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Главные слова о развитии страны. Путин встречается с Шойгу и Лавровым – трансляция

22 августа 2021, 13:50  •  110 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами списка "Единой России".
Глава государства Владимир Путин в День государственного флага страны проводит встречу с лидерами списка партии "Единая Россия". Президент выразил надежду, что после думских выборов, которые состоятся во второй половине сентября, партия сохранит свои позиции.
Он также подчеркнул, что программа партии – "важный, живой документ", который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране.
"Мы помним, о чем говорили в июне. Важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", - добавил глава государства.
Подробнее в онлайн-трансляции Царьграда.

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