Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Урок всем": Премьер Пакистана раскаялся в решении встать на сторону А...
Не случилось: Политолог нашел, что объединяет Савченко и Сенцова на Украине
«Расследование способно далеко завести»: могут ли привлечь к ответственности вин...
"Кто первый моргнёт": Сатановский объяснил, почему Горбачев и Ельцин с...
Главная / Аналитика

Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Локхиду»

24 сентября 2019, 08:09  •  381 • Аналитика
Обильную пищу для размышлений и дискуссий в экспертных кругах предоставило недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее 16 сентября 2019 года в ходе пресс-конференции на полях саммита «астанинской тройки» в Анкаре. В нём российский лидер анонсировал возможность заключения между оборонным ведомством Саудовской Аравии и «Рособоронэкспортом» многомиллиардного контракта на поставку аравийской стороне зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» для прикрытия крупнейших стратегически важных военных объектов, нефтеперерабатывающих предприятий и нефтеналивных терминалов от массированных ударов тактическими крылатыми ракетами и дронами-«камикадзе», принадлежащими подразделениям хуситского движения «Ансар Аллах».




Зенитно-ракетный комплекс С-400 готовится к штурму переднеазиатского рынка вооружений


С одной стороны, информация о готовности к заключению многомиллиардной сделки между Москвой и Эр-Риядом на поставку нескольких дивизионов «четырёхсоток» не может быть возведена в ранг резонансных новостей, поскольку фигурирует в Рунете с 5 октября 2017 года (со ссылкой на осведомлённый источник в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), а намёков на финализацию данного контракта не наблюдается по сей день. Ведь переднеазиатский рынок вооружений (кроме Ирана Египта и Турции и отчасти Ирака) по-прежнему продолжает оставаться под мощным военно-промышленным лобби Пентагона в целом и крупнейших американских военно-промышленных корпораций в частности.

С другой стороны, данное заявление было сделано Владимиром Путиным буквально через двое суток после успешного массированного ракетного удара ракетных подразделений шиитов-зейдитов из «Ансар Аллах» по аравийским НПЗ Абкайк и месторождению Хурайс с задействованием тактических крылатых ракет большой дальности «Quds-1» и БПЛП-камикадзе «Samad-1/3». Именно в этом эпизоде 36 батарей ЗРК «Patriot PAC-2» и 52 батареи современнейших разрекламированных ЗРК «Patriot PAC-3MSE» продемонстрировали полную недееспособность в противостоянии с десятками приближающихся низковысотных средств воздушного нападения противника. И это при том, что последние не располагали современными радиопоглощающими покрытиями, снижающими эффективную поверхность рассеяния со стандартных 0,3 кв. м до 0,05—0,1 кв. м.

Стало быть, в заявлении российского лидера просматривается не что иное, как межстрочье с недвусмысленным намёком на готовность «Алмаз-Антея» включиться в жесточайшую конкурентную схватку с военно-промышленной компанией «Lockheеd Martin» за господство на переднеазиатском рынке вооружений в секторе современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Готово ли к подобным баталиям с «Patriot PAC-3MSE» «алмазовское» детище, экспортную модификацию которого вряд ли когда-либо адаптируют к применению новейших сверхманевренных зенитных ракет 9М96Е/Е2? Безусловно, да.

Несмотря на тот факт, что боекомплекты экспортных «четырёхсоток» могут похвастаться наличием лишь стандартных зенитных управляемых ракет 48Н6ДМ с полуактивными радиолокационными головками самонаведения, не позволяющими уничтожать загоризонтные низковысотные цели (в отличие от более современных противоракет MIM-104F PAC-3MSE с активными РГСН миллиметрового диапазона), 6-канальные радары подсвета и наведения 92Н6Е комплексов С-400 способны более эффективно работать по сверхнизковысотным объектам противника, нежели радары подсвета AN/MPQ-53/65 штатовских «Пэтриотов».

В частности, более продвинутый алгоритм формирования диаграммы направленности РЛС 92Н6Е позволяет сканировать воздушное пространство в угломестном секторе от 0 до 64 градусов, в то время как минимальный угол возвышения луча РЛС подсвета и наведения «пэтриотовских» MPQ-53/65 начинается не с 0, а с 1 градуса. Именно эта технологическая прореха ограничивает минимальную высоту обнаруживаемых, сопровождаемых и «захватываемых» радарами AN/MPQ-65 целей отметкой в 30—50 метров, в то время как отечественные радары семейства 30Н6Е/92Н6Е способны работать по малозаметным целям противника, оперирующим на высотах 5—15 м. В данной «хронической болезни» радиолокационных станций MPQ-65 кроется основная причина фиаско всех аравийских «Пэтриотов» во время сентябрьского ракетного удара хуситов.

Более того, данные радиолокационные станции не обладают способностью непрерывного всеракурсного обзора воздушного пространства в 360-градусной азимутальной зоне, на что вполне способны всевысотные обнаружители 96Л6Е и низковысотные обнаружители 48Я6-К1 «Подлёт-К1», придаваемые зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» в соответствии с условиями того или иного «опционального пакета» в рамках существующих и грядущих контрактов. Следовательно, новейшие зенитно-ракетные комплексы «Patriot PAC-3MSE» нуждаются в перманентном целеуказании со стороны самолётов ДРЛОиУ E-3A/C/G системы AWACS, а также самолётов тактической авиации и наземных радаров, оснащённых терминалами системы обмена тактической информацией «Link-16», в то время как более «древние» комплексы «Patriot PAC-2» и вовсе неспособны уничтожать низковысотные цели в связи с наличием зенитных ракет MIM-104C, снабженных полуактивными радиолокационными ГСН, полагающимися на ущербные радары наведения AN/MPQ-53/65. Основываясь на этих данных, можно смело судить об уровне конкурентоспособности «Пэтриота» в сравнении с рядовой модификацией ЗРК С-400 «Триумф».
Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



381
Источник
Похожие новости
21 сентября 2019, 08:39
Нас спасёт национальная идея?
22 сентября 2019, 10:39
Атака на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Как и почему проспали удар
20 сентября 2019, 19:39
Ленд-лиз XXI века, или Как ловить Украину за украинский счёт
24 сентября 2019, 08:09
Манкурты и победа над Гитлером
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
22 сентября 2019, 10:39
Сохранится ли Европейский союз в 2020 году?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 13:09
"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские": Что ждёт американцев в случае удара по Калининграду
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
20 сентября 2019, 03:24
"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, получил новый неожиданный "статус"
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.