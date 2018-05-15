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Главному редактору РИА Новости Украина официально предъявлено обвинение в госизмене

15 мая 2018, 20:24  •  93 • Украина

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому официальное обвинение по статье о государственной измене. Об этом во вторник сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан, - проинформировала пресс-служба. - Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины".

По данным СБУ, досудебное следствие продолжается.

Ранее во вторник пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщала о задержании главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Позже стало известно об обысках в киевском офисе агентства и в квартире корреспондента Людмилы Лысенко. По словам представителя спецслужбы, также раскрыта деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "в рамках гибридной информационной войны против Украины".

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