Главное за неделю: велосипедная эмблема партии Зеленского, возвращение Саакашвили и нужников и перерождение Богомолова

Партия "Слуга народа" им. Голобородько-Зеленского теперь имеет новую партийную эмблему, о чем сообщил руководитель диджитал-направления партии тов. Федоров. Теперь эмблема изображает мужчину на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.

Партийный символ воспроизводит статую Богдана Хмельницкого, воздвигнутую в 1888 году в Киеве на Софийской площади. Как указывают искусствоведы, "Во властном укрощении коня, решительно приподнятой правой руке с булавой, обращённому к народу, лице ощущается несокрушимая воля сильной личности". Отличие в том, что сильная личность с булавой изображена не на коне, а на велосипеде, и отсутствует пояснительные надписи "Волим под царя восточного, православного" и "Василию Голобородько единая неделимая Россия". Очевидно, расчет на то, что партийные приверженцы это и без специальных надписей понимают.

эмблема изображает мужчину на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.Фото: кадр с видео

Но образ велосипого мужика с булавой может иметь всемирное культурное значение, открыв традицию ставить не устаревшие конные, а велосипые памятники. Очень импозантно бы смотрелся Николай I на велосипеде, а равно и кондотьер Коллеони, они несомненно бы украсили собой Петербург и Венецию. Юрий Долгорукий на велосипеде напротив здания Моссовета также очевидно напрашивается – после этого наша древняя столица окончательно станет хипстерской Меккой. Впоследствии можно будет попробовать изваять и Петра I, мощной рукой поднявшего электросамокат на дыбы.

Тем временем несокрушимая сильная личность М. Н. Саакашвили вернулась на Украину – гонения, которые он претерпел от тиранического П. А. Порошенко, остались в прошлом. Сразу по возвращении Михаил Николаевич рассказал о неудовлетворительном состоянии отхожих мест в зоне АТО на Донбассе. Оказывается, еще в 2016 году он потребовал от П. А. Порошенко построить нормальные туалеты для военнослужащих, поскольку солдаты ВСУ вынуждены далеко отходить по нужде и становятся целями снайперов. Но П. А. Порошенко проигнорировал это требование, а установленные на деньги М. Н. Саакашвили тридцать нужников велел разрушить.

Вероятно, Саакашвили вдохновлялся австро-венгерским (соответственно, и галицийским) опытом. В "Похождениях бравого солдата Швейка", генерал-майор, инспектировавший войска, придавал огромное значение нужникам – "Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Путь к славе шел по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в половине девятого войско опорожнится в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает".

Саакашвили вернулся на УкраинуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Подобно Саакашвили генерал-майор лично наблюдал за процессом. Оправлявшиеся солдаты при появлении старшего по званию растерялись, но положение спас Швейк – "Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее, и, использовав в последнюю минуту клочок бумаги, заорал: "Einstellen! Auf Habacht! Rechts schaut!" ("Встать! Смирно! Равнение направо!" — и взял под козырек. Два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой. Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал: "Ruht, weiter machen! ("Вольно, продолжайте!").

В 30-е гг. советские обозреватели отмечали, что Европа разлагается под звуки фокстрота, тогда как в нашей стране идет могучее строительство. То же и у нас сегодня, покуда в рамках европейского шляха М. Н. Саакашвили занимается военно-полевыми нужниками, премьер Д. А. Медведев посещает инновационный центр "Сколково". Там он ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров -- ему показали машинный зал, оборудование для переработки полимеров, линию по изготовлению полимерной пленки, а также резервуар с водой, где образцы труб из полимеров проверяются на прочность. Этот резервуар наполнен чистой водопроводной водой, образцы в нем находятся под давлением".

Премьер-министр одобрил полимеры и заметил: "Ruht, weiter machen", т. е. "Это самое главное, что вы находитесь в таком тренде".

А ведь еще в 2005 году – и пятнадцати лет не прошло - начальник цеха полимерных покрытий Череповецкого металлургического комбината А. Г. Барабанцев столкнулся с совершенно иной картиной и вынужден был констатировать: "<Утратили> все полимеры, <увы>, проектанты <немладоискусные>!". Сии с превеликим жаром сказанные слова произвели потрясающее действие на проектантов, причем не только на тогдашних, но и нынешних. Зная, что с Барабанцевым шутки плохи, они с великим усердием разрабатывали полимеры, понимая, что в противном случае к ним приедет начальник цеха, ныне проживающий в Серпухове – до Сколкова недалеко, -- и разберется с ними по-свойски. От громовых слов его речи – "Вы генпроектировщик? Нет потенции — сваливайте <прочь> с рынка! И не позорьтесь! <Ничего> сделать не можете!" – всяк проектант доселе трепещет и проявляет крайнее рвение к полимерам.

Хотя, конечно, при внедрении прогрессивных начал – это относится не только к полимерам – следует избегать фанатизма. Бывший министр открытого правительства, а ныне арестант М. А. Абызов, отличаясь в общем примерным поведением, фанатически борется с сезонными болезнями. Посетившая его в Лефортовской тюрьме замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Е. М. Меркачева сообщает: "Я в последний раз, когда в "Лефортово" заходила в камеру к Абызову, была потрясена, как он аккуратно чистил лук и чеснок, была горка. Он добавляет это в салаты, так ест. Это составляет главную часть рациона".

Медики отмечают, что нормальная суточная доза, позволяющая избегать цинги и авитаминоза – одна луковица среднего размера или один-два чесночных зубка. Даже будучи взятыми вместе, они никак не могут составить горку. Очевидно, М. А. Абызов значительно превышает норму. Что испытывают тюремные служащие от такого чесночного духа, страшно и представить, впрочем у них работа такая. Но Абызов подвергает себя опасности гипервитаминоза, что, конечно, нежелательно.

Другой случай фанатизма, дошедший даже до кровопролития, к счастью, несмертельного, имел место в Ставрополе. Мужчина, принесший в коммунистическую газету "Родина" свою заметку и получив отказ, не говоря худого слова, вытащил из-за пазухи булатный нож и бросился на коммунистов. Причина была в том, что отвергнутый автор проникся идеями десталинизации. Как сообщили сотрудники редакции, это была уже вторая его заметка, и в обеих "он порочил честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина".

Самое загадочное – это зачем он пришел предлагать свой текст в орган КПРФ. Принес бы его в какое-нибудь "Эхо дождя", там бы его с радостью опубликовали и призвали бы: "Аффтар, пеши исчо". Разве что он требовал от ставропольских коммунистов покаяния и, не получив желаемого, решил прибегнуть к люстрации.

Режиссер К. Ю. БогомоловФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Тогда как пример похвального смирения явил режиссер К. Ю. Богомолов, которого глава культурного департамента г. Москвы А. В. Кибовский назначил художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Памятуя о том, что в своих постановках К. Ю. Богомолов все презирал: законы, совесть, веру и даже вел торжественную церемонию вручения премии Союза театральных деятелей России совершенно в натуральном виде, артисты театра опасались, что и к ним он явится в натуре и, приставив себе рога, возопит: "Поклоняйтеся, али меня не узнали?".

Однако, новый режиссер был сама кротость и благочиние - "Никто в театре не должен опасаться, никаких революций. Будут только эволюции. Я хочу, чтобы вы все ощутили такое воодушевление, как и я. Я хочу пригласить вас в новое увлекательное путешествие, и я говорю вам, что я вас всех люблю".

То ли К. Ю. Богомолов (возможно, под благотворным влиянием К. А. Собчак) духовно изменился –

"…Разврата

Я долго был покорный ученик,

Но с той поры, как вас увидел я,

Мне кажется, я весь переродился.

Вас полюбя, люблю я добродетель".

Или, как оно было с многими декадентами, перешел к практической деятельности – "лета к суровой прозе клонят" -- со словами "Хватит дурака валять".

То ли он усыпляет бдительность труппы и, приглашая ее в новое увлекательное путешествие, возьмется за старое и снова начнет артистов разоблачать догола, чтобы они являли на сцене разные непотребства.

В любом случае ждать недолго.