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Главное о митингах: агрессия протестантов, действия полиции и коронавирус

28 января 2021, 16:40  •  96 • Политика
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия российской полиции, вынужденной пресекать атаки, были максимально мягкими
23 января на Пушкинской площади прошла несанкционированная акция, собравшая, по официальным данным полиции, четыре тысячи человек. Общественные наблюдатели отметили корректность действий силовиков, эпидемиологи опасаются скачка заболеваемости COVID-19. Как политологи оценили ее итоги?
Излишне мягкие действия полиции
Множество провокаций со стороны протестантов и неловкая попытка организаторов спрятаться за спинами подростков – это то, что, по мнению директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, выделяет прошедший 23 января митинг из ряда других.
"Есть видеозаписи, где видно, как митингующие нападали на полицейских, – говорит он. – Есть множество кадров, на которых видно, как агрессивно они настроены против тех, кто не поддерживает их политические взгляды. В Москве было избиение – толпа била лежащего на земле человека, который пришел туда с лозунгом против Навального. Агрессивные навальнисты его избивали целой группой. Есть видео, на котором видно, как люди, прячась за спинами детей, кидали что-то в полицейских".
Несмотря на явные провокации, действия российской полиции, вынужденной пресекать атаки, были максимально мягкими, в отличие, к примеру, от традиционных методов их коллег из зарубежных стран.
"В любой другой стране – США, Германии, Франции – эти люди давно были бы арестованы за свои действия, – поясняет он. – Там ответ полиции был бы гораздо более жестким. Я даже не могу называть это провокацией, это было нападение демонстрантов на полицейских. В данном случае реакция должна носить более жесткий характер. Я сам был свидетелем в Париже, когда французская полиция действовала по отношению к "желтым жилетам" более жестко".
Провокации организаторов
Высокий градус агрессии протестантов политолог Дмитрий Бабич объясняет просто: организаторам не удалось привлечь миллионы сочувствующих на свою сторону, поэтому пришлось делать ставку уже не на массовость, а на противостояния с полицией – "не показать мощь протеста, а устроить гадкую сцену противостояния с полицией".
"То, что митинг перерастет в противостояние с полицией, эти люди знали, они на это шли сознательно, им это и было нужно, – поясняет он. – В итоге произошло все так, как они и планировали: часть людей оказалась на проезжей части, оказался блокирован Страстной бульвар, и полиция начала расчищать, как бы это сделали в любом другом городе, где перекрыта одна из центральных улиц. Поэтому это такое прогнозируемое насилие было со стороны организаторов, они именно на это и надеялись".
У политолога Дмитрия Бабича есть предложение по отношению к организаторам митинга:
"Я бы вот за такие вещи, как перекрытие дорог, вовлечение людей в несогласованные акции, – заставлял бы платить высокие штрафы".
Коронавирусная угроза
Политолог Олег Матвейчев обратил также внимание на пренебрежение такими важными сегодня вещами как меры эпидемиологической безопасности:
"Конечно, любое массовое скопление людей – это риск заражения коронавирусом. Это очень безответственно в текущих эпидемиологических условиях. Мы знаем, что заболевание может очень быстро передаваться по цепочке. И таким образом любой из присутствующих подвергает опасности здоровье и жизни своих близких, особенно пожилых людей".
Кстати, именно по делу о нарушении санитарных норм в настоящий момент задержаны организаторы прошедшего митинга. Хотя еще за несколько дней до мероприятия о возможной ответственности напоминал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский.
"Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них", – сказал Барщевский.
Опасность действий вне закона
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов обращает внимание на то, что корректные действия полиции свидетельствуют о достаточно высоком уровне профессионализма и о нежелании причинить вред тем, кто выходит на несанкционированный митинг, нарушая закон: "Вот это желание в максимальной степени сохранить жизнь и здоровье граждан, —пожалуй, самое важное, что мы наблюдали в действиях правоохранителей".
Вот только не стоит бесконечно тестировать людей на человеколюбие. Политика, как напомнил на видеоконференции со студентами Президент Владимир Путин, не делается вне закона, а все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, но и опасно. Давайте об этом не забывать.

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