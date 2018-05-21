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Главные достижения России: возрождение армии и возврат Крыма
21 мая 2018, 22:54 • 45 • В России
Наши люди нашли повод для гордости. О главных победах России за последние 15-20 лет россияне рассказали социологам из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). И вот что ответили опрошенные:
Основыные достижения РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Сможет ли Россия стать великойФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Что делает Россию сильнойФото: Наиль ВАЛИУЛИН
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