Главное о ситуации на Украине: ЕС вводит новые санкции, Москва и Киев готовятся к второму раунду переговоров

Российские вооружённые силы продолжают спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. США и Евросоюз оказывают давление на российские банки и бизнес, новые санкции также коснутся белорусской промышленности.

Сюжет: Украинский кризис

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Актуально на 17:15 2 марта 2022 года:

Евросоюз ввёл запрет на продажу, экспорт, передачу и поставку в Россию банкнот евро. Исключением является ввоз наличных физлицами для личного пользования, а также для служебных целей диппредставительств, международных организаций с дипломатическим иммунитетом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился с главой британской дипломатии Лиз Трасс о новых антироссийских санкциях. По словам украинского политика, новые ограничения призваны закрыть «любые лазейки», они не оставят России шанса обойти действующие и будущие санкции.

Ограничения ЕС распространились и на Белоруссию – объединение решило нанести удар по калийной отрасли. Калийные удобрения являются основным экспортным товаром страны. Под ограничения также попадут лесная и сталелитейная промышленность.

Госдума рассмотрит законопроект о заключении до 15 лет за фейки о действиях российских военных. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о льготах для российских представителей IT-отрасли. В числе предложенных правительством мер: льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от призыва на военную службу, освобождение от налога на прибыль и проверок контрольными органами, предоставление предприятиям кредитов на льготных условиях и другие. Как отметил глава правительства Михаил Мишустин, в условиях санкций со стороны Запада сектор информационных технологий нуждается в поддержке.

Налоговые льготы распространят на разработчиков мобильных приложений и компании, которые осуществляют реализацию, установку и тестирование отечественных решений. Планируется расширить программу предоставления грантов на создание отечественных IT-решений.

В России введут мораторий на проверки ИП и малого бизнеса до конца текущего года, на шесть месяцев будет продлена программа компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей.

Евросоюз решил отключить от SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ. Установлен дедлайн для отключения этих банков – 12 марта.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с обращением, в котором сообщила, что экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. «И сейчас мы точно справимся», — сказала она.

Вечером 2 марта пройдёт второй раунд российско-украинских переговоров. Делегации обеих стран прибудут на встречу в том же составе, что и несколькими днями ранее.

Российские спортсмены допущены к участию в Паралимпийских Играх в Пекине, но в нейтральном статусе.

Введённые в отношении российских сборных и клубов санкции не коснутся арбитров. Тем не мене, пока УЕФА не будет давать им назначения на матчи в своих турнирах. Одной из причин является невозможность добраться до места проведения матчей из-за закрытия воздушного пространства стран ЕС для российских самолётов и введения зеркальных мер со стороны России.

ФК «Краснодар сообщил о расторжении контракта с немецким тренером Даниэлем Фарке и его штабом. Клуб не успел провести ни одного официального матча под его руководством.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не собираются осуществлять военное вмешательство в ситуацию на Украине. Политик назвал подобный шаг ошибкой. Между тем, замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что угроза столкновения России и альянса всё же есть.

Посол РФ в Лондоне допустил разрыв дипломатических отношений Великобритании с Россией. Глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз ведёт работу над четвёртым пакетом антироссийских санкций.

Центробанк РФ ввёл ограничения на вывод денег из России для нерезидентов без открытия счета суммой в 5 тысяч долларов.

Торги на Лондонской бирже открылись обвалом котировок российских компаний. Акции компания начали стремительно дешеветь на фоне данного ЦБ разрешения не выплачивать дивиденды иностранным гражданам. Заметнее всего это отразилось на расписках «Сбера», которые рухнули на 95%, до 0,01 доллара.

Курс доллара обновил рекорд – по данным на 2 марта, он составил 110 рублей. Евро стоит 122,39 рубля. В Европе цена на газ также побила рекорд – 1 тысяча кубометров стоит 2230 долларов.

В Кремле уверяют, что экономика России сможет устоять на ногах, несмотря на серьёзный удар санкций. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что российская экономика шатается.

Песков заявил, что российские власти просчитали риск безработицы из-за санкций. Эта тема является первоочередной среди тех, которыми занимается оперштаб, возглавляемый Мишустиным.