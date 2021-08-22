Главные слова о развитии страны. Путин встречается с Шойгу и Лавровым – трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами списка "Единой России".

Глава государства Владимир Путин в День государственного флага страны проводит встречу с лидерами списка партии "Единая Россия". Президент выразил надежду, что после думских выборов, которые состоятся во второй половине сентября, партия сохранит свои позиции.

Он также подчеркнул, что программа партии – "важный, живой документ", который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране.

"Мы помним, о чем говорили в июне. Важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", - добавил глава государства.

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