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Главную опасность для Путина назвал политолог: "Элита нашпигована"
10 января 2022, 15:35 • 116 • Политика
Рождественская речь Александра Лукашенко о необходимости объединения вокруг России - это прежде всего следствие просветления руководства России и так называемых элит, считает политолог Валерий Коровин. Он указал на то, что в течение 30 лет наши элиты были фактически "нашпигованы" теми, кто вёл страну к гибели.
Во время празднования Рождества Христова президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился ко всем верующим с речью. В ней он не только поздравил всех с праздником, но и заявил о наступлении новой эры союзов на постсоветском пространстве. Кроме того, Лукашенко призвал все республики бывшего СССР объединиться вокруг России.
По мнению известного политолога, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Россия сама во многом виновата в том, что белорусы смотрели в сторону Запада. Она, по его словам, вела себя пассивно и даже в какой-то момент сама двигалась в ту же сторону, выбирая западные цивилизационные модели.
В исторических масштабах мы слышим такие однозначные оценки со стороны руководства России с не очень давнего времени, отметил эксперт, - примерно со времён майдана 2014 года. "А до этого мы же слышали всё то же самое, что и из администрации Лукашенко до белорусского майдана. То есть Запад наш друг, партнёр, там права человека, давайте сотрудничать с НАТО, давайте интегрироваться в глобальный мир", - напомнил политолог.
- подчеркнул он.
"Но, по сути, Лукашенко следует за Россией, за российскими элитами, - повторил Коровин в беседе с Царьградом. - И то, что он говорил до белорусского майдана недавнего, прошлого года, это он повторял ровно то же, что повторяли представители российских элит".
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