Главные достижения России: возрождение армии и возврат Крыма

Наши люди нашли повод для гордости. О главных победах России за последние 15-20 лет россияне рассказали социологам из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). И вот что ответили опрошенные:

Основыные достижения РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Сможет ли Россия стать великойФото: Наиль ВАЛИУЛИН