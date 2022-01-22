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Главнокомандующий ВМС Германии: "Россия заслуживает уважения"

22 января 2022, 03:10  •  71 • Политика
По мнению, Кай-Ахима Шенбаха, разговоры о потенциальном вторжении Россию на Украину являются бредом
Главнокомандующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах во время визита в Индию затронул тему взаимоотношений с Россией, а также вопросов по вступлению Украины и Грузии в НАТО.
В частности, он заявил, что Украина не сможет выполнить требования по вступлению в Североатлантический альянс до тех пор, пока часть её территории "оккупирована теми, кого они называют ополченцами". Что же касается Грузии, то формально все необходимые требования соблюдены, только вот нужна ли эта страна самому НАТО – большой вопрос.
Шенбах также выразил уверенность, что разговоры о намерении русских вторгнуться на Украину – это бред, как и о желании заполучить "полоску украинской земли".
Главком ВМС Германии объяснил, что президент России Владимир Путин оказывает давление на США и НАТО, поскольку прекрасно знает свои возможности, и это вносит раскол в страны ЕС.
"Но чего он действительно хочет, это уважения на высоком уровне", - заверил Шенбах, добавив, что и Россия в принципе заслуживает уважения, которое можно проявить за небольшую плату или бесплатно. К тому же, считает военный, Германии и Индии Россия нужна в противостоянии с Китаем.
"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408X pic.twitter.com/MICZ0O7U78
— Sidhant Sibal (@sidhant) January 21, 2022

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