Главное о ситуации на Украине: переговоры до сих пор не состоялись, крупные мировые компании уходят из России

На Украине уже восьмой день продолжается спецоперация российских вооруженных сил, направленная на защиту населения Донбасса. В отношении России введены санкции со стороны США и ЕС, банки и бизнес приспосабливаются к новым экономическим реалиям, а крупные компании покидают российский рынок.

«Наша Версия» продолжает следить за событиями на Украине, международной реакцией и влиянием ситуации на российскую экономику, спорт и социальную сферу. О том, как развивалась ситуация, можно узнать в наших предыдущих материалах.

Актуально на 11:30 3 марта:

• В Минобороны РФ отчитались о ходе спецоперации на Украине. Офпред ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о выводе из строя радиотелевизионного центра в районе Лысой горы в Киеве. Он уточнил, что удар по объекту был нанесен с помощью высокоточного оружия.

• Российские войска освободили от националистических батальонов освободили город Балаклею, а также взяли под контроль Чистополье, Новополтавск, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.

• Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжает наступление. Она выдвинулась на рубеж Красный Лиман-Приволье-северная окраина Северодонецка, продвинувшись на 4 километра. Вооруженные силы ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, под их контролем оказались Виноградное, Сартака и Водяное.

• Вечером 2 марта Минобороны РФ впервые озвучило цифры по потерям, понесенным в ходе военной спецоперации. Конашенков сообщил, что с 24 февраля погибли 498 российских военнослужащих. Еще 1597 получили ранения. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. В спецоперации на Украине не задействованы ни солдаты-срочники, ни курсанты учебных заведений Минобороны России. Информация о якобы «неисчислимых» потерях среди российских военнослужащих, которые распространяет украинская сторона, является фейковой.

• В Минобороны сообщили о потерях украинских вооруженных сил. По данным российского военного ведомства, среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины убиты более 2870 и ранены порядка 3700 человек.

• 2 марта должен был состояться второй раунд российско-украинских переговоров, однако его перенесли на 3 марта. Делегации России и Белоруссии встретятся в Беловежской пуще.

• Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России остановить операцию на Украине. В пользу этого решения выступило 141 государство, против высказались пять стран, в том числе Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. 35 стран воздержались от голосования, в их числе оказались Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Куба и другие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о прямых угрозах Запада ряду делегаций в ООН, чтобы они поддержали данную резолюцию.

• Офпред МИД России Мария Захарова сообщила об угрозах, поступающих российским дипломатам, которые находятся за рубежом, и попытках блокировать их работу. Она отметила, что звонки преимущественно поступают с территории Украины, Польши, США и Германии.

• Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва найдет возможности для развития, даже если Запад захотел опустить перед Россией новый «железный занавес».

• Украинское консульство в Екатеринбурге прекращает свою работу. Флаг страны уже снят. Все дипломаты должны были отправиться в Казахстан утром 3 марта. Днем ранее флаг Украины и вывеска были сняты со здания посольства страны, расположенного в Леонтьевском переулке в Москве. Генконсульство в Санкт-Петербурге закрылось 2 марта.

• Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз.

• Кипр захотел отказаться от решения ЕС о прекращении авиасообщения с Россией.

• В Верховной раде предложили конфисковать российскую собственность на Украине. Инициативу поддержали в Польше, где хотят национализировать принадлежащий России пустующий жилой дом.

• Шведская торговая сеть H&M Group, которая является одним из крупнейших в мире продавцов одежды и обуви, объявила, что временно ставит на паузу продажи в России в связи с началом военной операции на Украине. При этом неизвестно, что будет с офлайн-магазинами, работающими в РФ.

• Бразильский авиапроизводитель Embraer сообщил о прекращении поставок запчастей для воздушных судов. Также компания перестанет осуществлять обслуживание своих самолетов. Они есть во флоте российской авиакомпании S7.

• Стриминг-сервис Spotify объявил о закрытии офиса в России на неопределенный срок на фоне специальной военной операции на Украине. Также Spotify ограничил доступ к подкастам российских государственных СМИ, хотя и продолжит работать в России,

• В России возникла угроза дефицита кофе. Поставки оказались под угрозой. Импортеры зеленого кофе, который Россия на 100% завозит из-за рубежа, пожаловались на перебои с логистикой и сложности с оплатой поставок владельцам кофейных плантаций, возникшие из-за санкций. При этом ссновные производители в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии не присоединялись к антироссийским ограничениям. Но крупные морские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию, сырье отгружается через европейские порты и доставляется автотранспортом.

• Крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen, решили прекратить поставки в Россию.

• Официальный интернет-магазин техники Canon объявил о временном прекращении работы в России из-за колебаний курса рубля. На сайте магазина отмечается, что он возобновит свою деятельность при первой возможности.

• Компания Oracle, являющаяся вторым по уровню доходов производителем программного обеспечения в мире после Microsoft, приостанавливает работу в России, тем самым выражая поддержку Украине.

• АвтоВАЗ приостановил производство на четыре дня, объявив 5, 9, 10, 11 марта днями простоя на своих предприятиях в Ижевске и Тольятти. Он объяснил данный шаг кризисом поставок электронных компонентов, которые закупаются из-за рубежа.

• Доллар и евро обновили исторические максимумы на торгах в четверг, 3 марта. Курс доллара вырос на 8,5 рублей или 8%, и на 10:55 по московскому времени составил 114,5 рубля. Курс евро вырос на 8,7 рубля или 7,5%, до 124,06 рубля.

• Цена газа в Европе на открытии торгов превысила 2 тысячи долларов. за 1 тысячу кубометров.

• Стоимость барреля нефти Brent достигла $118 впервые с 2013 года.

• Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что решил продать футбольный клуб «Челси». Он передаст деньги от продажи клуба в благотворительный фонд, который будет работать «на благо всех пострадавших от войны на Украине».

• Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участие в играх в Пекине. Сутки назад паралимпийцев допустили до соревнований. В Паралимпийском комитете России это решение посчитали незаконным.

• Студия разработки спортивных видеоигр EA Sports решила удалить сборную России по футболу и все российские клубы из игр серии FIFA из-за событий на Украине.

• Легионеры, выступающие в российских футбольных клубах, покидают их. «Краснодар» отпустил всех иностранцев после того, как они отказались тренироваться с командой, а «Зенит» договорился о расторжении контракта с украинским игроком Ярославом Ракицким.