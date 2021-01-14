Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы

14 января 2021, 08:55  •  53 • Политика
Главного в мире "критика Путина" Андрея Илларионова наказали в США за оправдание действий трампистов. Причём наказали сами же американцы.
Руководство американского Института Катона осудило сотрудника организации, бывшего экономического советника президента РФ Владимира Путина Андрея Илларионова, который назвал конституционными действия сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия.
Илларионов опубликовал блог, в котором заявил, что вся эта ситуация была изначально подстроена полицией (не препятствовала проникновению демонстрантов в Капитолий) и активистами движения BLM. Кроме того, он отметил, что на данный момент неизвестно, кто победил на президентских выборах, а также обвинил демократов в том, что они пытаются установить в стране политическую монополию.
Этот пост противоречит раннему заявлению главы Института Катона Питера Геттлера, который назвал штурм Капитолия "прямым нападением на Конституцию" и попыткой удержать у власти "проигравшего кандидата". Теперь руководство организации обсуждает проступок Илларионова и решает, что делать с инакомыслящим сотрудником.
Примечательно, что Илларионов является одним из самых громких критиков Путина. Он строил вокруг России такие теории заговора, которые даже на Западе были непопулярны. Например, обвинял Москву в том, что она якобы намеренно сбила самолёт экс-президента Польши Леха Качиньского. Как сообщает издание Politico (материал цитирует ИноСМИ), подобную конспирологию Илларионову спускали с рук, поскольку "человек старался в правильном направлении". Однако выпад против демократов ему не простили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
13 января 2021, 22:50
Украина поняла намёк США: Сливших компромат на Байдена накажут по полной
13 января 2021, 22:50
От борща до Королёва. Украинцы набросились на Маска из-за его комплиментов советской космонавтике
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым&qu...
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "коррек...
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 01:35
Громкое разоблачение в США: У семей, "одурманенных Трампом", предложили изы...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
08 января 2021, 00:45
Раскрыта "ключевая роль" Порошенко в американском "майдане": "Украина с вами!"
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
07 января 2021, 19:15
"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.