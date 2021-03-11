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Главные дипломаты: тест RT о руководителях внешнеполитических ведомств России

11 марта 2021, 15:50  •  114 • В мире
Министерство иностранных дел — главное внешнеполитическое ведомство страны, отвечающее за формирование и развитие международных отношений. Как правило, тон и стиль работы МИД задаёт его глава. В истории России было немало выдающихся руководителей, в их числе можно назвать князя Александра Горчакова, сталинского наркома Вячеслава Молотова, министра времён холодной войны Андрея Громыко. Что вы знаете о главах внешнеполитических ведомств? Проверьте себя с тестом RT.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

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