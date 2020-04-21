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Главное о распространении коронавируса в мире к этому часу: Передышка в Британии и 20 тысяч смертей во Франции

21 апреля 2020, 02:10  •  68 • В мире
Во Франции число жертв коронавируса практически достигло 20 тысяч человек. В Великобритании снизился показатель смертности от COVID-19 за последние сутки. В России выявлено более 6 тысяч новых случаев.
Лидером по количеству заражённых остаются Соединённые Штаты Америки. Там число заболевших составляет почти 742,5 тысячи, свыше 40,5 тысячи скончалось. Большинство умерших были в Нью-Йорке – 14 451 житель. В пятёрку входят Испания (почти 196 тысяч больных), Италия (около 179 тысяч), Франция (153 тысячи), Германия (больше 144 тысяч). В Италии количество излечившихся в сутки стабилизировалось. Каждый день диагноз снимают примерно у двух тысяч человек.
Испания получила девять тысяч медицинских масок от Национального олимпийского комитета Китая. Несмотря на большое число заражённых, специалисты находят повод для более-менее благоприятных прогнозов. За 24 часа умерло минимальное с 22 марта число людей - 410 человек.
Снижение показателя смертности зафиксировано и в Великобритании. В стране тест на коронавирус положителен у 121 172 граждан. Свыше 16 человек умерли.
В Южной Корее планируется отменить некоторые ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
В России проведено уже более 1,94 миллиона тестов на коронавирус. 42 853 оказались положительными. 361 человек умер, 3 291 человек выздоровело. За последние сутки, как напоминают "Утро.ру", больше 6 тысяч новых больных.

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