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Главное о ситуации на Украине: возможный отъезд Зеленского в Польшу, закон о фейках, позиция НАТО

04 марта 2022, 18:40  •  175 • Украина
Российские войска продолжают спецоперацию на Украине. Минобороны РФ заявляет об ухудшении гуманитарной ситуации в украинских городах, туда направляется помощь из-за рубежа. Украина и Россия решили перевести переговоры в закрытый режим. Российский парламент принял законопроект о наказании за фейки о Вооружённых силах РФ.
Сюжет: Украинский кризис
Узнать о развитии событий можно из предыдущих публикаций «Нашей Версии».
Актуально на 17:20 4 марта 2022 года:
  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на украинских депутатов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в Польше.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об ответственности альянса за то, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины. НАТО также не ищет конфликтов с Россией, заявил генсек. Блок будет держать открытыми каналы военной связи с РФ во избежание негативных инцидентов.
  • Госдума и Совет Федерации одобрили закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы. В этот же день Госдума и Совфед одобрили законопроект об уголовном наказании за призывы к введению санкций против России иностранными государствами. В первом чтении ГД приняла законопроект о повторных кредитных каникулах для граждан и МСП.
  • Минобороны России сообщило о 7,5 тысячи иностранных граждан, которые «удерживаются в качестве заложников» на Украине. По данным ведомства, на большей части территории страны сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и она продолжает ухудшаться. Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил создать гуманитарный коридор для снабжения украинцев всем необходимым.
    • На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, сообщили в Минобороны. За сутки из страны были эвакуированы 5,7 тысячи человек. В Сумах националисты ведут огонь по общежитию со студентами из Индии. В Минобороны сообщают о бесчинствах батальонов из нацистов и наёмников в украинских городах.
    Минобороны прокомментировало заявления Зеленского о пожаре на Запорожской АЭС. По данным ведомства, целью провокаций Киева является попытка обвинить РФ в создании очага радиоактивного заражения. Сам пожар на АЭС в Минобороны назвали провокацией украинских диверсантов, которые подожгли учебно-тренировочный корпус. Сотрудники станции продолжают работу в штатном режиме, радиоактивный фон в районе АЭС находится в норме.
  • Microsoft сообщила о приостановке продаж своих продуктов в России. Гастрономический гид Michelin сообщил о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации на Украине. Первые звёзды Michelin были присуждены столичным ресторанам лишь в октябре 2021 года. Компания Panasonic объявила о приостановке торговых операций с Россией. Автопроизводитель Suzuki, ранее остановивший поставки в РФ, сообщил, что на российских складах машин хватит ещё на 2-3 месяца.
  • В России значительно вырос объём находящихся в обращении наличных средств – на 2 триллиона рублей с начала спецоперации на Украине (плюс 14,7 процента). Минфин РФ сообщил о прекращении приёма от физлиц заявок на приобретение облигаций федерального займа в связи с «ухудшением условий осуществления заимствований Российской Федерацией».
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил позицию Кремля по вопросу освещения переговоров России и Украины. Москва считает, что в нынешних условиях переговоры должны вестись в тишине и не быть предметом огласки. Песков пояснил, что у сторон есть возможность доносить свои позиции друг до друга чётко и без лишних посредников. Пока речи о подписании каких-либо документов не ведётся.
    • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что после «освобождения от киевского режима» Россия и Украина возобновят сотрудничество.
    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия занимают жёсткие позиции на переговорах, поэтому они будут идти тяжело. Стороны договорились вести переговоры в закрытом режиме, чтобы двигаться дальше.
    Следующий, третий раунд переговоров может пройти 5 или 6 марта.
  • Путин прокомментировал отказ иностранных партнёров от совместных проектов с РФ. Как отметил российский лидер, некоторые проекты придётся «сдвинуть чуть вправо» и приобрести дополнительные компетенции. Президент также заявил, что у Москвы нет «недобрых намерений» в отношении соседей. Он посоветовал соседним государствам не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным, который состоялся 4 марта. Одной из тем стала проблема «гибридной войны», которую Запада ведёт против РФ и Белоруссии. По мнению Лукашенко, введённые против стран санкции сохранятся надолго. В беседе с Лукашенко Путин заявил, что поставленные задачи будут выполнены на Украине в полном объёме.
  • Замглавы Минздрава Виктор Фисенко сообщил о поступлении отдельных сигналов о задержке поставок лекарств в Россию. По его словам, они связаны с логистическими проблемами. Стоимость и время доставки лекарств могут увеличиться.
  • Авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы.
  • Издание Znak.com сообщило о прекращении работы. Как сообщили представители портала, это связано с большим количеством ограничений для СМИ, которые в последнее время появились в России. Роскомнадзор заблокировал сайты «Голос Америки»*, Meduza, «Радио Свобода»** (все эти издания включены в список иноагентов), Би-би-си и Deutsche Welle. Причиной блокировки стало распространение этими изданиями фейковой информации о спецоперации на Украине.
  • Минцифры готовит меры по поддержке операторов связи на фоне введения санкций. В их число входит некоторое ослабление требований «закона Яровой», предписаний по покрытию дорог и небольших населённых пунктов сетями LTE и других.
    • *
    «Голос Америки» внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
    **
    Радио «Свободная Европа»/«Радио Свобода» (PCE/PC) внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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