Главное о ситуации на Украине: Киев недоволен переговорами, Mastercard отключает банки РФ, в России не покажут «Бэтмена»

Состоявшиеся накануне переговоры между делегациями России и Украины пока не принесли никаких видимых результатов. Российская спецоперация продолжается. В отношении российских политиков, чиновников и телеведущих вводятся новые санкции, а спортсменов отстраняют от участия в международных соревнованиях.

«Наша Версия» продолжает следить за развитием ситуации на Украине и международной реакцией на происходящее. Российская спецоперация, которая стартовала 24 февраля, продолжается уже шестой день. О событиях, предшествовавших сегодняшнему дню, вы можете прочитать в наших предыдущих материалах.

Актуальное на 11:00 1 марта:

• Главным событием 28 февраля стали переговоры между российской и украинской делегацией в Белоруссии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добиться на них результата который устроил бы Киев, не удалось. Также он выступил с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН и не приобретать у нее никакие товары. Кроме того, Зеленский потребовал, чтобы для России были закрыты все аэропорты мира и все морские порты.

• Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует капитулировать по итогам переговоров с Россией, но не исключает заключения мира.

• Mastercard сообщила об отключении от своей платежной системы нескольких российских подсанкционных финансовых организаций. В компании пояснили, что этот шаг был предпринят в рамках выполнения «санкционных распоряжений». Теперь карты этих банков перестанут функционировать за рубежом, также ими нельзя будет расплатиться на сайтах иностранных интернет-магазинов. В РФ они продолжат работать по-прежнему, поскольку в стране обработку всех платежей осуществляет внутренняя Национальная система платежных карт.

• Украина может получить членство в ЕС. За ускорение этой процедуры выступили восемь государств, состоящих в европейском объединении: Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Словакия и Словения.

• Росавиация дала рекомендации россиянам, которые застряли за рубежом из-за режима закрытого неба. В ведомстве посоветовали поискать альтернативные маршруты возвращения в страну. Первый вариант – воспользоваться рейсами иностранных авиакомпаний для перелета в страны, не ограничившие полеты для России, а оттуда прилететь в РФ. К таким странам относятся, к примеру, Турция, ОАЭ, Катар, Казахстан, Армения и Азербайджан. Также Росавиация предложила прилететь в любую из соседних с Россией европейских стран, а до РФ добраться наземным транспортом, в том числе, через Белоруссию.

• К странам, которые закрыли свое воздушное пространство, присоединилась Канада. Из-за этого российские авиакомпании прекращают полеты в Северную Америку, а также рейсы на Кубу, в Мексику и Доминикану.

• Канада сообщила о планах отказаться от закупок российской нефти. Ранее российское сырье занимало менее 1% в доле ее импорта.

• МИД Германии, Чехии и Финляндии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

• Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский фактически не управляет страной, утратил доверие и не совершил «ни одного верного и обдуманного поступка». Кадыров также сообщил о потерях в рядах уроженцев Чечни. Он уточнил, что два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Кадыров призвал переходить к крупномасштабным действиям.

• Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

• США объявили персонами нон-грата 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН. Об этом сообщил постпред России Василий Небензя. В делегации США в ответ заявили, что дипломаты, которые подверглись высылке, вели деятельность, не соответствующей их статусу.

• Евросоюз обнародовал новый санкционный список по России. В него вошли 25 фамилий. Среди тех, кого затронули санкции, оказались офпред Кремля Дмитрий Песков, миллиардер Алексей Мордашов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Михаил Фридман, глава «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмен Алишер Усманов, Петр Авен. Также под ограничительные меры попали сотрудники российских гостелеканалов Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, а также писатель Захар Прилепин.

• Япония ввела персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и еще трех представителей правительства. Кроме того, она ввела экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний.

• Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним резиденты-участники внешнеэкономической деятельности должны обязательно продать 80% иностранной валюты, которая оказалась на их счетах в 2022 году, на основании внешнеторговых контрактов. Также документ запрещает проведение валютных операций по займу иностранной валюты резидентами в пользу нерезидентов и разрешает ПАО в течение 2022 года приобретать размещенные ими акции.

• GM приостановит поставки автомобилей в Россию. До этого свою деятельность в России решили приостановить также шведские Volvo и Scania.

• Shell прекратит сотрудничество с «Газпромом», завершит участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и проекте «Сахалин – 2».

• Курс доллара, по данным Московской биржи, составил 89,91 рубля, евро – 101 рубль.

• Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить олимпийских орденов Владимира Путина, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Козака. Международным федерациям дали рекомендации не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Теперь они смогут выступать только в нейтральном статусе.

• Американские кинокомпании объявили о прекращении прокатов и релизов своих фильмов в России. На соответствующий шаг пошли The Walt Disney Company, Warner Bros и Sony. При этом 2 марта в России должен был стартовать показ фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном от Warner Bros, а Sony готовила релиз кинокартины «Морбиус» с Джаредом Лето.

• ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех соревнований, которые проходят под эгидой этих организаций. Таким образом, российские футболисты не смогут побороться за выход на Чемпионат мира в Катаре 2022 года, а московский «Спартак» не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что разочарован решением ФИФА. В Российском футбольном союзе отметили, что будут оспаривать отстранение.

• УЕФА разорвал спонсорский контракт с «Газпромом».

• Баскетбольная Евролига бессрочно отстранила российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

• Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира-2023.

• Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Таким образом, российские фигуристы не смогут принять участие в предстоящем чемпионате мира, который состоится в Марбелье.