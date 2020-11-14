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Главное слово года: Ницой разгневал «новый матюк» в украинском языке
14 ноября 2020, 09:55 • 65 • Украина
Скандальная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой обрушилась с критикой на власть Украины из-за «засорения украинского языка иностранными словами». Соответствующую запись она опубликовала в Facebook 12 ноября
«Новый матюк эта власть затащила в украинское общество. Локдаун. На биса засорять украинский язык иностранными словами? Локдаун — это закрытие», — написала Ницой.
Также ее возмутило частое употребление представителями власти слов «буллинг» и «буллить», притом что уже есть слова «травля» и «травить». Ницой назвала любителей иностранных заимствований «обезьянами».
Ранее замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук выступила с предложением ввести на Украине «полный локдаун» на две недели.
Кроме того, слово «локдаун» было объявлено главным словом 2020 года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary. Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев применения этого термина в нынешнем году.
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