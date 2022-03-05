Главное о ситуации на Украине: срыв эвакуации по гумкоридорам, сильнейшая русофобия в Европе и отрицание изоляции России

Достигнутая в ходе второго раунда переговоров договоренность о гуманитарных коридорах провалилась из-за действий украинской стороны. С российского рынка продолжают уходить крупные бренды. При этом Кремль уверен, что США и Запад не могут изолировать Россию.

Сюжет: Украинский кризис

Новый день российской спецоперации на Украине не принес каких-либо позитивных сдвигов в вопросах урегулирования ситуации. Гуманитарными коридорами так никто и не воспользовался, а дата проведения третьего раунда переговоров до сих пор не определена.

«Наша Версия» продолжает следить за положением дел на Украине и их влиянием на ситуацию в России. Узнать о том, как развивались события, можно в наших предыдущих материалах.

Актуально на 18:00 5 марта 2022 года:

• В Минобороны России заявили, что объявленный «режим тишины» активно использовался для перегруппировки украинских войск на оборонительных позициях - для улучшения положения украинских нацбатальонов и наращивания сил. При этом националисты не выпускали мирных жителей и иностранцев. Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл.

• Сергей Лавров подчеркнул, что российские военные сделали все возможное для работы гуманитарных коридоров на Украине.

• Вице-премьер Украины Ирина Верещук и глава Мариуполя Вадим Бойченко подтвердили срыв договоренностей по эвакуации и гумкоридорам.

• Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы делает все для того, чтобы договоренности по гуманитарным коридорам заработали. Что касается переговоров с Россией, он отметил, что по итогам сегодняшних эвакуационных мероприятий «посмотрим, можно ли пойти дальше».

• Сергей Лавров сообщил, что российская сторона пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится «в ближайшие день-два».

• Украина готовит гуманитарные коридоры из Сум, Харькова, Херсона, из пригородов Киева также планируется эвакуация, рассказала вице-премьер Верещук.

• Владимир Путин заявил о том, что если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности.

• Путин рассказал, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было для него тяжелым.

• Россия могла помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения и подкреплять их силами армии, но в этом случае Запад поддержал бы «националистов и радикалов» материальными ресурсами, боеприпасами и техникой, пояснил российский лидер.

• Путин заявил об уничтожении почти всей военной инфраструктуры Украины. Он также заверил, что нет необходимости для участия в операции добровольцев, а призываемых на военные сборы резервистов отправлять на Украину не будут.

• Путин: военное положение вводится в случае внешней агрессии, в том числе в районах проведения военной операции. Но у нас такого нет, и я надеюсь, что такого не будет.

• Путин заверил, что проблемы в авиаотрасли удастся решить, направление будет активно развиваться. По его словам, у министра транспорта есть конкретные предложения по решению проблемы с самолетами в лизинге.

• Президент: МС-21 удобнее, чем иностранные самолеты. Он лучший.

• Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать конфликт между РФ и НАТО. Он отметил, что «постоянные озлобленные заявления» украинского лидера не внушают оптимизм.

• Правительство Швейцарии заявило о планах заморозить цифровые активы россиян, которые хранятся на централизованных криптобиржах и других криптовалютных сервисах, работающих в швейцарской юрисдикции.

• Правительство приняло решение перенести на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за I–III кварталы текущего года. А для тех, кто попал под санкции - еще и за последний квартал прошлого года.

• На льготное кредитование АПК выделили дополнительно пять миллиардов рублей. Средства призваны помочь субсидировать порядка 8,3 тысяч займов.

• Владимир Зеленский заявил, что украинские беженцы скоро смогут вернуться в страну. «Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет», - сказал он, добавив, что в Киеве уже думают о возрождении экономики страны и ведут соответствующие переговоры.

• В Кремле считают, нельзя говорить о полной изоляции России из-за введенных санкций - мир слишком большой, чтобы США и Евросоюз могли изолировать такую большую страну как Россия.

• В Кремле заявили о срочной необходимости закона об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии. Причина кроется в информационной войне, развязанной против России.

• Власти Республики Кипр запретили заходить в свои порты четырем российским военным кораблям.

• Компания Inditex, которая владеет такими известными брендами как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, объявила о закрытии в России 502 своих магазинов и остановке онлайн-продаж.

• Тем авиакомпания, которые владеют самолетами в лизинге от иностранных компаний, Росавиация рекомендовала отказаться от полетов за рубеж.

• «Аэрофлот» и «Победа» объявили об остановке всех зарубежных рейсов с 8 марта.

• Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о большом потоке жалоб от россиян и русскоговорящих жителей Германии. Отмечается, что они начали сталкиваться с дискриминацией. В МИД заявили о «беспрецедентном уровне русофобии» в некоторых странах.

• Посол РФ в Нидерландах сообщил о том, что на территорию консульского отдела России было заброшено взрывное устройство, но оно не сработало.

• X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») ввела ограничения на продажу большого объема некоторых товаров в одни руки. В компании заявили, что это обусловлено необходимостью поддержания наличия товаров.

• ЦБ ограничил для граждан РФ ежемесячную сумму перевода за рубеж суммой в пять тысяч долларов супругам и родственникам.

• Власти Италии арестовали недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. В частности, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо стоимостью восемь миллионов евро.

• Minecraft удалили из российских Google Play и Apple App Store.

• Вице-премьер Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного сервиса по бронированию отелей - аналога Booking.com.

• ЦБ РФ разработал антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении регулятора - на них выделено 500 млрд рублей.

• Команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Также принято решение о прекращении контракта с компанией «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором американской команды.