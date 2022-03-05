Главное о ситуации на Украине: гуманитарный коридор, блокировка Facebook, наказание за фейки об армии

Спецоперация российских войск на Украине продолжается десятый день. Минобороны РФ сообщило об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи. В России заблокировали Facebook. Booking приостановил работу в стране.

«Наша Версия» продолжает следить за положением дел на Украине и их влиянием на ситуацию в России. Узнать о том, как развивались события, можно в наших предыдущих материалах.

Актуально на 11:25 5 марта 2022 года:

• В Минобороны РФ отчитались о продолжении спецоперации на Украине. Там сообщили об объявлении режима тишины с 10 часов утра по московскому времени и открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи. Маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Власти Мариуполя уточнили, что эвакуация жителей начнется в 11:00 по московскому времени. Желающие покинуть город на автобусах смогут отправиться в Запорожье.

• Офпред Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о наступлении группировки войск ЛНР и ее выходе на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка. Силы ДНР продвинулись за прошедшую ночь на 27 километров. Под их контролем оказались Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Российские войска продолжают наступление. Под контроль взяты населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.

• ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки был уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и «NLOW».

• В общей сложности за весь период операции было уничтожено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция.

• ВС РФ уничтожили 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 артиллерийских орудий и минометов, 505 единиц военных автомобилей, 56 дронов.

• Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что родственникам российских военнослужащих, которые могли оказаться в плену, с незнакомых номеров приходят сообщения с требованием выйти на протесты.

• В парламенте Белоруссии призвали западных политиков и парламентариев остановить санкции против Минска, назвав давление на Белоруссию безосновательным и незаконным.

• Президент Украины Владимир Зеленский высказался о «гарантиях и обещаниях по безопасности, решимости альянсов, ценностях», заявив, что они «умерли». Он назвал саммит НАТО слабым, отметив, что не все его участники считают борьбу за свободу Европы приоритетной целью.

• Российские аэропорты на юге страны не будут работать до 14 марта. Ограничение затронуло аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

• Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ситуация изменилась, и страна готова обсуждать вступление в НАТО.

• Сингапур ввел санкции против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

• Украинский суд разрешил прокуратуре арестовать Никиту Михалкова, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о возможности прямого военного противостояния между Западом и Россией на Украине, заявив, что до этой идеи еще далеко.

• 5 марта депутаты Госдумы единогласным решением приняли закон о наказании за распространение фейков о действиях российской армии. Максимальное наказание, предусмотренное по нему – 15 лет лишения свободы. В этот же день данный документ подписал президент России Владимир Путин. Этим же законом вводится уголовная ответственность за призывы к введению санкций против России.

• После принятия закона о фейках ряд иностранных СМИ объявили о прекращении работы в России. Это телеканалы CNN, CBS, CBC и ABC, а также информационное агентство Bloomberg, где заявили, что новый правовой акт «делает невозможной журналистику внутри страны».

• Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook на территории России, объяснив это «дискриминацией российских СМИ». В последние дни соцсеть ограничила доступ к аккаунтам «Звезды», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Ленты.ру» и «Газеты.ру».

• Вслед за Facebook блокировке в России подвергся и Twitter. Согласно данным реестра РКН, Генпрокуратура приняла решение о его блокировке еще 24 февраля.

• Samsung временно прекращает поставки в Россию, в том числе чипов, смартфонов и бытовой техники.

• Разработчик компьютерных игр Electronic Arts объявил о приостановке продаж в России и Белоруссии в связи с проведением военной операции на Украине.

• Французская компания Dassault Aviation перестанет продавать бизнес-джеты Falcon российским клиентам, попавшим под санкции.

• Нидерландская компания Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ.

• Французская группа компаний LVMH, куда входят крупнейшие дома моды люкс класса, временно закроет 124 магазина в России. Она прекратит работу в РФ с 6 марта. В числе активов группы – производство шампанского Moët & Chandon и модный дом Christian Dior.

• PayPal приостановил работу в России. Снятие средств будет доступно «в течение определенного периода времени».

• Американский маркетплейс eBay приостановил доставку товаров в Россию и на Украину с 3 марта

• Сервис по бронированию отелей Booking.com приостановил свою деятельность в России из-за того, что «сложность ведения бизнеса в стране» возрастает.

• Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ – по его словам, это произойдет «только под дулом пистолета».

• В СМИ появилась информация о возможном повышении льготной ипотеки в РФ с 7% годовых до 10%.

• В Торгово-промышленной палате России сообщили, что в условиях санкций она не получала от палат-партнеров из стран Европы официальных уведомлений о прекращении взаимодействия и сотрудничества.

• В Минпромторге заявили, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети в рамках борьбы с перекупщиками реиили при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Указанное ограничение начало действовать, в частности, в «Ашане».

• Ассоциация Европейских футбольных лиг исключила РПЛ и ФНЛ

• Из российских футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов ушло более 50 легионеров.

• Спортсмены из России и Белоруссии, которых ранее отстранили от участия в Паралимпиаде, покинули Пекин.