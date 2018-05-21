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Главные достижения России: возрождение армии и возврат Крыма

21 мая 2018, 22:54  •  45 • В России

Наши люди нашли повод для гордости. О главных победах России за последние 15-20 лет россияне рассказали социологам из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). И вот что ответили опрошенные:

Основыные достижения РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Сможет ли Россия стать великойФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Что делает Россию сильнойФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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