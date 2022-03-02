Главное о ситуации на Украине: разрушена телевышка в Киеве, США закрывают небо, Apple прекращает продажи в России

Специальная операция российских вооруженных сил на Украине продолжается уже седьмой день. Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Херсоном. США присоединились к Евросоюзу и закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Иностранные компании сворачивают сотрудничество с Россией.

«Наша Версия» по-прежнему внимательно следит за развитием ситуации на Украине, мерами, которые принимают на ее фоне другие страны, а также их влиянием на положение дел в России. О более ранних событиях вы можете прочитать в наших предыдущих публикациях.

Актуальное на 11:00 2 марта:

• В Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации на Украине была выведена из строя телебашня в Киеве. Офпред ведомства Игорь Конашенков уточнил, что этот шаг был предпринят в целях пресечения информационных атак против России. Удар по объекту был нанесен высокоточным оружием. Жилые дома не пострадали.

• Российские военные установили контроль над Херсоном, а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). Конашенков указал, что в Херсоне, который уже заняли силы РФ, продолжают функционировать городская инфраструктура, транспорт и объекты жизнеобеспечения. Недостатка в продуктах питания и предметах первой необходимости город не испытывает. В настоящее время ведутся переговоры между российским командованием и властями города и области о поддержании работы инфраструктурных объектов и обеспечении безопасности жителей.

• В военном ведомстве также сообщили, что российская военная авиация поразила 67 объектов военной инфраструктуры Украины. С начала операции российские военные вывели из строя 1502 таких объекта, в том числе 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационную станцию. В общей сложности за время операции уничтожено 47 украинских самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

• На Донбассе продолжается наступление сил ЛНР и ДНР. Народная милиция ЛНР взяла под свой контроль города Старобельск и Сватово. Силы ЛНР с начала операции продвинулись вглубь на 75 километров. Войска ДНР заняли Калиновку, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевку и Осипенко. За время спецоперации они продвинулись на 58 километров.

• В ДНР сообщили о блокировании Мариуполя. Представители сил республики пытаются уговорить силы обороняющих город украинских военных сдаться и обеспечить отход мирных жителей. На данный момент население не воспользовалось гуманитарными коридорами.

• В Россию продолжается эвакуация населения Донбасса: количество эвакуированных достигло 137 тысяч человек.

• В польской погранохране сообщили о прибытии из Украины более 450 тысяч беженцев.

• Наблюдатели ОБСЕ сообщили о фиксации использования реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии в Харькове и Херсоне. В отчете ОБСЕ отмечается, что с 27 по 28 февраля в городах и их окрестностях произошло несколько взрывов.

• Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу санкций ЕС против России. Он заявил, что европейское объединение не воюет с РФ, однако находится на стороне Украины. Он также отметил, что в данный момент ЕС не рассматривает вопрос о создании европейской армии, но государствам, которые в него входят, следует улучшить координацию между своими вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону. Боррель назвал санкции необходимыми, указав, что это реакция на обстоятельства, и заявив, что сейчас важно найти решение возникшей проблемы, которые будут дипломатическими. По его словам, санкции нанесут ущерб и тем, кто их вводит. Кроме того, он посчитал, что все разговоры о ядерной войне в контексте ситуации на Украины крайне безответственны.

• Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов. Ранее аналогичный шаг предпринял Евросоюз. Также Байден пообещал, что в Минюсте США будет создана специальная рабочая группа, которая займется «расследованием преступлений российских олигархов». Американский лидер пообещал отобрать их яхты, элитное жилье и частные самолеты.

• Около 150 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.

• Американский авиапроизводитель Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний. Компания не будет поставлять детали, заниматься обслуживанием самолетов, а также закрывает свое представительство в России.

• Apple объявила о прекращении продажи своей продукции в России и о введении ограничений на работу некоторых сервисов внутри страны. Также часть сервисов не будет работать и на Украине. В России владельцы устройств компании не смогут пользоваться Apple Pay, но производитель пока не уточнил, о каких конкретно ограничениях идет речь: затронут ли они только карты банков, попавших под санкции, или нет. На Украине Apple в целях безопасности убрала из картографического сервиса данные об авариях на дорогах и пробках.

• Финансовая компания American Express отказалась сотрудничать с российскими банками, которые попали в санкционные списки.

• Автопроизводитель Ford, у которого в РФ совместное предприятие с «Соллерс», прекращает работу в стране. Компания пожертвует украинским беженцам 100 тысяч долларов.

• Universal Pictures объявила об отмене показов своих фильмов в России. Ранее это сделали Walt Disney Company, Warner Bros и Sony.

• Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, заявив, что для этого необходимы «намеки на прекращение огня».

• 2 марта должен состояться второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, однако, как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Киев не станет отправлять делегацию, если российская сторона будет предъявлять ультиматумы.

• Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из России запрещается вывоз валюты в наличных на сумму более 10 тысяч долларов.

• Российские власти изучают возможность пересмотра ставок по льготным ипотечным кредитам на фоне роста ключевой ставки до 20%. На данный момент неизвестно, на сколько вырастет ставка по субсидируемым госпрограммам.

• «Северсталь» прекратила поставки в Евросоюз в связи с санкциями против своего основного акционера Мордашова.

• На Московской бирже 2 марта не откроются торги в секции фондового рынка. Соответствующее решение Банк России.

• Ростуризм дал россиянам рекомендацию отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России, а туроператорам – приостановить продажу туров в эти государства. Это касается не только стран Европы и США, но и государств Карибского бассейна, поскольку рейсы туда осуществляются через территорию стран, закрывших воздушное пространство для России.

• В Ассоциации туроператоров России (АТОР) россиян предупредили, что туроператоры не смогут вернуть деньги за отмененные туры в короткие сроки.