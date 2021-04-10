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Главнокомандующий ВСУ внезапно открестился от наступления в Донбассе: "Не готовимся"
10 апреля 2021, 10:00 • 49 • Политика
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак внезапно открестился от наступления в Донбассе. По словам военного, Украина "не готовится" к атаке.
В частности, в пресс-центре украинского Генштаба передали слова Хомчака, отрицающего подготовку наступления Украины в Донбассе. По его словам, информация о таких действиях "не соответствует действительности".
По его словам, "агрессор" в лице России распространяет такую эту информацию в рамках целенаправленной кампании по дезинформации. Хомчак также добавил, что целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений В ДНР и ЛНР.
Накануне на Украине заявили, что повторение в Донбассе трагедии в сербской Сребренице невозможно, так как Киев якобы не собирается насильно освобождать свои территории. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Алексей Резников.
Речь идёт о резне в Сребренице - одном из самых ужасных и кровавых событий времён распада Югославии. Трагедия произошла в апреле 1993 года. Её жертвами стали от 7000 до 8000 человек. Учитывая количество националистов и откровенных нацистов в рядах украинской армии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что в Донбассе может повториться трагедия, сопоставимая с событиями в Сребренице.
"Повторение в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в Сребренице, невозможно, Киев не будет насильно освобождать свои территории", - заявил на это украинский вице-премьер.
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