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Главного организатора цветных революций арестовали в США. ФБР допрашивает Сороса

24 ноября 2020, 18:20  •  110 • Политика
Американские власти арестовали известного миллиардера Джорджа Сороса, который заработал себе репутацию главного организатора цветных революций. В настоящее время предпринимателя допрашивает ФБР.
Американский инвестор подозревается в ряде серьёзных преступлений, которые были совершены до президентских выборов в США. Ему вменяются мошенничество, кража личных данных и повреждение компьютеров, сообщает канадское издание Сonservative Beaver.
Оно утверждает, что судья запретил публикации об аресте Сороса, но этот запрет не распространяется на канадские СМИ.
Как передаёт портал "Новороссия", в настоящее время американский финансист находится под присмотром федеральных властей в Филадельфии. Некоторые российские СМИ предположили, что информация об аресте Сороса может быть фейком. На данный момент никаких подтверждений или опровержений нет.
Отметим, что Сорос заработал себе репутацию главного глобалиста, проводника леволиберальных идей и организатора цветных революций, которые он организует через свой Фонд Сороса, подконтрольные СМИ и НКО. Механизм госпереворота сводится к раскачиванию ситуации в той или иной стране посредством финансирования оппозиции и выдачи грантов для общественных организаций, критикующих власти.
Сорос приложил немало усилий для свержения коммунистического режима в Восточной Европе, он стоял за бархатными революциями 1989 года, за грузинской "революцией роз" 2003 года и внёс существенный вклад в поддержку постмайданной Украины.
Обновление: портал Lead stories подтвердил: новость об аресте Сороса оказалась фейком. Автор материала в Сonservative Beaver подделал документ с обвинениями против американского миллиардера с помощью Photoshop. За основу подделки были взяты реально существующие судебные документы в отношении русских хакеров. Журналисты также обратили внимание, что Сonservative Beaver в прошлом уже попадалось на публикации фейков. Данное издание размещало информацию об аресте сына Джо Байдена.

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