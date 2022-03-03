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Главное о ситуации на Украине: переговоры в Белоруссии, миллион беженцев в ЕС, разговор Путина и Макрона
03 марта 2022, 17:50 • 213 • Украина
Российские вооружённые силы продолжают спецоперацию по защите населения Донбасса. 3 марта пройдёт второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Евросоюз, Россия и другие страны направят на Украину гуманитарные грузы.
Сюжет: Украинский кризис
Узнать о том, как развивалась ситуация, можно из предыдущих публикаций «Нашей Версии».
Актуально на 17:00 3 марта 2022 года:
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтвердил готовность сторон провести второй раунд переговоров 3 марта. По мнению министра, нет сомнений в том, что на переговорах украинская сторона получает сигналы от США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинскую делегацию за решение изменить место переговоров. Она выразила надежду, что переговоры с украинской стороной приведут к скорейшему разрешению ситуации и установлению мира в Донбассе. Как отметила Захарова, поступают многочисленные обращения иностранных посольств с просьбой посодействовать безопасному выезду граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций.
Он пояснил, что практически на всей территории страны складывается катастрофическое гуманитарное положение. Города Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы приблизились к гуманитарной катастрофе.
Росрезерв отгрузил 280 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. В страну колоннами МЧС доставят консервы, крупы и другие бакалейные товары. 20 тонн груза в Херсонскую область отправлено из Крыма.
Киев обратился к международному агентству по атомной энергии направить в НАТО обращение с требованием закрыть небо над ядерными объектами на Украине. Сообщение об этом опубликовало Министерство энергетики Украины.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что диверсии и налёты иностранных наёмников на Украине осуществляются с помощью поставленного Западом оружия. Он сообщил, что эти лица не будут иметь право на статус военнопленного.
Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о готовности республики принять новых беженцев с востока Украины. В феврале-марте в Абхазию прибыли более 100 жителей Донбасса. Беженцев разместили в Сухуме, они обеспечены всем необходимым.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что президент Украины действительно направил заявку на скорейшее вступление в ряды ЕС, однако перед этим необходимо завершить военные действия. Она не стала комментировать возможные сроки приёма Украины в ЕС и то, как Брюссель смотрит на стремление Молдавии и Грузии вступить в объединение.
Глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что необходимо создать комиссию для расследования нарушений прав человека, которые якобы допустила Россия на Украине.
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