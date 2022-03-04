Главное о ситуации на Украине: продолжение переговоров, пожар на Запорожской АЭС и новые санкции

Спецоперация России на Украине продолжается девятый день. Москва и Киев договорились о третьем раунде переговоров, а также пришли к соглашению по некоторым гуманитарным аспектам. Запад продолжает вводить новые ограничительные меры, а в Германии считают, что решение не принимать Грузию и Украину в НАТО было правильным.

Узнать о том, как развивалась ситуация, можно из предыдущих публикаций «Нашей Версии».

Актуально на 10:40 4 марта 2022 года:

• В инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что Запорожская АЭС в Энергодаре занята российскими войсками. Персонал остается на месте. Ранее сообщалось, что на ней произошел пожар. На данный момент возгорание, возникшее в учебном корпусе, ликвидировано, основное оборудование не пострадало. Персонал устраняет последствия происшествия. Радиационный фон остается в пределах нормы. Работает один энергоблок из шести.

• По итогам переговоров премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на крупнейшей АЭС Европы, британское правительство потребовало срочного созыва Совбеза ООН.

• Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО.

• Накануне состоялись российско-украинские переговоры. Сторонам удалось достичь понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. В ближайшее время Россия и Украина создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров. Тем не менее, члены украинской делегации заявили, что результаты, на которые они рассчитывали, так и не были достигнуты. Планируется провести третий раунд переговоров. Встреча пройдет в Белоруссии, как и предыдущие раунды, и запланирована на начало следующей недели.

• Президент России Владимир Путин сообщил, что для получивших ранения в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих предусмотрены компенсации в размере 3 миллионов рублей. Если после этого контрактник не будет пригоден к дальнейшей службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллионов 968 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 7 миллионов 421 тысяче рублей и еще по 5 миллионов рублей дополнительно.

• Путин присвоил звание Героя России посмертно одному из участников боев на Украине Нармагомеду Гаджимагомедову.

• Кабмин сообщил, что примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.

• Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Красный Крест с просьбой посетить российских военнопленных на Украине. Она уточнила, что обратилась в Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Также омбудсмен сообщила об отказе Киева от договоренностей по военнопленным.

• Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать приказ о взятии Киева и Харькова. Он пообещал, что в этом случае спецоперацию удастся закончить за 1-2 дня.

• США вводят санкции против основателя USM Holdings и «Металлоинвеста» Алишера Усманова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы «Транснефти» Николая Токарева, предпринимателя Евгения Пригожина, главы ВЭБа Игоря Шувалова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В общей сложности они коснулись 19 физлиц, которых в Белом доме называют «олигархами», и 47 членов их семей.

• Помимо физлиц, санкции США затронули ряд российских изданий и порталов, связанных с Россией: Фонд стратегической культуры, порталы «Одна Родина», «Ритм Евразии», журнал «Камертон», SouthFront , агентство «Инфорос», New Eastern Outlook («Новое восточное обозрение»), Oriental Review, сайт United World International.

• МИД Канады ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников Газпрома. Также в санкционный список попали бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

• В Конгресс США поступил законопроект о запрете на импорт энергоносителей из России и объявлении режима чрезвычайного положения. Его поддержали сенаторы из обеих партий. В документе отмечается, что энергетическая сфера стала оружием Путина, поэтому необходимо переосмыслить международную энергетическую политику, поддерживающую Россию.

• В прессе появилась информация о том, что Пентагон установил с Минобороны России прямую линию связи, чтобы предотвратить «просчеты, военные инциденты и эскалацию» из-за военной операции на Украине.

• Минфин Франции готов заморозить активы 510 российских физических и юридических лиц в рамках санкций.

• Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что «худшее еще впереди». По его словам, российские амбиции распространяются на захват «всей Украины».

• В Госдепе США заявили, что готовы к переговорам с Россией при условии, что она выведет войска с Украины. Также в случае прекращения Москвой спецоперации на Украине новые антироссийские санкции будут отменены. Там указали, что Россия должна восстановить мир, признать суверенитет, территориальную целостность государства и его «право на существование».

• Госслужба спецсвязи Украины сообщила, что в стране ввели запрет на звонки с телефонов украинских мобильных операторов на российские.

• В аэропорту Йеллоунайф в Канаде был задержан чартерный самолет, на борт которого находятся россияне. Власти Канады закрыли небо для российских авиалайнеров и сейчас проверяют, не был ли нарушен запрет на полеты.

• Испанский ритейлер Mango временно закрывает магазины в России вслед за H&M, Икеа и некоторыми другими компаниями.

• YouTube решил временно отключить показ рекламы в России из-за ситуации на Украине. Реклама также будет отключена на самом поисковике Google.

• У большинства российских операторов перестали работать сайты Би-би-си, Deutsche Welle, «Медузы»** и «Радио Свобода»* (последние два издания внесены в реестр иноагентов). Также для части пользователей стал недоступен Facebook.

• «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничат 5% наценки на хлеб, молочные продукты, овощи борщевого набора и сахар.

• Крупный немецкий химический концерн BASF ограничивает сотрудничество с Россией: он отказался от открытия новых проектов в стране, за исключением связанных с производством продовольствия в гуманитарных целях.

• Компания Porsche сообщила об остановке поставок автомобилей в Россию, объяснив этот шаг «большой неопределенностью и текущими потрясениями».

• Королева Великобритании Елизавета II сделала «щедрое частное» пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям.

• Биржевой курс доллара на открытии Московской биржи вырос до 114,50 рубля, евро до 125,95 рубля.

• Российский футбольный союз оспорит в CAS решение ФИФА и УЕФА отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.

• Из России начали массово уезжать финские легионеры, выступающие в Континентальной хоккейной лиге.

• Российские паралимпийцы, которых отстранили от участия в Играх из-за ситуации на Украине, не смогут оспорить это решение. Сделать это не дают правила Международного паралимпийского комитета.