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Главную причину войны против "Северного потока - 2" объяснил глава "Нафтогаза"

16 ноября 2021, 09:30  •  208 • Политика
Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил главную причину войны Киева против газопровода "Северный поток - 2". Оказалось, что дело совсем не в "мировой безопасности", что транслирует Киев уже не первый год, обещая закрытием газопровода "спасти" весь мир от "угрозы" со стороны России.
В беседе с агентством Рейтер он признался, что причина банальна - деньги. По его словам, после запуска "Северного потока - 2" Украина якобы будет терять ежегодно по два миллиарда долларов, "что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны".
При этом в интервью он также напомнил и про "мировую безопасность" отметив, что Украина рассчитывает на помощь США. По его словам, Киев ждёт от Конгресса США санкций против оператора, "потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия" и якобы "Северный поток - 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность".

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