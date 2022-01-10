Главную опасность для Путина назвал политолог: "Элита нашпигована"

Рождественская речь Александра Лукашенко о необходимости объединения вокруг России - это прежде всего следствие просветления руководства России и так называемых элит, считает политолог Валерий Коровин. Он указал на то, что в течение 30 лет наши элиты были фактически "нашпигованы" теми, кто вёл страну к гибели.

Во время празднования Рождества Христова президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился ко всем верующим с речью. В ней он не только поздравил всех с праздником, но и заявил о наступлении новой эры союзов на постсоветском пространстве. Кроме того, Лукашенко призвал все республики бывшего СССР объединиться вокруг России.

По мнению известного политолога, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Россия сама во многом виновата в том, что белорусы смотрели в сторону Запада. Она, по его словам, вела себя пассивно и даже в какой-то момент сама двигалась в ту же сторону, выбирая западные цивилизационные модели.

Самое главное, что толкало постсоветские страны, и Белоруссию в том числе, в объятия Запада - это то, что Россия сама двигалась на Запад, - пояснил Коровин. - Вот нынешнее "рождественское" просветление Александра Лукашенко – это, в значительной степени, следствие просветления самой России и российского руководства, российских элит, которые чуть ранее сами как бы неожиданно для многих начали произносить подобные вещи. Что Россия самостоятельное суверенное государство. Что Россия - это особая цивилизация. Что у России есть евразийский выбор. Что Россия - это не Запад. Что Запад наш противник, и агрессор даже.

В исторических масштабах мы слышим такие однозначные оценки со стороны руководства России с не очень давнего времени, отметил эксперт, - примерно со времён майдана 2014 года. "А до этого мы же слышали всё то же самое, что и из администрации Лукашенко до белорусского майдана. То есть Запад наш друг, партнёр, там права человека, давайте сотрудничать с НАТО, давайте интегрироваться в глобальный мир", - напомнил политолог.

Там у нас вся элита была нашпигована откровенными либералами, западниками, и прозападными сетями пронизано всё общество. Это и сейчас во многом остаётся,

- подчеркнул он.

"Но, по сути, Лукашенко следует за Россией, за российскими элитами, - повторил Коровин в беседе с Царьградом. - И то, что он говорил до белорусского майдана недавнего, прошлого года, это он повторял ровно то же, что повторяли представители российских элит".