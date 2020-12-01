Главному крымскому курорту Ялте не везет с градоначальниками, а чиновников преследуют неприятности

Исполняющей главы администрации Ялты стала Янина Павленко. Решение о новом назначении приняли депутаты Ялтинского горсовета на внеочередной сессии. Конкурс на замещение должности главы города пройдет 22 декабря.

Павленко

Янине Павленко, назначенной на должность и. о. главы администрации, 44 года, ранее она занималась виноделием, 10 лет возглавляла завод шампанских вин «Новый Свет». Со времен его основателя, князя Льва Голицына, шампанское там выпускалось по традиционной технологии – с трехлетней выдержкой. Причем для его производства использовался виноград только одной местности – с плантаций между Бахчисараем и Севастополем. При Павленко появилось скороспелое 9-месячное шампанское, стали использоваться любые виноматериалы, в том числе не крымские.

В 2015 году Янина Павленко заняла должность директора винзавода «Массандра», который более ста лет производил крепленые марочные вина из винограда, собранного с обширных собственный плантаций, расположенных по крымскому южнобережью – от Судака до Фороса. При Павленко традиционный ассортимент изменился, «Массандра» стала разливать и сухие вина. Кроме того, в 2017 году «Массандра» купила у «Севастопольского винодельческого завода» вина на 60 млн руб, происхождение сырья договором не регламентировалась. На 3 млн бутылок наклеили этикетки «Массандры», и от ее имени отправили в торговую сеть.

То есть Янина Павленко проявляла себя как инициативный винодел-новатор. Теперь «Массандру» продают в частные руки, и директор меняет кабинет. Повышением это назвать трудно, потому что опыт предыдущих градоначальников «города счастья» достаточно печален. К тому же доподлинно неизвестно, какие качества Янины Петровны оценил глава Крыма Сергей Аксёнов, предложивший ей возглавить Ялту, но несколько раз он там уже обжегся.

Брайко

Впрочем, поучительные воспоминания о мэрах Ялты следует начать с Сергея Брайко. Он руководил городом два полных срока: с марта 2002 до 2010, избравшись от СДП(о), лидером партии объединенных социал-демократов Украины был Виктор Медведчук.

Чтобы Брайко не выиграл и третьи выборы (ялтинцы были готовы за него голосовать), присланные «смотрящими» над Крымом «донецкие» назначили его министром регионального развития и ЖКХ АР Крым. На парламентских выборах 2012 года его отправили еще дальше от Ялты – он был избран депутатом Верховной Рады Украины – уже от Партии регионов.

После Крымской весны Брайко поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации и вернулся в Ялту, где ненадолго стал первым заместителем Ялтинского городского головы, не сложив депутатских полномочий в Раде. Они так и не были официально прекращены до конца каденции. Этот коллаборационизм завершил его карьеру. Сейчас 63-летний Сергей Брайко не занимает никакого официального поста, вместе с женой они числятся владельцами неработающего московского ООО «Фиолет МСК». Супруга владеет еще и ООО «Арома Фиолет» в Ялте, которое в прошлом году показало полмиллиона рублей убытков.

Партия регионов

«Донецкие» поставили на Ялту Алексея Боярчука. Он запомнился интересными заявлениями. Потребовал передать под его управление ялтинские санатории и прочие базы размещения из подчинения министерств и профсоюзов Украины. И еще по поводу виноградников: «Вот есть трасса Ялта – Симферополь, Ялта – Севастополь. Ниже ее не должно быть никаких сельхозземель или земель природно-заповедного фонда. Это должны быть земли рекреационного назначения. Рекреация, оздоровление – это единственный путь развития Ялты!».

За рвение в 2012 году Боярчук был удостоен всеукраинской премии «Мэр года», вручение которой проходило в Киеве. После чего негласные кураторы Ялты (нардепы-регионалы) настойчиво посоветовали ему досрочно сложить полномочия. В 2014 он поддержал присоединение Крыма к России, принял гражданство РФ. Но связь с ненавистными новой крымской власти «донецкими» не дала возможности попасть в правящую партию, поэтому вступил в партию «Родина», не допущенную к выборам в Госсовет Крыма. Сейчас Боярчук работает в горадминистрации Алушты, его однофамильцы в Ялте сдают в аренду некую недвижимость.

Последним украинским мэром Ялты был «западенец» Сергей Илаш. Он запомнился тем, что публично назвал цыган, занимающихся гаданием на набережной и центральных улицах Ялты, «зверушками» и пообещал оттачивать свои навыки бульдозериста на незаконных постройках. 24 февраля 2014 года, в разгар волнений в Киеве, после бегства Януковича, Илаш заявил о сложении полномочий: «Чтобы не допустить в Ялте террора, чтобы сохранить памятники, здания местных органов власти». Не объяснив, о каком именно терроре идет речь. При этом накануне в городе не было ни митингов, ни массовых беспорядков.

Илаш исчез в неизвестном направлении. Сейчас, судя по украинской базе юрлиц OpenDataUA, Сергей Илаш владеет маленькой киевской компанией «Фестгрупп», которая не имеет никакого имущества.

Старый друг

По рекомендации главы Республики Крым Сергея Аксенова осенью 2014 года мэром Ялты стал Андрей Ростенко. Они оба отрицали родственные связи, но в любом случае были давними знакомыми и в 90-х годах их биографии имели некие темные пятна. Надо помнить, что в состав Большой Ялты входит не только сам город, но и прилегающие курортные поселки. Главным богатством этой территории является земля, главным ресурсом местных чиновников – возможность ее распределять.

При Ростенко хаотичная застройка Ялты высотками приняла еще большие масштабы. Сам чиновник два года вместе с семьей проживал в элитном корпусе санатория «Жемчужина», который находится рядом с Ласточкиным гнездом, платил за аренду 29 тысяч рублей – смешные по ялтинским меркам деньги.

Очень остро встал вопрос канализации и очистных сооружений. В разгар сезона по улицам Алупки и Симеиза через пляжи текли реки нечистот, впадающие в море. Когда компромата на мэра накопилось слишком много, сам же Сергей Аксёнов и посоветовал Ростенко уволиться. В мае 2018 года его задержали в московском аэропорту, обвинив в превышении должностных полномочий. Сергей Аксенов назвал это провокацией против органов власти региона. В защиту друга Аксенов поднял даже депутатов Госдумы, избранных от Крыма. Через полгода уголовное дело против Ростенко закрыли из-за отсутствия состава преступления. Он вернулся в Крым, на некоторое время исчез из информационного поля, но нынешней осенью вернулся – в качестве заместителя министра культуры Крыма, начальника департамента государственной охраны культурного наследия. Под это назначение Госкомитет по охране культурного наследия как отдельная административная единица Совмина был ликвидирован.

Другие аксёновские

С 15 мая 2018 года администрацию Ялты возглавил Алексей Челпанов. Он работал в управлении государственной охраны Украины, после воссоединения Крыма с Россией перешел на работу в ФСО.

3 октября 2019 года Челпанов сложил полномочия ялтинского градоначальника и громко заявил, что продолжит работу на новой должности в Совете министров Крыма. Однако в составе правительства он не появился. На его странице в facebook последняя информационная запись гласит: «Работал - глава в компании "Администрация города Ялта" с 15 мая 2018 г. по 3 октября 2019 г.»,

Казалось бы, Челпанов – единственный, кто ушел из главного кресла «города счастья» по собственному желанию, без шума и скандалов. Однако в прессе появились публикации о том, что его тесть Михаил Басинский в 2018-2019 стал владельцем двух дорогих квартир в Симферополе и одной – в Ялте. Судя по оценкам риелторов, они могут стоить более 20 миллионов рублей. Кроме этой информации, крымский общественник Александр Талипов рассказал, что Алексей Челпанов являлся организатором прослушки телефонных разговоров группы лиц, и это было доказано.

Следующим мэром Ялты стал Иван Имгрунт, он прибыл в Крым с Кубани. В октябре нынешнего года у него был диагностирован коронавирус. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке, но 18 октября стало известно, что он скончался от осложнений после перенесенной болезни. Похоронили 59-летнего Имгрунта в Белореченском районе Краснодарского края. Не дождавшись сороковин, Янина Павленко «зашла на Ялту» и для начала пошла разбираться, почему замученные пандемией медсестры отказались выйти на работу и почему им не хватает чайных наборов, выделенных медикам «Единой Россией».