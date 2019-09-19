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Главного декоммунизатора Украины Владимира Вятровича уволили

19 сентября 2019, 15:54  •  123 • В России

На Украине праздник и траур одновременно – уволили с должности главу Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, упоротого русофоба и праворадикала, националиста до мозга костей, главного идеолога и проводника дерусификации и декоммунизации Незалежной. Радуются более-менее здравомыслящие граждане, горе заливают откровенные неонацисты, воинствующие «патриоты» и свидетели секты «Украина понад усе

Однако, сдается, и те, и другие придают сему скромному фактику чрезмерное значение. Вятрович, конечно, ушел, по пути процитировав римских консулов и приравняв себя к ним известной фразой, которой они завершали свои полномочия:

«Я сделала, сколько смог. Кто сможет – пусть сделает больше», - но «дело его» живет и продолжает развиваться. Причем, при Зеленском даже еще больше расцветает, чем при Порошенко. Основанный в 2006-м при президенте Ющенко, в нынешнем виде Институт национальной памяти стал существовать в 2014-м, с приходом Вятровича. И с этого года им руководит не кто-нибудь, а Кабинет министров Украины.

И после ухода Вятровича институт явно сохранит свою идейную направленность. Не те кадры там работают, чтобы сбиваться с курса. Его штаты только расширяются, а финансирование увеличивается. Кстати, при Вятровиче эта организация стала не просто «научно-исследовательским учреждением» (о «научности» его – отдельная тема), а органом центральной власти. Именно через этот орган Вятрович инициировал свои инициативы по декоммунизации Украины, и не только их. Финансирование этой структуры из бюджета Украины только растет год от года. В 2017-м на УИНП из бюджета выделили 27 млн гривен, в следующем - уже 57 миллионов. В нынешнем году в бюджете Украины на УИНП предусмотрено 105 млн гривен, а на 2020 в нем же на эти цели заложено более 130 миллионов. На Украине признают, что на УИНП государство тратит больше, чем на Академию наук.

Так что, с уходом Вятровича в информационно-идеологической жизни украинского государства ничего не изменится. Может, разве что риторика станет менее агрессивной, но направленность и идейное русофобство вместе с воинствующим антикоммунизмом никуда не денутся. Равно как и отрицание совместной истории России и Украины, на чем стоят все украинские «вятровичи».

«РЕКОРДЫ» ВЯТРОВИЧА И ЧЕМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ

Подводя итоги своей деятельности за пару дней до увольнения Вятрович озвучил свои «достижения».

- Декоммунизация стала реформой, по которой произошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того — скверам, горам, рекам, - объявил он. Понятно, что решения об этом принимал парламент страны, но именно с его разыгралась та истерия декоммунизации, что охватила Украину, начиная с весны 2014-го. В результате чего в стране были демонтированы более 2500 памятников.

Кроме того, по закону Украины об осуждении коммунистического режима на Украине запрещены не только советская символика, но и с карты страны стерты имена 520 советских государственных деятелей и военачальников.

Сам Вятрович «прославился» и весьма одиозными высказываниями и поступками. Так, например, он:

- выступил инициатором изменения празднования Дня Победы

- предложил отменить празднование 8-го марта

- выступал против Владимира Высоцкого, Михаила Булгакова и Виктора Цоя, назвав их «щупальцами русского мира».

- реабилитировал дивизию СС «Галичина»

- инспирировал переименование улиц украинских городов в честь Степна Бандеры и Романа Шухевича

- выступил инициатором восхваления запрещенной в РФ ОУН-УПА и приравнивания ее участников к ветеранам Великой Отечественной войны (пардон, с его же подачи, такой войны не было, а имелась лишь Вторая Мировая).

- восхвалением бандеровцев на государственном уровне испортил отношения Украины с Польшей.

P.S. Видимо, чувствуя, что его деньки из-за критики Зеленского и поддержки Порошенко на посту главы УИНП клонятся к закату, Вятрович пошел на досрочные выборы в украинский парламент, но 25-е место в списке партии Порошенко не смогло сделать его парламентарием. Впрочем, мы непременно его еще услышим. И не раз.

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