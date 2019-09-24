Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Локхиду» • 381 • Аналитика









Зенитно-ракетный комплекс С-400 готовится к штурму переднеазиатского рынка вооружений

С одной стороны, информация о готовности к заключению многомиллиардной сделки между Москвой и Эр-Риядом на поставку нескольких дивизионов «четырёхсоток» не может быть возведена в ранг резонансных новостей, поскольку фигурирует в Рунете с 5 октября 2017 года (со ссылкой на осведомлённый источник в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), а намёков на финализацию данного контракта не наблюдается по сей день. Ведь переднеазиатский рынок вооружений (кроме Ирана Египта и Турции и отчасти Ирака) по-прежнему продолжает оставаться под мощным военно-промышленным лобби Пентагона в целом и крупнейших американских военно-промышленных корпораций в частности.



С другой стороны, данное заявление было сделано Владимиром Путиным буквально через двое суток после успешного массированного ракетного удара ракетных подразделений шиитов-зейдитов из «Ансар Аллах» по аравийским НПЗ Абкайк и месторождению Хурайс с задействованием тактических крылатых ракет большой дальности «Quds-1» и БПЛП-камикадзе «Samad-1/3». Именно в этом эпизоде 36 батарей ЗРК «Patriot PAC-2» и 52 батареи современнейших разрекламированных ЗРК «Patriot PAC-3MSE» продемонстрировали полную недееспособность в противостоянии с десятками приближающихся низковысотных средств воздушного нападения противника. И это при том, что последние не располагали современными радиопоглощающими покрытиями, снижающими эффективную поверхность рассеяния со стандартных 0,3 кв. м до 0,05—0,1 кв. м.



Стало быть, в заявлении российского лидера просматривается не что иное, как межстрочье с недвусмысленным намёком на готовность «Алмаз-Антея» включиться в жесточайшую конкурентную схватку с военно-промышленной компанией «Lockheеd Martin» за господство на переднеазиатском рынке вооружений в секторе современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Готово ли к подобным баталиям с «Patriot PAC-3MSE» «алмазовское» детище, экспортную модификацию которого вряд ли когда-либо адаптируют к применению новейших сверхманевренных зенитных ракет 9М96Е/Е2? Безусловно, да.



Несмотря на тот факт, что боекомплекты экспортных «четырёхсоток» могут похвастаться наличием лишь стандартных зенитных управляемых ракет 48Н6ДМ с полуактивными радиолокационными головками самонаведения, не позволяющими уничтожать загоризонтные низковысотные цели (в отличие от более современных противоракет MIM-104F PAC-3MSE с активными РГСН миллиметрового диапазона), 6-канальные радары подсвета и наведения 92Н6Е комплексов С-400 способны более эффективно работать по сверхнизковысотным объектам противника, нежели радары подсвета AN/MPQ-53/65 штатовских «Пэтриотов».



В частности, более продвинутый алгоритм формирования диаграммы направленности РЛС 92Н6Е позволяет сканировать воздушное пространство в угломестном секторе от 0 до 64 градусов, в то время как минимальный угол возвышения луча РЛС подсвета и наведения «пэтриотовских» MPQ-53/65 начинается не с 0, а с 1 градуса. Именно эта технологическая прореха ограничивает минимальную высоту обнаруживаемых, сопровождаемых и «захватываемых» радарами AN/MPQ-65 целей отметкой в 30—50 метров, в то время как отечественные радары семейства 30Н6Е/92Н6Е способны работать по малозаметным целям противника, оперирующим на высотах 5—15 м. В данной «хронической болезни» радиолокационных станций MPQ-65 кроется основная причина фиаско всех аравийских «Пэтриотов» во время сентябрьского ракетного удара хуситов.



Более того, данные радиолокационные станции не обладают способностью непрерывного всеракурсного обзора воздушного пространства в 360-градусной азимутальной зоне, на что вполне способны всевысотные обнаружители 96Л6Е и низковысотные обнаружители 48Я6-К1 «Подлёт-К1», придаваемые зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» в соответствии с условиями того или иного «опционального пакета» в рамках существующих и грядущих контрактов. Следовательно, новейшие зенитно-ракетные комплексы «Patriot PAC-3MSE» нуждаются в перманентном целеуказании со стороны самолётов ДРЛОиУ E-3A/C/G системы AWACS, а также самолётов тактической авиации и наземных радаров, оснащённых терминалами системы обмена тактической информацией «Link-16», в то время как более «древние» комплексы «Patriot PAC-2» и вовсе неспособны уничтожать низковысотные цели в связи с наличием зенитных ракет MIM-104C, снабженных полуактивными радиолокационными ГСН, полагающимися на ущербные радары наведения AN/MPQ-53/65. Основываясь на этих данных, можно смело судить об уровне конкурентоспособности «Пэтриота» в сравнении с рядовой модификацией ЗРК С-400 «Триумф». Обильную пищу для размышлений и дискуссий в экспертных кругах предоставило недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее 16 сентября 2019 года в ходе пресс-конференции на полях саммита «астанинской тройки» в Анкаре. В нём российский лидер анонсировал возможность заключения между оборонным ведомством Саудовской Аравии и «Рособоронэкспортом» многомиллиардного контракта на поставку аравийской стороне зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» для прикрытия крупнейших стратегически важных военных объектов, нефтеперерабатывающих предприятий и нефтеналивных терминалов от массированных ударов тактическими крылатыми ракетами и дронами-«камикадзе», принадлежащими подразделениям хуситского движения «Ансар Аллах».С одной стороны, информация о готовности к заключению многомиллиардной сделки между Москвой и Эр-Риядом на поставку нескольких дивизионов «четырёхсоток» не может быть возведена в ранг резонансных новостей, поскольку фигурирует в Рунете с 5 октября 2017 года (со ссылкой на осведомлённый источник в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), а намёков на финализацию данного контракта не наблюдается по сей день. Ведь переднеазиатский рынок вооружений (кроме Ирана Египта и Турции и отчасти Ирака) по-прежнему продолжает оставаться под мощным военно-промышленным лобби Пентагона в целом и крупнейших американских военно-промышленных корпораций в частности.С другой стороны, данное заявление было сделано Владимиром Путиным буквально через двое суток после успешного массированного ракетного удара ракетных подразделений шиитов-зейдитов из «Ансар Аллах» по аравийским НПЗ Абкайк и месторождению Хурайс с задействованием тактических крылатых ракет большой дальности «Quds-1» и БПЛП-камикадзе «Samad-1/3». Именно в этом эпизоде 36 батарей ЗРК «Patriot PAC-2» и 52 батареи современнейших разрекламированных ЗРК «Patriot PAC-3MSE» продемонстрировали полную недееспособность в противостоянии с десятками приближающихся низковысотных средств воздушного нападения противника. И это при том, что последние не располагали современными радиопоглощающими покрытиями, снижающими эффективную поверхность рассеяния со стандартных 0,3 кв. м до 0,05—0,1 кв. м.Стало быть, в заявлении российского лидера просматривается не что иное, как межстрочье с недвусмысленным намёком на готовность «Алмаз-Антея» включиться в жесточайшую конкурентную схватку с военно-промышленной компанией «Lockheеd Martin» за господство на переднеазиатском рынке вооружений в секторе современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Готово ли к подобным баталиям с «Patriot PAC-3MSE» «алмазовское» детище, экспортную модификацию которого вряд ли когда-либо адаптируют к применению новейших сверхманевренных зенитных ракет 9М96Е/Е2? Безусловно, да.Несмотря на тот факт, что боекомплекты экспортных «четырёхсоток» могут похвастаться наличием лишь стандартных зенитных управляемых ракет 48Н6ДМ с полуактивными радиолокационными головками самонаведения, не позволяющими уничтожать загоризонтные низковысотные цели (в отличие от более современных противоракет MIM-104F PAC-3MSE с активными РГСН миллиметрового диапазона), 6-канальные радары подсвета и наведения 92Н6Е комплексов С-400 способны более эффективно работать по сверхнизковысотным объектам противника, нежели радары подсвета AN/MPQ-53/65 штатовских «Пэтриотов».В частности, более продвинутый алгоритм формирования диаграммы направленности РЛС 92Н6Е позволяет сканировать воздушное пространство в угломестном секторе от 0 до 64 градусов, в то время как минимальный угол возвышения луча РЛС подсвета и наведения «пэтриотовских» MPQ-53/65 начинается не с 0, а с 1 градуса. Именно эта технологическая прореха ограничивает минимальную высоту обнаруживаемых, сопровождаемых и «захватываемых» радарами AN/MPQ-65 целей отметкой в 30—50 метров, в то время как отечественные радары семейства 30Н6Е/92Н6Е способны работать по малозаметным целям противника, оперирующим на высотах 5—15 м. В данной «хронической болезни» радиолокационных станций MPQ-65 кроется основная причина фиаско всех аравийских «Пэтриотов» во время сентябрьского ракетного удара хуситов.Более того, данные радиолокационные станции не обладают способностью непрерывного всеракурсного обзора воздушного пространства в 360-градусной азимутальной зоне, на что вполне способны всевысотные обнаружители 96Л6Е и низковысотные обнаружители 48Я6-К1 «Подлёт-К1», придаваемые зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» в соответствии с условиями того или иного «опционального пакета» в рамках существующих и грядущих контрактов. Следовательно, новейшие зенитно-ракетные комплексы «Patriot PAC-3MSE» нуждаются в перманентном целеуказании со стороны самолётов ДРЛОиУ E-3A/C/G системы AWACS, а также самолётов тактической авиации и наземных радаров, оснащённых терминалами системы обмена тактической информацией «Link-16», в то время как более «древние» комплексы «Patriot PAC-2» и вовсе неспособны уничтожать низковысотные цели в связи с наличием зенитных ракет MIM-104C, снабженных полуактивными радиолокационными ГСН, полагающимися на ущербные радары наведения AN/MPQ-53/65. Основываясь на этих данных, можно смело судить об уровне конкурентоспособности «Пэтриота» в сравнении с рядовой модификацией ЗРК С-400 «Триумф». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





381 Источник Похожие новости Нас спасёт национальная идея? Атака на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Как и почему проспали удар Ленд-лиз XXI века, или Как ловить Украину за украинский счёт Манкурты и победа над Гитлером И пошла в совхозе служба! Сохранится ли Европейский союз в 2020 году? Новости партнеров