Главное о ситуации на Украине: переговоры в Белоруссии, миллион беженцев в ЕС, разговор Путина и Макрона

Российские вооружённые силы продолжают спецоперацию по защите населения Донбасса. 3 марта пройдёт второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Евросоюз, Россия и другие страны направят на Украину гуманитарные грузы.

Сюжет: Украинский кризис

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Актуально на 17:00 3 марта 2022 года:

Президент России Владимир Путин в третий раз с начала спецоперации на Украине поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главной темой разговора стала ситуация на Украине. По данным пресс-службы Кремля, российский президент попросил французского коллегу присоединиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранцев из Украины. В частности, Путин упомянул индийских студентов в Харькове, которые по сути оказались в заложниках у украинских силовиков.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что украинская делегация выдвинулась на переговоры с российской стороной, которые должны пройти на территории Белоруссии. По последним данным, украинская переговорная группа уже прибыла на место. Программой минимум Киев считает обсуждение организации гуманитарных коридоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтвердил готовность сторон провести второй раунд переговоров 3 марта. По мнению министра, нет сомнений в том, что на переговорах украинская сторона получает сигналы от США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинскую делегацию за решение изменить место переговоров. Она выразила надежду, что переговоры с украинской стороной приведут к скорейшему разрешению ситуации и установлению мира в Донбассе. Как отметила Захарова, поступают многочисленные обращения иностранных посольств с просьбой посодействовать безопасному выезду граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во время выступления в Женеве сообщила, что в результате конфликта на Украине свои дома были вынуждены покинуть около 2 миллионов жителей страны. 1 миллион 40 тысяч из них ищут убежища в соседних государствах. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что украинские беженцы могут сами выбрать страну, в которой они хотят остановиться. Она высказала предположение, что украинцы стремятся попасть туда, где у них есть родственники и друзья.

Минобороны РФ попросило российский МИД развернуть на международных площадках работу по организации эффективного воздействия на киевский режим. Как отметили представители ведомства, противоправные действия в отношении мирных граждан должны быть прекращены. В ближайшем будущем необходимо создать гуманитарные коридоры, чтобы дать возможность населению перебраться в безопасные районы. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что практически на всей территории страны складывается катастрофическое гуманитарное положение. Города Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы приблизились к гуманитарной катастрофе.

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить предоставление Украине поддержки на 32,5 миллиарда долларов. Днём 3 марта стало известно о решении Евросоюза выделить 500 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи Украине. Сбор гуманитарной помощи открыли в Тбилиси.

Росрезерв отгрузил 280 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. В страну колоннами МЧС доставят консервы, крупы и другие бакалейные товары. 20 тонн груза в Херсонскую область отправлено из Крыма.

В результате боевых действий на Украине повреждения получили не менее 14 газораспределительных станций. При этом газотранспортная система на Украине продолжает поставлять газ населению. Газопровод также оказался повреждён в Луганской области. Представители «Оператора ГТС» сообщили, что сотрудники компании работают в режиме усиленной безопасности.

Киев обратился к международному агентству по атомной энергии направить в НАТО обращение с требованием закрыть небо над ядерными объектами на Украине. Сообщение об этом опубликовало Министерство энергетики Украины.

Сергей Лавров заявил об угрозе провокаций со стороны украинцев, в том числе в Мариуполе. По словам министра, речь идёт об использовании мирного населения в качестве живого щита.

В Крым начала поступать вода из реки Днепр. Ранее российские войска разблокировали Северо-Крымский канал, что позволило обеспечить полуостров водой.

Представители ДНР сообщили о ранении двоих взрослых и ребёнка в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что диверсии и налёты иностранных наёмников на Украине осуществляются с помощью поставленного Западом оружия. Он сообщил, что эти лица не будут иметь право на статус военнопленного.

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о готовности республики принять новых беженцев с востока Украины. В феврале-марте в Абхазию прибыли более 100 жителей Донбасса. Беженцев разместили в Сухуме, они обеспечены всем необходимым.

Зеленский сообщил, что первые из 16 тысяч иностранных добровольцев направляются в страну.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что президент Украины действительно направил заявку на скорейшее вступление в ряды ЕС, однако перед этим необходимо завершить военные действия. Она не стала комментировать возможные сроки приёма Украины в ЕС и то, как Брюссель смотрит на стремление Молдавии и Грузии вступить в объединение.

Глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что необходимо создать комиссию для расследования нарушений прав человека, которые якобы допустила Россия на Украине.