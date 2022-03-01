Главное о ситуации на Украине: новый оперштаб, санкции против Сбера и требование Лаврова вернуться в 1997 год

Ситуация в связи с военной спецоперацией на Украине продолжает быстро развиваться. В новостном поле доминируют сообщения не только о ходе операции, но и санкциях против России, и международной реакции на происходящее.

Сюжет: Украинский кризис

«Наша Версия» продолжает следить за тем, как развивается ситуация на Украине, и как в мире реагируют на происходящее. О более ранних сегодняшних событиях можно узнать в наших предыдущих материалах.

Актуальное на 17:00 1 марта:

• Великобритания ввела санкции против Сбербанка. В частности, речь идет о введении запрета на обслуживание корреспондентских счетов банка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов. Премьер-министр Борис Джонсон признался, что Лондон не может обеспечить бесполетную зону над Украиной. Однако, по его словам, у Британии есть варианты дальнейшего усиления санкций против Сбербанка.

• Министр обороны Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что целью России в военной спецоперации является не оккупация территории Украины, а ее демилитаризация и денацификация. Он также заверил, что российская армия предпринимает максимальные меры для того, чтобы сохранить жизни и безопасности мирных жителей. По словам Шойгу, используется лишь высокоточное оружие. Конкретные сроки завершения операции Шойгу не назвал, отметив, что продлится она вплоть «до достижения поставленных целей».

• Министр иностранных дел России Сергей Лавров по видеосвязи принял участие в очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В ходе своего выступления он заявил о том, что для России достижение юридически обязывающих гарантий безопасности от стран НАТО имеет принципиальное значение. Он обвинил Запад в «трагедии Украины» и озвучил требование вернуть инфраструктуру НАТО к состоянию, которое было 25 лет назад при заключении Основополагающего акта Россия-НАТО. По словам Лаврова, для России является неприемлемым то, что ядерное оружие США находится в Европе.

• Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям. Заместителями стали вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Как заявил Мишустин, основой экономики России станет импортозамещение, а реализующий его бизнес будет поддерживать государство. Также подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

• Правительство России выделит один триллион рублей из ФНБ на закупку акций российских компаний в условиях санкций. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.

• ФАС России обязала крупные супермаркеты «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» ограничить наценку на молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи «борщевого набора» на уровне 5%.

• Российские банки, которые попали в санкционные списки, не смогут выпускать новые пластиковые карточки международных платежных систем. При этом карты продолжат функционировать внутри России.

• В Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, банке «Открытие», Росбанке, Райффайзенбанке, «Русском стандарте» и банке «Зенит» сообщили, что не планируют вносить какие-либо изменения в условия по уже выданным потребительским кредитам.

• Южная Корея объявила о санкциях против России в банковском секторе, включая прекращение сотрудничества со Сбербанком, ВЭБ и ВТБ.

• Совет директоров Европейского банка развития и реконструкции ЕБРР проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией на Украине.

• Британия приняла закон, который полностью запрещает судам, имеющим любое отношение к России, заходить в порты страны.

• В Кремле заявили об отсутствии планов по разговору Владимира Путина с Владимиров Зеленским. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти продолжают считать Зеленского президентом Украины.

• Александр Пономаренко после включения в санкционный список ЕС отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево.

• Михаил Фридман, который оказался в санкционных списках, вышел из совета директоров холдинга VEON, контролирующего телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки, в том числе российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» и украинский «Киевстар».

• Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, в ходе которых обсудил ситуацию вокруг Украины. Принц констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.

• Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По его словам, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.

• YouTube заявил о немедленной блокировке каналов RT и Sputnik по всей Европе.

• Роскомнадзор сообщил об очередном замедлении Twitter. Причиной стало распространение информации, не соответствующей официальным данным Минобороны.

• Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что все крупные города Украины заблокированы.

• Российское Минобороны сообщило о поражении двух аэродромов и трех радиолокационных постов ПВО Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов. Также Минобороны отчиталось о полном блокировании выхода к Азовскому морю украинским подразделениям.

• Росавиация приняла решение продлить запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга страны вплоть до 8 марта. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, продолжают функционировать в обычном режиме.

• Сбербанк официально опроверг слухи о том, что вклады россиян будут заморожены. По заявлению банка, все средства на счетах и депозитах будут доступны клиентам, и они смогут получить деньги по первому требованию.

• Владимир Зеленский отозвал на консультации послов из Грузии и Киргизии из-за их позиции по украинскому кризису.

• Украинская компания Nemiroff аннулировала лицензию на производство алкоголя в России.

• Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева с должности главного дирижера из-за недостаточно четкой позиции по отношению к действиям России на Украине. Баварская госопера разрывает отношения с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от операции РФ на Украине.

• Американская рук-группа Green Day и британская Franz Ferdinand отменили концерты в Москве. Ранее об отказе ехать в Россию заявили The Killers, Игги Поп, The Neighborhood, Imagine Dragons, Apashe, Brainstorm, Tommy Genesis.

• Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что российские деятели культуры и звезды шоу-бизнеса должны до понедельника определить свои позиции по вопросу спецоперации на Украине.