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Главное о ситуации на Украине: ЕС вводит новые санкции, Москва и Киев готовятся к второму раунду переговоров
02 марта 2022, 19:30 • 162 • Украина
Российские вооружённые силы продолжают спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. США и Евросоюз оказывают давление на российские банки и бизнес, новые санкции также коснутся белорусской промышленности.
Сюжет: Украинский кризис
«Наша Версия» продолжает следить за событиями на Украине, реакцией других стран на них и происходящим в России. Узнать о более ранних событиях можно в наших предыдущих публикациях.
Актуально на 17:15 2 марта 2022 года:
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился с главой британской дипломатии Лиз Трасс о новых антироссийских санкциях. По словам украинского политика, новые ограничения призваны закрыть «любые лазейки», они не оставят России шанса обойти действующие и будущие санкции.
Ограничения ЕС распространились и на Белоруссию – объединение решило нанести удар по калийной отрасли. Калийные удобрения являются основным экспортным товаром страны. Под ограничения также попадут лесная и сталелитейная промышленность.
Налоговые льготы распространят на разработчиков мобильных приложений и компании, которые осуществляют реализацию, установку и тестирование отечественных решений. Планируется расширить программу предоставления грантов на создание отечественных IT-решений.
В России введут мораторий на проверки ИП и малого бизнеса до конца текущего года, на шесть месяцев будет продлена программа компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с обращением, в котором сообщила, что экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. «И сейчас мы точно справимся», — сказала она.
Введённые в отношении российских сборных и клубов санкции не коснутся арбитров. Тем не мене, пока УЕФА не будет давать им назначения на матчи в своих турнирах. Одной из причин является невозможность добраться до места проведения матчей из-за закрытия воздушного пространства стран ЕС для российских самолётов и введения зеркальных мер со стороны России.
ФК «Краснодар сообщил о расторжении контракта с немецким тренером Даниэлем Фарке и его штабом. Клуб не успел провести ни одного официального матча под его руководством.
Торги на Лондонской бирже открылись обвалом котировок российских компаний. Акции компания начали стремительно дешеветь на фоне данного ЦБ разрешения не выплачивать дивиденды иностранным гражданам. Заметнее всего это отразилось на расписках «Сбера», которые рухнули на 95%, до 0,01 доллара.
Курс доллара обновил рекорд – по данным на 2 марта, он составил 110 рублей. Евро стоит 122,39 рубля. В Европе цена на газ также побила рекорд – 1 тысяча кубометров стоит 2230 долларов.
Песков заявил, что российские власти просчитали риск безработицы из-за санкций. Эта тема является первоочередной среди тех, которыми занимается оперштаб, возглавляемый Мишустиным.
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