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Главные проблемы граждан Молдовы – бедность, рост цен, тревога за будущее детей, болезни, преступность

09 января 2020, 13:39  •  104 • Украина
Для того, чтобы справиться с бедностью, необходим рост экономики не менее 7%
В конце декабря молдавский Институт общественных политик (IPP) провёл очередное социологическое исследование «Барометра общественного мнения», целью которого было не только подвести итоги 2019 года, но и определить проблемы, беспокоящие молдаван.
Согласно данным исследования, 65,9% респондентов уверены в том, что Республика Молдова развивается в неправильном направлении, и только 23,9% опрошенных считают, что в стране всё в порядке и переживать не о чем.
На презентации результатов социологического исследования директор IPP, политолог Аркадие Барбарошие рассказал, какие самые главные проблемы в жизни молдаван – это бедность, постоянный рост цен на всё, тревога за будущее детей, повсеместная и непобедимая коррупция и безработица. На первом месте в этом списке проблем – бедность, так считают более 35% опрошенных.
По мнению советника президента Молдовы по экономическим вопросам Елены Гореловой, экономика страны находится «в полузамороженном состоянии, несмотря на то, что демонстрирует небольшой экономический рост». Это связано с бурными политическими событиями в стране, которые происходили весь прошлый год, считает эксперт. А налоговые изменения под конец года только поспособствовали тому, что молдавский бизнес «затаился».
«Бизнес не строит длинные стратегии, не выдвигает долгосрочных крупных инвестиционных проектов, а это значит, что движения у нас не будет такого, на которое мы рассчитываем, не будет никакого экономического прорыва»,
– прогнозирует Горелова.
Экономический эксперт Татьяна Ларюшина считает, что перед властями Молдавии стоит главная задача – победить бедность, однако справиться с этим вряд ли получится в ближайшее время. По её мнению, для этого недостаточно, чтобы рост экономики держался на уровне 2,5 – 3%. При таких цифрах можно радоваться тому, что экономический рост есть, но для того, чтобы справиться с бедностью, необходим рост экономики не менее 7%.
Только так можно будет «справиться с главной задачей, – победить унизительную бедность большинства проживающего здесь населения при условии увеличивающегося неравенства между очень богатой маленькой прослойкой людей и остальным населением», – уверена Ларюшина. Однако на это могут уйти годы, если не десятилетия, а бедность молдаван «приобретает уже хронический характер» и передаётся по наследству.
«К хронической бедности, которая в сочетании с неравенством является очень тяжёлым последствием для общества, добавляется ещё и сильнейший демографический кризис. Молдова находится при этом в очень ожесточённой конкуренции с другими экономиками в регионе, борясь за молодую рабочую силу. Потому что Европа, как известно, стареет, а рабочая сила из Молдовы легко ассимилируется в любые экономики – будь это Россия, Великобритания или европейский рынок»,
– рассказала эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Такое положения явно не справедливо, тем не менее, эта тенденция будет только усиливаться, а молдаване и дальше будут просто пытаться выжить.
«Последствия сложившейся экономической модели будут и дальше деструктивно влиять на положение людей, которые здесь пытаются выжить. Рождение второго или третьего ребенка моментально отбрасывает семью на край бедности, потому что социальная поддержка со стороны государства чисто символическая»,
– отметила экономист.
Что касается опроса, то в первую пятёрку проблем, которые больше всего беспокоят молдаван, попала и тревога за будущее детей – большинство молдаван уверены, что это будущее никак не должно быть связано с родиной.
«Очень больно смотреть на школьников-победителей олимпиад, которые после победы говорят о том, что они не видят, как дальше получать качественное образование и реализовывать свои идеи и таланты в этой стране»,
– подвела итог Ларющина.
В первую десятку проблем, беспокоящих молдаван, попали также болезни и связанные с ними финансовые расходы, рост преступности и финансовый кризис.
Среди респондентов оказалось всего 3% тех, кто был доволен своим благосостоянием.
Социологический опрос «Барометра общественного мнения» проводился с 7 по 23 декабря 2019 года на территории Молдавии, в опросе приняли участие 1187 респондентов, максимальная погрешность составляет не более 3%.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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