Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не нашлось ни одного кандидата: В Алжире пришлось официально отложить президентс...
Жуков упал. А где вы все были?
Игорь Додон призвал депутатов встретиться с представителями России, ЕС и США
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметил...
Главная / В России

Главное за неделю: велосипедная эмблема партии Зеленского, возвращение Саакашвили и нужников и перерождение Богомолова

03 июня 2019, 01:24  •  31 • В России

Партия "Слуга народа" им. Голобородько-Зеленского теперь имеет новую партийную эмблему, о чем сообщил руководитель диджитал-направления партии тов. Федоров. Теперь эмблема изображает мужчину на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.

Партийный символ воспроизводит статую Богдана Хмельницкого, воздвигнутую в 1888 году в Киеве на Софийской площади. Как указывают искусствоведы, "Во властном укрощении коня, решительно приподнятой правой руке с булавой, обращённому к народу, лице ощущается несокрушимая воля сильной личности". Отличие в том, что сильная личность с булавой изображена не на коне, а на велосипеде, и отсутствует пояснительные надписи "Волим под царя восточного, православного" и "Василию Голобородько единая неделимая Россия". Очевидно, расчет на то, что партийные приверженцы это и без специальных надписей понимают.

эмблема изображает мужчину на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.Фото: кадр с видео

Но образ велосипого мужика с булавой может иметь всемирное культурное значение, открыв традицию ставить не устаревшие конные, а велосипые памятники. Очень импозантно бы смотрелся Николай I на велосипеде, а равно и кондотьер Коллеони, они несомненно бы украсили собой Петербург и Венецию. Юрий Долгорукий на велосипеде напротив здания Моссовета также очевидно напрашивается – после этого наша древняя столица окончательно станет хипстерской Меккой. Впоследствии можно будет попробовать изваять и Петра I, мощной рукой поднявшего электросамокат на дыбы.

Тем временем несокрушимая сильная личность М. Н. Саакашвили вернулась на Украину – гонения, которые он претерпел от тиранического П. А. Порошенко, остались в прошлом. Сразу по возвращении Михаил Николаевич рассказал о неудовлетворительном состоянии отхожих мест в зоне АТО на Донбассе. Оказывается, еще в 2016 году он потребовал от П. А. Порошенко построить нормальные туалеты для военнослужащих, поскольку солдаты ВСУ вынуждены далеко отходить по нужде и становятся целями снайперов. Но П. А. Порошенко проигнорировал это требование, а установленные на деньги М. Н. Саакашвили тридцать нужников велел разрушить.

Вероятно, Саакашвили вдохновлялся австро-венгерским (соответственно, и галицийским) опытом. В "Похождениях бравого солдата Швейка", генерал-майор, инспектировавший войска, придавал огромное значение нужникам – "Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Путь к славе шел по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в половине девятого войско опорожнится в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает".

Саакашвили вернулся на УкраинуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Подобно Саакашвили генерал-майор лично наблюдал за процессом. Оправлявшиеся солдаты при появлении старшего по званию растерялись, но положение спас Швейк – "Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее, и, использовав в последнюю минуту клочок бумаги, заорал: "Einstellen! Auf Habacht! Rechts schaut!" ("Встать! Смирно! Равнение направо!" — и взял под козырек. Два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой. Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал: "Ruht, weiter machen! ("Вольно, продолжайте!").

В 30-е гг. советские обозреватели отмечали, что Европа разлагается под звуки фокстрота, тогда как в нашей стране идет могучее строительство. То же и у нас сегодня, покуда в рамках европейского шляха М. Н. Саакашвили занимается военно-полевыми нужниками, премьер Д. А. Медведев посещает инновационный центр "Сколково". Там он ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров -- ему показали машинный зал, оборудование для переработки полимеров, линию по изготовлению полимерной пленки, а также резервуар с водой, где образцы труб из полимеров проверяются на прочность. Этот резервуар наполнен чистой водопроводной водой, образцы в нем находятся под давлением".

Премьер-министр одобрил полимеры и заметил: "Ruht, weiter machen", т. е. "Это самое главное, что вы находитесь в таком тренде".

А ведь еще в 2005 году – и пятнадцати лет не прошло - начальник цеха полимерных покрытий Череповецкого металлургического комбината А. Г. Барабанцев столкнулся с совершенно иной картиной и вынужден был констатировать: "<Утратили> все полимеры, <увы>, проектанты <немладоискусные>!". Сии с превеликим жаром сказанные слова произвели потрясающее действие на проектантов, причем не только на тогдашних, но и нынешних. Зная, что с Барабанцевым шутки плохи, они с великим усердием разрабатывали полимеры, понимая, что в противном случае к ним приедет начальник цеха, ныне проживающий в Серпухове – до Сколкова недалеко, -- и разберется с ними по-свойски. От громовых слов его речи – "Вы генпроектировщик? Нет потенции — сваливайте <прочь> с рынка! И не позорьтесь! <Ничего> сделать не можете!" – всяк проектант доселе трепещет и проявляет крайнее рвение к полимерам.

Хотя, конечно, при внедрении прогрессивных начал – это относится не только к полимерам – следует избегать фанатизма. Бывший министр открытого правительства, а ныне арестант М. А. Абызов, отличаясь в общем примерным поведением, фанатически борется с сезонными болезнями. Посетившая его в Лефортовской тюрьме замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Е. М. Меркачева сообщает: "Я в последний раз, когда в "Лефортово" заходила в камеру к Абызову, была потрясена, как он аккуратно чистил лук и чеснок, была горка. Он добавляет это в салаты, так ест. Это составляет главную часть рациона".

«Живет воспоминаниями, как его гнали по улице»: В Крыму прокомментировали слова Порошенко о Симферополе

Медики отмечают, что нормальная суточная доза, позволяющая избегать цинги и авитаминоза – одна луковица среднего размера или один-два чесночных зубка. Даже будучи взятыми вместе, они никак не могут составить горку. Очевидно, М. А. Абызов значительно превышает норму. Что испытывают тюремные служащие от такого чесночного духа, страшно и представить, впрочем у них работа такая. Но Абызов подвергает себя опасности гипервитаминоза, что, конечно, нежелательно.

Другой случай фанатизма, дошедший даже до кровопролития, к счастью, несмертельного, имел место в Ставрополе. Мужчина, принесший в коммунистическую газету "Родина" свою заметку и получив отказ, не говоря худого слова, вытащил из-за пазухи булатный нож и бросился на коммунистов. Причина была в том, что отвергнутый автор проникся идеями десталинизации. Как сообщили сотрудники редакции, это была уже вторая его заметка, и в обеих "он порочил честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина".

Самое загадочное – это зачем он пришел предлагать свой текст в орган КПРФ. Принес бы его в какое-нибудь "Эхо дождя", там бы его с радостью опубликовали и призвали бы: "Аффтар, пеши исчо". Разве что он требовал от ставропольских коммунистов покаяния и, не получив желаемого, решил прибегнуть к люстрации.

Режиссер К. Ю. БогомоловФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Тогда как пример похвального смирения явил режиссер К. Ю. Богомолов, которого глава культурного департамента г. Москвы А. В. Кибовский назначил художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Памятуя о том, что в своих постановках К. Ю. Богомолов все презирал: законы, совесть, веру и даже вел торжественную церемонию вручения премии Союза театральных деятелей России совершенно в натуральном виде, артисты театра опасались, что и к ним он явится в натуре и, приставив себе рога, возопит: "Поклоняйтеся, али меня не узнали?".

Однако, новый режиссер был сама кротость и благочиние - "Никто в театре не должен опасаться, никаких революций. Будут только эволюции. Я хочу, чтобы вы все ощутили такое воодушевление, как и я. Я хочу пригласить вас в новое увлекательное путешествие, и я говорю вам, что я вас всех люблю".

То ли К. Ю. Богомолов (возможно, под благотворным влиянием К. А. Собчак) духовно изменился –

"…Разврата

Я долго был покорный ученик,

Но с той поры, как вас увидел я,

Мне кажется, я весь переродился.

Вас полюбя, люблю я добродетель".

Или, как оно было с многими декадентами, перешел к практической деятельности – "лета к суровой прозе клонят" -- со словами "Хватит дурака валять".

То ли он усыпляет бдительность труппы и, приглашая ее в новое увлекательное путешествие, возьмется за старое и снова начнет артистов разоблачать догола, чтобы они являли на сцене разные непотребства.

В любом случае ждать недолго.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
02 июня 2019, 18:54
«Живет воспоминаниями, как его гнали по улице»: В Крыму прокомментировали слова Порошенко о Симферополе
02 июня 2019, 00:54
«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России
01 июня 2019, 18:24
Без угля и нефтепродуктов: начал действовать запрет на поставки топлива из России на Украину
03 июня 2019, 01:24
Главное за неделю: велосипедная эмблема партии Зеленского, возвращение Саакашвили и нужников и перерождение Богомолова
02 июня 2019, 18:54
Зачем Эдуарду Кокойты возвращаться на Кавказ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 10:39
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
27 мая 2019, 05:24
"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии
28 мая 2019, 17:09
«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой
31 мая 2019, 06:54
"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.