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Главных врагов режима Лукашенко могут посадить в тюрьму

13 октября 2021, 10:30  •  44 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Против Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело
Экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская и бывший министр культуры РБ Павел Латушко после скандальных выборов прошлого года и подавленной властями массовой акции протеста были вынуждены покинуть родину. Сегодня они считаются лидерами оппозиции и одними из главных врагов режима Александра Лукашенко. Совсем не удивительно, что политикам нынче грозит тюремный срок.
Примечательно, что Тихановская, по данным ЦИК РБ, проиграла на президентских выборах, однако власти западных стран, как правило, критически настроенных к Лукашенко, считают ее главой государства. Оппозиционера принимают в ранге президента Белоруссии на официальном уровне. Организатор движения НАУ Павел Латушко, напротив, лишился не только высокой должности, но и дипломатического ранга за то, что в августе 2020 года поддержал протестующих. 
Парадоксально, но, как сообщает RT, оба политика обвиняются в присвоении власти должностного лица. В Белоруссии против оппозиционеров возбудили уголовное дело по 382 статье. Теперь им грозит реальный тюремный срок. Кстати, это уже не первое уголовное дело, возбужденное против Тихановской. Ранее она и Латушко попали в список граждан, причастных к терроризму. 
Напомним, Павел Латушко является организатором так называемого Нюрнбергского процесса над Лукашенко. В ходе правовой конференции международные эксперты должны рассмотреть белорусские события, которые, по версии оппозиции, являются преступлениями режима.

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