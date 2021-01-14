Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы

Руководство американского Института Катона осудило сотрудника организации, бывшего экономического советника президента РФ Владимира Путина Андрея Илларионова, который назвал конституционными действия сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия.

Илларионов опубликовал блог, в котором заявил, что вся эта ситуация была изначально подстроена полицией (не препятствовала проникновению демонстрантов в Капитолий) и активистами движения BLM. Кроме того, он отметил, что на данный момент неизвестно, кто победил на президентских выборах, а также обвинил демократов в том, что они пытаются установить в стране политическую монополию.

Этот пост противоречит раннему заявлению главы Института Катона Питера Геттлера, который назвал штурм Капитолия "прямым нападением на Конституцию" и попыткой удержать у власти "проигравшего кандидата". Теперь руководство организации обсуждает проступок Илларионова и решает, что делать с инакомыслящим сотрудником.

Примечательно, что Илларионов является одним из самых громких критиков Путина. Он строил вокруг России такие теории заговора, которые даже на Западе были непопулярны. Например, обвинял Москву в том, что она якобы намеренно сбила самолёт экс-президента Польши Леха Качиньского. Как сообщает издание Politico (материал цитирует ИноСМИ), подобную конспирологию Илларионову спускали с рук, поскольку "человек старался в правильном направлении". Однако выпад против демократов ему не простили.