к примеру, некоторые слухи, которые появились в американских СМИ, — например, о том, что Россия, возможно, будет готова выдать Эдварда Сноудена Вашингтону, —  не соответствуют действительности?

— Нет, абсолютно не соответствуют, конечно, об этом не может быть и речи. Я имею в виду, что подобные сделки абсолютно неуместны.

— А что касается Крыма? Вы обычно категоричны по этому вопросу, но на Западе бытует мнение, что именно Дональд Трамп, возможно, готов заговорить о крымском вопросе в ключе, который несвойственен для западных — европейских, американских — политиков. Может быть, именно с ним об этом стоит разговаривать?

— Ну смотрите, ведь разговаривать стоит только в одном ключе. В том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то, того-то, того-то, как некой мантры абсолютно нелогично, бесперспективно. И, собственно, путь в никуда. Это значит, что никогда и ничего не будет. Крым — это территория Российской Федерации, это один из регионов Российской Федерации. Крым вошёл в состав России, воссоединился с Российской Федерации в строгом соответствии с международным правом. Предтечей этого решения крымчан и Российской Федерации, принятого впоследствии, были известные события в Киеве, спровоцированные и срежиссированные тоже известно кем. Поэтому вот в этом ключе говорить о Крыме абсолютно бесперспективно, и мы в этом не видим никакого смысла.

— Может быть, Дональд Трамп и есть тот политик, который перестанет эту мантру повторять? Вы на это не рассчитываете?

— Вы знаете, мы никогда не носили и не носим розовых очков. Но, конечно, рассчитывать на это можно.

  • © Макс Ветров / РИА Новости
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Дмитрий Сергеевич, Трамп уже объявил, что готовит большой подарок для Владимира Владимировича. А к какому-то ответному жесту Владимир Владимирович и ваша администрация готовятся?

— Я пока не могу сказать. Но конечно, как правило, какие-то обмены подарками предусматриваются. Но это будет не главное. Главным, конечно, будет факт самой встречи.

— Помимо тех хедлайнов, которые появились после визита Дональда Трампа в Брюссель на саммит НАТО, многие обратили внимание на увеличение военного бюджета этой организации. А как на это отреагировала российская сторона?

— Понимаете, НАТО — это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации. И это изначальное предназначение альянса никуда не делось. Поэтому, когда альянс, в открытую считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку, — и Россия остаётся начеку.

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— То есть в данном случае вы пока не говорите о каких-то мерах, только о подобного рода заявлениях?

— Вы знаете, что паритет надёжно обеспечен за счёт новых изобретений, за счёт изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, забетонировать ядерный паритет. Ядерный паритет — это элемент взаимного сдерживания, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность. Ну, и на фоне других угроз, которые проистекают от альянса, вы знаете, что наши вооружённые силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры.

  • Сирийские войска в провинции Дараа
  • © Михаил Алаеддин / РИА Новости

— Дмитрий Сергеевич, над Дараа развевается сирийский флаг, хотя в 2011 году этот город был колыбелью протестов против Асада. Сейчас, когда побеждено «Исламское государство»* и сирийское правительство восстановило контроль над большей частью территории этой страны, какие дальнейшие шаги мы можем ожидать от Москвы?

— Действительно, сейчас, в целом, ИГИЛ разгромлен. Хотя остаются анклавы в Сирии, где, при явном попустительстве третьих сторон, продолжается группирование террористических элементов. Борьба с этими террористическими элементами продолжается со стороны Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики. Это абсолютно нормальный процесс. В конечном итоге, всё это призвано обеспечить выход на политико-дипломатическое урегулирование сирийского конфликта. Вы знаете, это и конституционная комиссия, и комплексный выход на мирный процесс, продолжение астанинского процесса, и так далее.

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента Финляндии

Но именно в этом контексте интересны переговоры с Дональдом Трампом. Мы можем ожидать чего-то принципиально нового? И ожидаете ли вы давления с американской стороны по поводу влияния Ирана в Сирии?

— Очевидно, что Сирия будет обсуждаться двумя президентами. Мы хорошо знаем отношение Вашингтона к Ирану. Но в то же время и Иран является нашим добрым партнёром по торгово-экономическому взаимодействию, по политическому диалогу. И поэтому это будет не простой обмен мнениями.

 И ещё, конечно же, там присутствуют интересы Израиля. Именно поэтому я хотел бы вас спросить: как вы будете пробовать сохранить баланс между всеми этими игроками? Конечно же, всё это влияет и на то, что там делает Россия.

— Вы знаете, что президент Путин, собственно, занимается этим постоянно. Даже за последние дни вы, наверное, фиксировали, что он принимал у себя спецпредставителя Велаяти, получил послание и от духовного лидера Ирана, и от президента страны. Одновременно за несколько дней до этого состоялись очередные переговоры с Нетаньяху. Поэтому это очень, скажем так, сложная паутина контактов, которые и призваны в конечном итоге минимизировать возможные негативные последствия непримиримых разногласий для перспектив политического урегулирования в Сирии.

— Дмитрий Сергеевич, давайте затронем немного другую тему. На каком автомобиле Владимир Владимирович будет передвигаться в Финляндии? «Кортеж» туда доберётся?

— Вы увидите. Вы знаете, что это новые автомобили. Они выпускаются, естественно, штучно, это не массовое производство пока. Хотя уже осенью компания начинает принимать заказы на серийные машины, которые с Нового года уже выйдут в продажу. Но, по мере того как будет всё больше производиться лимузинов, которые способны перевозить глав государств, соответственно, будет и больше возможностей для использования этих машин на более широкой территории. А на чём он будет передвигаться, вы увидите.

  • Автомобиль Aurus (слева) кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля. 7 мая 2018 года
  • © Сергей Савостьянов / РИА Новости

— Скажите, пожалуйста, вы на сто процентов удовлетворены тем, как проходит чемпионат мира, или всё-таки есть какие-то загвоздки? Да, очень много позитивных оценок, люди говорят, что они не ожидали такого. Но всё же вы наблюдаете какие-то моменты, которые, может быть, следует исправить?

— Вы знаете, мы, русские, ведь люди суеверные. Поэтому давайте дождёмся, когда все завершится, и тогда будем давать оценки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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