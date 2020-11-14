Главное слово года: Ницой разгневал «новый матюк» в украинском языке

«Новый матюк эта власть затащила в украинское общество. Локдаун. На биса засорять украинский язык иностранными словами? Локдаун — это закрытие», — написала Ницой.Также ее возмутило частое употребление представителями власти слов «буллинг» и «буллить», притом что уже есть слова «травля» и «травить». Ницой назвала любителей иностранных заимствований «обезьянами».Ранее замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук выступила с предложением ввести на Украине «полный локдаун» на две недели.Кроме того, слово «локдаун» было объявлено главным словом 2020 года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary. Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев применения этого термина в нынешнем году.